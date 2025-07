Fotografii și înregistrări video de arhivă, publicate în exclusivitate de CNN, scot la iveală noi aspecte ale relației dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein în anii ’90. Imaginile îl surprind pe Epstein la nunta lui Trump din 1993 și alături de fostul președinte la evenimente Victoria’s Secret, cu mult înainte de izbucnirea scandalurilor penale.

Printre noile dovezi se numără imagini din 1993 care confirmă pentru prima dată că Jeffrey Epstein a participat la nunta lui Donald Trump cu Marla Maples, organizată la Plaza Hotel din New York. Această informație nu era cunoscută public până acum.

Jeffrey Epstein, la nunta lui Donald Trump cu Marla Maples. Sursa foto: CNN

În plus, o înregistrare video de la un eveniment Victoria’s Secret din 1999 îi surprinde pe Trump și Epstein discutând și râzând împreună înainte de începerea prezentării de modă. Materialul a fost descoperit de CNN KFile în urma unei analize a arhivelor video care îl surprind pe Trump la diverse evenimente mondene din anii ’90 și 2000.

Noile imagini, care preced orice acuzație legală cunoscută împotriva lui Epstein, apar pe fondul unor nemulțumiri tot mai puternice în rândul susținătorilor mișcării MAGA, în urma deciziei Departamentului de Justiție de a nu publica documentele legate de cazul Epstein, promise de multă vreme. În acele cercuri, se așteptau dezvăluiri majore despre presupuşii complici ai lui Epstein.

Întrebat telefonic de CNN despre fotografiile de la nuntă, Donald Trump a răspuns scurt: „Cred că glumiți”, după care a repetat că CNN este „fake news” și a închis.

Donald Trump și Jeffrey Epstein. Sursa foto: CNN

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a reacționat într-o declarație: „Sunt doar capturi scoase din context ale unor materiale inofensive de la evenimente publice, folosite în mod dezgustător pentru a sugera ceva necurat. Adevărul este că președintele l-a dat afară din clubul său pentru că era un tip dubios. Aceasta este o altă încercare a democraților și a presei liberale de a promova știri false.”

Relație veche, documentată în imagini

Relația dintre Trump și Epstein datează încă din anii ’80 și este documentată prin numeroase apariții comune la evenimente mondene din Palm Beach și New York. Niciodată, Trump nu a fost acuzat oficial de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein.

Conform Washington Post, cei doi s-ar fi îndepărtat la mijlocul anilor 2000, pe fondul unei dispute imobiliare în Palm Beach. Până la acel moment, imaginile și înregistrările video îi arătau deseori ca fiind apropiați.

În 2019, NBC a publicat imagini din 1992 de la o petrecere, în care Trump este văzut socializând cu Epstein. Alte fotografii, realizate de fotograful monden Dafydd Jones în 1993 la deschiderea Harley Davidson Cafe din New York, îi surprind pe cei doi împreună. Jones își amintește că Epstein l-a abordat personal, prezentându-se ca „Jeffrey Epstein, consilier financiar”.

Jones a realizat și fotografii la nunta lui Trump, două luni mai târziu, în decembrie 1993. Printre ele, o imagine în care Epstein apare intrând la eveniment. „Am fotografiat doar persoane interesante. Îmi pare rău acum că nu am făcut mai multe poze cu el și Trump”, a declarat fotograful pentru CNN. Negativele au fost pierdute, iar imaginile provin din planșa de contact.

Arhiva revistei LIFE conține alte fotografii de la nuntă în care Epstein apare în fundal, zâmbind în apropierea lui Howard Stern și Robin Leach, în timpul unei fotografii de grup. O analiză CNN a colecției a confirmat prezența lui Epstein în mai multe cadre disponibile online.

Împreună în cercuri mondene

Prezența celor doi la evenimentul Victoria’s Secret din 1999 nu a fost unică. Două fotografii din 1997, publicate de Getty Images, îi arată la o petrecere Angels în New York. Legătura lui Epstein cu marca Victoria’s Secret era bine stabilită: timp de aproape 20 de ani, a administrat finanțele lui Leslie Wexner, fondatorul companiei-mamă. Cei doi au rupt legătura în jurul anului 2007, iar Wexner a afirmat că nu cunoștea activitățile ilegale ale lui Epstein.

Într-un articol publicat în 2002 în New York Magazine, Trump l-a descris pe Epstein drept „un tip extraordinar”, adăugând: „Se spune că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca mie, și multe dintre ele sunt destul de tinere.”

Jurnalele de zbor arată că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein cel puțin de șapte ori între Palm Beach și New York. În cartea sa din 2004, „Trump: How To Get Rich”, fostul președinte menționează o conversație telefonică cu un personaj numit „misteriosul Jeffrey”, fără a da numele complet.

În 2000, Palm Beach Post a publicat imagini de la un eveniment caritabil la Mar-a-Lago, unde apar Trump, Ghislaine Maxwell (acum condamnată la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori) și prințul Andrew.

Săptămâna trecută, Wall Street Journal a relatat despre un mesaj aniversar trimis în numele lui Trump pentru ziua lui Epstein din 2003. Mesajul ar fi conținut un contur de femeie nud și un text care se încheia cu: „La mulți ani și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat.”

Trump a negat că ar fi redactat acel mesaj și a intentat un proces pentru calomnie împotriva publicației, la un tribunal federal din Florida.

Administraţia Trump apelează la Ghislaine Maxwell

În urma acestor dezvăluiri, administrația Trump a promis că va publica materialele sigilate din cadrul marelui juriu în cazul Epstein. Judecătorul federal responsabil de dosarul Ghislaine Maxwell a solicitat Departamentului de Justiție să transmită informațiile necesare pentru a decide dacă transcrierile vor fi desecretizate.

„Pentru prima dată, Departamentul Justiţiei se va adresa lui Ghislaine Maxwell pentru a o întreba: ce ştii?”, a scris pe X Todd Blanche, adjunctul procurorului general.

Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi colaboratoare a lui Epstein, a fost condamnată în 2022 la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minore, fiind acuzată că între 1994 şi 2004 a „recrutat” pentru Jeffrey Epstein minore, pentru a fi exploatate sexual. Avocatul ei, David Oscar Markus, a confirmat pe X că este în contact cu Departamentul Justiţiei, adăugând că „Ghislaine va depune întotdeauna mărturie sinceră”.

Departamentul de Justiție a confirmat că a luat legătura cu Maxwell, iar avocatul acesteia a declarat pentru CNN: „Suntem în discuții cu guvernul. Ghislaine va depune întotdeauna mărturie sincer. Îi suntem recunoscători președintelui Trump pentru angajamentul său în aflarea adevărului.”

