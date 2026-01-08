Renee Nicole Good, împușcată mortal de agenții ICE în Minnesota, miercuri, avea o interesantă carieră literară și primise un premiu pentru poezie, scrie The Independent care încearcă să facă un portret al acesteia, fără a se feri să enunțe, chiar din titlu că vorbim de o „execuție publică”.

Născută în Colorado Springs, femeia de 37 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă după ce mașina ei a blocat o stradă în timpul unei operațiuni ICE.

Secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a afirmat că ofițerii au fost nevoiți să deschidă focul deoarece Good „se angajase în terorism intern”.

Noem a spus că Good a lovit cu mașina ofițerii în timp ce părăsea locul faptei, deși această versiune a evenimentelor a fost contestată.

„Era plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viața”

Mama lui Renee Nicole Good, Donna Granger, s-a referit la fiica sa ca fiind „una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată” într-un interviu acordat The Minnesota Star-Tribune. Ea a adăugat că Good „nu făcea parte” din niciun protest organizat împotriva ICE.

„Era plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viața”, a spus Granger. „Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. Era un om extraordinar.”

Tatăl ei, Tim Granger, a repetat cele spuse de soția sa. Vorbind cu The Washington Post, el a spus că fiica sa a avut „o viață bună, dar grea”.

Donna a declarat ulterior pentru The Daily Telegraph că fiica ei decedată locuia în Minneapolis.

Renee Nicole Good purtase anterior numele de Renee Macklin, datorită căsătoriei sale cu tatăl celui mai mic copil al ei, Tim Ray Macklin Jr.

Macklin Jr, care a petrecut 14 ani în Forțele Aeriene ale SUA înainte de a se retrage și de a se dedica comediei stand-up, a murit ulterior în 2023, potrivit necrologului său. Cuplul a prezentat chiar și un podcast împreună pentru o perioadă. Tatăl său a numit copilul cuplului „orfan” în urma împușcăturilor de miercuri.

„Este oribil, este crimă!”

Timmy Ray Macklin Sr, tatăl defunctului ei soț, a confirmat pentru The Telegraph că intenționează să călătorească în Minnesota pentru a-și lua nepotul.

„Principala mea preocupare în acest moment este să-mi iau nepotul”, a spus el.

„Este oribil, este crimă. Toată lumea este teribil de șocată în acest moment”, a adăugat el, referindu-se la uciderea lui Good. „Era o persoană bună, sociabilă. Nu eram de acord cu multe dintre comportamentele ei, dar este foarte trist să vezi că se întâmplă astfel de lucruri.”

Într-un interviu separat acordat ziarului Star-Tribune, el a confirmat că Good mai avea doi copii care locuiau cu familia ei extinsă.

Mary Radford, una dintre vecinele lui Good, a declarat pentru ziar că defuncta, în vârstă de 37 de ani, avea o „familie frumoasă”.

„Au un fiu. Este foarte drăguț. Îi place câinele nostru. Mereu aleargă să se joace cu ea și să o mângâie”, a spus ea. „Mereu se joacă afară.”

Radford a declarat pentru ziar că „îi va fi dor să-i vadă” și că este îngrijorată pentru fiul lui Good.

„Este atât de dureros să mă gândesc la cum îi va merge în viață”, a spus ea. „Și nici nu-mi pot imagina prin ce trece familia aceea.”

Poetă și scriitoare

Good era cunoscută pentru eforturile sale creative, descriindu-se ca „poetă și scriitoare” pe un cont de Instagram care părea să-i aparțină.

Potrivit paginii de Facebook a Departamentului de Engleză al Universității Old Dominion din Norfolk, Virginia, ea a câștigat un premiu de poezie pentru studenți în 2020 pentru o lucrare intitulată „On Learning to Dissect Fetal Pigs” (Despre învățarea disecției fetusurilor de porc).

„Când nu scrie, nu citește sau nu vorbește despre scris, organizează maratoane de filme și creează artă haotică”, continua postarea Departamentului de Engleză.

În declarația acordată The Washington Post, președintele ODU, Brian O. Hemphill, a spus că Good a absolvit facultatea de engleză în 2020.

„Acesta este încă un exemplu clar că frica și violența au devenit, din păcate, ceva obișnuit în țara noastră”, a adăugat el. „Fie ca viața lui Renee să ne amintească ce ne unește: libertatea, iubirea și pacea.”

Împușcarea ei a stârnit furia oficialilor locali, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, transmițând un mesaj dur agenților ICE trimiși în oraș de Trump.

„Plecați naibii de aici”, a spus el.

„Acesta a fost un agent care a folosit puterea în mod imprudent, ceea ce a dus la moartea unei persoane”, a continuat el.

Furia lui a fost repetată de guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care a criticat dur declarația DHS despre uciderea lui Good.

„Am văzut videoclipul. Nu credeți această mașinărie de propagandă”, a scris Walz pe X. „Statul se va asigura că va avea loc o anchetă completă, corectă și rapidă pentru a garanta responsabilitatea și justiția.”

