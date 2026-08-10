Replica ironică a Iranului după ce Trump a comparat războiul cu un „joc de șah”: „Face parte uneori din lupta care îţi este impusă”

Iranienii sunt „jucători de şah profesionişti”, i-a răspuns luni ironic purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene preşedintelui american Donald Trump, care comparase duminică conflictul cu „un joc de şah”, transmite AFP.

Fie că este vorba de negocierile oficiale sau de cele din culise, „iranienii au arătat că sunt jucători de şah profesionişti”, a declarat Esmail Baghaei la conferinţa de presă săptămânală de la Teheran.

Declanşat de o ofensivă americano-israeliană pe 28 februarie, războiul din Orientul Mijlociu s-a împotmolit. Protocolul unui acord a fost semnat la mijlocul lunii iunie de Teheran şi Washington, dar s-a destrămat la începutul lunii iulie şi, de atunci, preşedintele Trump se chinuie să găsească o soluţie, confruntat cu cererile drastice ale regimului iranian, obişnuit de ani de zile cu arta negocierii.

Liderul american a părut să ignore criticile duminică într-un interviu pentru Axios.

„Se va rezolva. Sfârşeşte întotdeauna prin a se rezolva”, a spus el, adăugând că „este ca un joc de şah”.

Esmail Baghaei a adăugat, la rândul său: „Nu trebuie să speri să nu te murdăreşti când lupţi cu porcii. Până la urmă, aceasta face parte uneori din lupta care îţi este impusă”.

El a reiterat în faţa jurnaliştilor mesajul repetat în ultimele zile de autorităţile iraniene, şi anume că nu există o „negociere directă” în curs cu Washingtonul, ci doar „schimburi de mesaje” prin intermediari, iar discuţiile nu vor putea fi reluate decât atunci când Statele Unite vor înceta să încalce protocolul acordului.

Atât timp cât actuala situaţie se va perpetua, „condiţiile necesare pentru stabilirea unui trafic maritim internaţional sigur nu vor fi garantate”, a continuat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, în timp ce Teheranul blochează strâmtoarea strategică Ormuz, iar Washingtonul blochează porturile iraniene.

În prezent, diplomaţia iraniană se concentrează pe negocierile cu Omanul pentru a defini un viitor traseu de tranzit prin strâmtoare.

Mai rămân de convenit „câteva puncte tehnice”, a subliniat purtătorul de cuvânt, menţionând că este nevoie de implementarea mai multor „mecanisme” pentru a asigura securitatea şi curăţenia căii navigabile.

„În general, atunci când oferiţi servicii maritime, în mod necesar primiţi ceva în schimb”, a adăugat Esmail Baghaei.

Iranul nu doreşte să revină la situaţia de dinaintea războiului şi vrea să taxeze trecerea prin strâmtoare în pofida opoziţiei Statelor Unite şi a multor alte state, precum şi a dreptului internaţional al mării.

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Editor : A.M.G.