Relațiile energetice cu Rusia, obstacol în calea unui acord SUA-India. Cum încearcă New Delhi să răspundă preocupărilor Washingtonului

India a făcut un pas sensibil din punct de vedere politic în efortul său de a avansa negocierile comerciale cu Statele Unite, blocate de mult timp, solicitând rafinăriilor interne de petrol să prezinte săptămânal informații privind importurile de țiței rusesc. Această măsură reflectă îngrijorarea crescândă a New Delhi că relațiile sale energetice cu Moscova – deși avantajoase din punct de vedere economic – au devenit un obstacol structural în calea încheierii unui acord comercial cuprinzător cu Washingtonul, într-un moment în care perspectivele de creștere ale Indiei sunt din ce în ce mai legate de accesul la piețele occidentale, relatează Kyiv Post.

Importurile continue ale Indiei de petrol rusesc la preț redus, o sursă esențială de finanțare a războiului pentru Moscova, au devenit una dintre cele mai controversate probleme în cadrul discuțiilor bilaterale. Cerând date mai detaliate și mai frecvente de la rafinării, New Delhi pare să semnaleze atât dorința de a spori transparența, cât și disponibilitatea de a demonstra că răspunde preocupărilor SUA – fără a se angaja încă să-și schimbe complet strategia de achiziție a petrolului.

O relatare a Reuters indică faptul că solicitarea de comunicări săptămânale a provenit direct de la biroul premierului, subliniind importanța politică acordată acestei chestiuni.

Este pentru prima dată când marile rafinării de petrol din India, inclusiv Reliance Industries și Indian Oil Corporation, trebuie să furnizeze date privind importurile cu o asemenea frecvență. Această măsură sugerează că politica energetică a fost ridicată la cel mai înalt nivel de luare a deciziilor strategice, pe măsură ce negocierile comerciale intră într-o fază mai delicată.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței rusesc, profitând de reducerile semnificative de preț, pe măsură ce piețele europene au devenit inaccesibile pentru Moscova.

Negocieri fără progrese vizibile

Rafinăriile private, în special rafinăria Jamnagar a Reliance Industries și instalația Vadinar a Nayara Energy, au devenit esențiale pentru acest comerț. Conform datelor Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, în primul an de război, cele două rafinării s-au numărat printre cei mai mari exportatori de produse petroliere rafinate către Statele Unite, Franța, Țările de Jos și Regatul Unit.

Acest flux comercial a atras o atenție sporită din partea capitalelor occidentale, deoarece exploatează ceea ce este adesea descris ca „lacuna de rafinare” din regimurile de sancțiuni. Conform normelor actuale, țițeiul de origine rusă poate fi importat, rafinat și apoi reexportat ca produs indian fără a se aplica sancțiuni. Deși din punct de vedere tehnic este conform cu sancțiunile, acest aranjament a ridicat îngrijorări politice și etice, în special la Washington și Bruxelles, unde factorii de decizie susțin că acesta subminează obiectivul mai larg de a limita veniturile Rusiei în timp de război.

Reliance Industries, companie controlată de familia Ambani, s-a impus ca unul dintre principalii beneficiari ai acestei realinieri pe piețele energetice globale. Dimensiunea companiei, infrastructura orientată spre export și accesul la capital i-au permis să se adapteze rapid la reducerea aprovizionării din Rusia și să-și extindă livrările către destinații occidentale. În sens mai larg, succesul Reliance reflectă schimbări mai ample în politica energetică și industrială a Indiei sub prim-ministrul Narendra Modi, care a acordat prioritate capacității de rafinare, competitivității exporturilor și „autonomiei strategice” față de alinierea la cadrele de sancțiuni occidentale.

În acest context, negocierile pentru un acord comercial între SUA și India se întind de luni de zile, fără progrese vizibile. Deși ambele părți și-au exprimat intenția strategică de a aprofunda legăturile economice, discuțiile au ajuns într-un impas din cauza cererilor de concesii în sectoare sensibile din punct de vedere politic, precum agricultura, oțelul și aluminiul și produsele farmaceutice.

Relația energetică a Indiei cu Rusia a adăugat un plus de complexitate, întărind scepticismul Washingtonului cu privire la disponibilitatea New Delhi de a se alinia priorităților economice și geopolitice ale SUA.

Decizia administrației Trump din vara trecută de a impune o taxă suplimentară de 25% asupra exporturilor indiene – aducând taxa totală la 50% – a fost interpretată pe scară largă ca o reacție țintită la achizițiile continue de țiței rusesc de către India.

În loc să determine o schimbare imediată de politică, taxele au întărit inițial poziția New Delhi. Guvernul Modi a continuat să sublinieze dreptul Indiei de a urmări securitatea energetică și de a-și menține autonomia strategică, aprofundând în același timp colaborarea cu Rusia și China – o abordare tripartită plină de numeroase provocări și interese conflictuale.

În weekend, presiunea s-a intensificat. Liderul de la Casa Albă a emis un nou avertisment, indicând că tarifele ar putea fi majorate în continuare dacă India nu reduce importurile de petrol din Rusia.

„Știa că nu eram mulțumit”

În declarațiile făcute reporterilor la bordul avionului Air Force One, președintele Trump l-a lăudat pe prim-ministrul Narendra Modi, dar a subliniat influența Statelor Unite în negocierile comerciale.

El a sugerat că India a fost receptivă la preocupările Washingtonului, menționând că tarifele ar putea fi majorate rapid, dacă va fi necesar. „Prim-ministrul Modi este un om foarte bun... Știa că nu eram mulțumit. Era important să mă facă fericit. Ei fac comerț, iar noi putem crește tarifele foarte rapid, ceea ce ar fi foarte rău pentru ei”, a spus Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind propunerea legislativă americană care vizează blocarea tuturor vânzărilor de țiței rusesc, ca parte a unui efort mai amplu de a forța încetarea războiului din Ucraina. Mesajul transmis New Delhi a fost clar: relațiile energetice cu Moscova implică acum costuri economice tot mai mari.

Există semne că India ar putea să-și recalibreze poziția, cel puțin la limită. Bloomberg a raportat că fluxurile de țiței rusesc către India în decembrie erau pe cale să scadă la cel mai mic nivel din ultimii trei ani.

Reliance Industries a declarat marți că nu se așteaptă la livrări de țiței rusesc în ianuarie și că nu a primit astfel de încărcături în ultimele trei săptămâni. Compania a negat public un raport Bloomberg – bazat pe datele de transport maritim ale Kpler – potrivit căruia trei nave care transportau petrol rusesc se îndreptau către rafinăria sa din Jamnagar, subliniind sensibilitatea acestei chestiuni.

În ciuda acestor semnale, Washingtonul rămâne sceptic cu privire la existența unei schimbări decisive în politica Indiei. Tariful suplimentar de 25%, care menține nivelul total al taxelor la 50% pentru anumite exporturi indiene, rămâne în vigoare. Deocamdată, capacitatea Indiei de a echilibra aprovizionarea cu energie rusă la preț redus cu ambițiile sale comerciale și strategice mai ample în relația cu Statele Unite rămâne nerezolvată, ceea ce evidențiază modul în care politica energetică a devenit o linie de fractură centrală în relația în continuă evoluție dintre SUA și India.

Citește și:

Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump

Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor cu reacție

Editor : A.M.G.