Manifestațiile antiguvernamentale din Iran au continuat marți, pentru a noua zi consecutivă, cuprinzând 26 din cele 31 de provincii ale țării, anunță BBC. 19 oameni au murit în urma protestelor reprimate dur de către forțele de ordine. În timp ce țara se confruntă cu un val de manifestații, președintele american Donald Trump și premierul Benjamin Netanyahu amenință, din nou, cu o posibilă intervenție. Oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că, după Venezueala, se tem că Iranul va fi „următoarea victimă a lui Trump”.

De nouă zile Iranul se confruntă cu proteste, provocate de problemele economice majore. Conform unor organizații umanitare, au fost manifestații în 26 dintre cele 31 de provincii și cel puțin 19 oameni ar fi murit, în urma intervenției brutale a forțelor de ordine.

Inițial protestele au fost pașnice. Le-au început comercianții din Marele Bazar din Teheran, care și-au închis magazinele ca răspuns la devalorizarea monedei locale. S-au răspândit rapid și la alte categorii sociale nemulțimite de inflația mare, de creșterea prețurilor și de corupție.

Luni, șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a declarat că autoritățile vor „asculta protestatarii și criticii care au în mod legitim și justificat îngrijorări cu privire la mijloacele lor de trai și bunăstarea socială și economică”.

El a adăugat însă că vor „lua măsuri ferme împotriva celor care încearcă să exploateze situația, să incite la revolte și să submineze securitatea țării și a poporului”.

„Revoltele trebuie să știe că nu vor fi tratați cu indulgență sau conciliere”, a avertizat el.

Comentariile sale au făcut ecou celor ale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a declarat că „revoluții trebuie să fie puși la locul lor”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a acuzat, de asemenea, Israelul că încearcă să „submineze unitatea noastră națională”, după ce premierul Benjamin Netanyahu și-a exprimat duminică „solidaritatea cu lupta poporului iranian”.

Esmail Baqai a declarat într-o conferință de presă că declarațiile lui Netanyahu și ale „anumitor oficiali americani radicali” nu sunt „altceva decât o incitare la violență”.

Iranul și Israelul au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut, în timpul căruia avioane israeliene și americane au bombardat instalații nucleare iraniene importante.

O revoltă sângeroasă

Ultimele proteste din Iran au început când comercianții au ieșit în stradă la Teheran pe 28 decembrie pentru a-și exprima nemulțumirea față de o nouă scădere bruscă a valorii monedei iraniene față de dolarul american. Rialul a atins un minim istoric, iar inflația a crescut la 40%, pe fondul sancțiunilor impuse programului nuclear iranian, care afectează economia.

Studenții universitari s-au alăturat rapid protestelor. Luni, imagini postate pe rețelele sociale păreau să arate o manifestație în orașul Yasuj, din provincia Kohgiluyeh-Boyer Ahmad, potrivit BBC Persian. Se auzea o mulțime de bărbați și femei scandând „Libertate, libertate, libertate”.

Protestatarii au fost filmați scandând același slogan și în zona străzii Cheragh Barq din Teheran. Se auzea cum scandau sloganuri precum „Moarte dictatorului” – o referire la Khamenei, care deține puterea supremă în țară – și „Pahlavi se întoarce” – o referire la Reza Pahlavi, fiul exilat al defunctului șah.

Într-un alt clip, se vede un număr de persoane fugind în mijlocul sunetului focurilor de armă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

BBC Persian a declarat că au avut loc proteste și în districtele Ilam, Arak, Hamedan, Amol, Lahijan, Kermanshah, Malekshahi, Semnan și Noorabad, duminică seara.

Un alt videoclip arăta forțele de securitate atacând un spital din orașul Ilam, din vestul țării, unde, potrivit unui activist pentru drepturile omului, se adăposteau protestatarii răniți.

Grupul kurd pentru drepturile omului Hengaw a raportat că protestatarii se aflau printre cei împușcați când Garda Revoluționară a deschis focul asupra unei demonstrații în fața unui complex guvernamental din județul vecin Malekshahi, sâmbătă.

Alți patru protestatari au fost uciși în incident, a adăugat Hengaw, identificându-l pe unul dintre ei ca fiind generalul de brigadă în rezervă al Gărzii Revoluționare, Latif Karimi. Organizația a distribuit un videoclip care pare să arate o mulțime lovind o poartă înainte ca focurile de armă să răsune și oamenii să cadă la pământ.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agențiile de știri semi-oficiale Mehr și Tasnim au raportat că trei persoane - inclusiv Karimi, despre care au spus că era membru al forțelor de securitate - au fost ucise când „revoluționarii” au încercat să intre într-o unitate de securitate.

Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din Iran (HRANA) a declarat duminică seara că un total de 19 protestatari și o persoană afiliată forțelor de securitate au fost uciși în timpul revoltelor.

Alte 51 de persoane au fost rănite, în majoritate de alice și gloanțe de plastic, iar 990 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, a adăugat agenția.

Trump amenință că va interveni

Oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că eforturile lor de a înăbuși protestele au fost îngreunate de amenințarea lui Donald Trump cu o posibilă intervenție. În contextul capturării liderului din Venezuela, oficialii din Iran se simt tot mai amenințați. Premierul din Israel a adus, din nou, în discuție programul nuclear iranian, care, potrivit lui Trump, a fost distrus de bombardamentele din iunie anul trecut. Benjamin Netanyahu spune nu va permite Iranului să-și reconstruiască programul de rachete balistice. Este ceea ce a declarat și Donald Trump, în urmă cu câteva zile. Acum, președintele Statelor Unite a răspuns unei întrebări referitoare la reprimarea protestelor din republica islamică, precizând că dacă regimul începe să ucidă oameni, Statele Unite vor interveni dur.

Unii analiști spun că regimul de la Teheran e în cel mai vulnerabil punct din ultimele decenii, pentru că se confruntă atât cu furia din stradă, cât și cu amenințări externe. Sunt oficiali iranieni care au declarat sub anonimat pentru Reuters că după operațiunea din Venezuela se tem că Iranul ar putea fi „următoarea victimă a politicii agresive a lui Trump”.

Editor : C.A.