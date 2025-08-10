Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe

Vicepreședintele SUA, JD Vance, își petrece vacanța în Marea Britanie, invitat de ministrul de externe David Lammy la reședința oficială Chevening House. Cei doi politicieni, veniți din lumi și tabere politice diferite, au legat o prietenie surprinzătoare bazată pe credință, familie și timp petrecut împreună la pescuit, relatează BBC.

La prima vedere, între cei doi oficiali ar părea o legătură de prietenie improbabilă. Unul a crescut în nordul Londrei, celălalt în Ohio, în zona industrială afectată de declin economic. Unul este un susținător de stânga al multiculturalismului, celălalt un conservator care, chiar dacă în glumă, a numit Marea Britanie „prima țară cu adevărat islamistă” dotată cu bombă nucleară. Cu toate acestea, imaginile cu cei doi arată că au format o relație amicală.

Lammy și Vance par a fi foarte buni prieteni

În timp ce se așezau pentru o scurtă discuție cu presa, în salonul de la Chevening, Vance a vorbit cu căldură despre relația lor: „Trebuie să spun că am devenit un bun prieten cu David, iar David a devenit un bun prieten al meu. Familiile noastre se bucură mult de companie, ceea ce ajută întotdeauna.”

Proprietatea Chevening se întinde pe 1.200 de hectare, cu labirint și lac, prima destinație pentru cele două familii vineri dimineață, pentru o partidă de pescuit. Vance a glumit că activitatea a pus „presiune pe relația specială” dintre ei, copiii săi prinzând crapi, în timp ce Lammy a rămas cu mâinile goale.

Lammy nu părea deranjat, spunându-i vicepreședintelui că este „încântat” să-l primească pe el și familia sa la Chevening, o reședință cu 115 camere pe care a descris-o drept „casa mea” – deși, tehnic vorbind, aceasta aparține statului și este pusă la dispoziția miniștrilor pentru vacanțe oficiale sau întâlniri diplomatice.

Ulterior, sâmbătă, cei doi au găzduit o reuniune de securitate cu consilieri din Europa și Ucraina, unde a fost stabilită o contrapropunere la planul Moscovei de încetare a focului, care ar trebui să stea la baza discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Amiciție legată „la un pahar”

Vance, vizibil impresionat, a recunoscut că provin „din spectre politice diferite”, dar a spus că Lammy „a fost suficient de amabil să își facă timp, la o vizită în Washington DC, să ne cunoaștem puțin atunci”.

De la acea primă întâlnire, când Lammy era în opoziție și Vance abia fusese ales în Senatul SUA, cei doi s-au revăzut constant, inclusiv la învestirea noului Papă, în luna mai. Săptămâna trecută, Lammy a spus pentru *The Guardian* că el, Vance și vicepremierul Angela Rayner au legat o prietenie la un pahar, la reședința ambasadorului SUA la Roma.

„Am avut senzația că JD se poate raporta perfect la mine și la Angela. A fost o oră și jumătate minunată”, a spus el. „Probabil eu eram cel mai timid dintre noi trei.”

Lammy a explicat că, la fel ca Vance, și el și Rayner nu sunt doar politicieni din clasa muncitoare, ci și persoane cu copilării dificile. Părinții lui Lammy s-au despărțit în adolescența lui, iar tatăl său a plecat în SUA și nu l-a mai văzut niciodată. Vance și-a povestit propria copilărie, cu un tată absent și o mamă dependentă de droguri, în volumul autobiografic *Hillbilly Elegy*.

Credința creștină, un punct comun

În ciuda începuturilor dificile, amândoi au ajuns la universități de prestigiu din SUA. Lammy a studiat la Harvard, unde l-a cunoscut pe Barack Obama, iar Vance la rivala Yale – „nu chiar la fel de bună”, a glumit Lammy.

Cei doi împărtășesc și credința creștină: Vance s-a convertit la catolicism la maturitate și a participat la liturghie împreună cu Lammy, în Washington DC, mai devreme în acest an. Mai au ceva în comun, deși nu insistă pe acest aspect: amândoi au făcut în trecut declarații deloc măgulitoare despre Donald Trump. Vance îl numise „reprobabil” și „idiot”, iar Lammy – „tiran” și „sociopat misogin, simpatizant neo-nazist”. Între timp, ambii și-au nuanțat pozițiile.

Potrivit experților, relațiile personale contează, mai ales „sub această administrație”, unde Trump personalizează mult interacțiunile diplomatice. De aceea, Lammy, în ciuda afinităților sale pentru Partidul Democrat, a fost însărcinat să construiască punți și cu republicanii, încă dinaintea alegerilor generale.

