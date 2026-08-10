Live TV

Replica ironică a Iranului după ce Trump a comparat războiul cu un „joc de șah”: „Face parte uneori din lupta care îţi este impusă”

Data publicării:
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Iranienii sunt „jucători de şah profesionişti”, i-a răspuns luni ironic purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene preşedintelui american Donald Trump, care comparase duminică conflictul cu „un joc de şah”, transmite AFP.

Fie că este vorba de negocierile oficiale sau de cele din culise, „iranienii au arătat că sunt jucători de şah profesionişti”, a declarat Esmail Baghaei la conferinţa de presă săptămânală de la Teheran.

Declanşat de o ofensivă americano-israeliană pe 28 februarie, războiul din Orientul Mijlociu s-a împotmolit. Protocolul unui acord a fost semnat la mijlocul lunii iunie de Teheran şi Washington, dar s-a destrămat la începutul lunii iulie şi, de atunci, preşedintele Trump se chinuie să găsească o soluţie, confruntat cu cererile drastice ale regimului iranian, obişnuit de ani de zile cu arta negocierii.

Liderul american a părut să ignore criticile duminică într-un interviu pentru Axios.

„Se va rezolva. Sfârşeşte întotdeauna prin a se rezolva”, a spus el, adăugând că „este ca un joc de şah”.

Esmail Baghaei a adăugat, la rândul său: „Nu trebuie să speri să nu te murdăreşti când lupţi cu porcii. Până la urmă, aceasta face parte uneori din lupta care îţi este impusă”.

El a reiterat în faţa jurnaliştilor mesajul repetat în ultimele zile de autorităţile iraniene, şi anume că nu există o „negociere directă” în curs cu Washingtonul, ci doar „schimburi de mesaje” prin intermediari, iar discuţiile nu vor putea fi reluate decât atunci când Statele Unite vor înceta să încalce protocolul acordului.

Atât timp cât actuala situaţie se va perpetua, „condiţiile necesare pentru stabilirea unui trafic maritim internaţional sigur nu vor fi garantate”, a continuat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, în timp ce Teheranul blochează strâmtoarea strategică Ormuz, iar Washingtonul blochează porturile iraniene.

În prezent, diplomaţia iraniană se concentrează pe negocierile cu Omanul pentru a defini un viitor traseu de tranzit prin strâmtoare.

Mai rămân de convenit „câteva puncte tehnice”, a subliniat purtătorul de cuvânt, menţionând că este nevoie de implementarea mai multor „mecanisme” pentru a asigura securitatea şi curăţenia căii navigabile.

„În general, atunci când oferiţi servicii maritime, în mod necesar primiţi ceva în schimb”, a adăugat Esmail Baghaei.

Iranul nu doreşte să revină la situaţia de dinaintea războiului şi vrea să taxeze trecerea prin strâmtoare în pofida opoziţiei Statelor Unite şi a multor alte state, precum şi a dreptului internaţional al mării. 

Citește și:

„Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani”. Trump slăbește controlul asupra puterii executive și amenință democrația SUA (FT)

Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producția și livrarea de arme: „Ciclurile de dezvoltare sunt inacceptabile”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
„Nici măcar Mao nu și-a pus chipul pe bani”. Trump slăbește controlul asupra puterii executive și amenință democrația SUA (FT)
sistem patriot
Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producția și livrarea de arme: „Ciclurile de dezvoltare sunt inacceptabile”
donald trump
Schimbare de strategie a lui Donald Trump în privința Iranului: „Ne limităm la a observa situația, cu inflația sa uriașă”
steag drapel sua
Reîntoarcerea „panicii roșii”: cum folosește dreapta americană cuvântul „comunism” ca armă. „Fanatici și fără Dumnezeu”
President Donald Trump holds a rendering of the proposed new East Wing of the White House as he speaks to reporters aboard Air Force One
Trump transformă sala de bal a Casei Albe în „port de drone”. Imagini generate cu inteligența artificială
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Randamentele titlurilor de stat românești au scăzut după decizia Moody’s. Nazare: „Reacția piețelor a fost una favorabilă”
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Fără precedent!”. Rusia a lansat un nou atac, dar a primit imediat o replică dură
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...