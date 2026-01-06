Live TV

Video Represalii la proteste, în Iran: 19 morți. Manifestațiile s-au extins în majoritatea provinciilor țării. Avertismentul dur al lui Trump

Data publicării:
Bloody November in Tehran
Proteste antiguvernamentale în Iran. Sursa: Profimedia
Din articol
O revoltă sângeroasă Trump amenință că va interveni

Manifestațiile antiguvernamentale din Iran au continuat marți, pentru a noua zi consecutivă, cuprinzând 26 din cele 31 de provincii ale țării, anunță BBC. 19 oameni au murit în urma protestelor reprimate dur de către forțele de ordine. În timp ce țara se confruntă cu un val de manifestații, președintele american Donald Trump și premierul Benjamin Netanyahu amenință, din nou, cu o posibilă intervenție. Oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că, după Venezueala, se tem că Iranul va fi următoarea victimă a lui Trump”.

De nouă zile Iranul se confruntă cu proteste, provocate de problemele economice majore. Conform unor organizații umanitare, au fost manifestații în 26 dintre cele 31 de provincii și cel puțin 19 oameni ar fi murit, în urma intervenției brutale a forțelor de ordine.

Inițial protestele au fost pașnice. Le-au început comercianții din Marele Bazar din Teheran, care și-au închis magazinele ca răspuns la devalorizarea monedei locale. S-au răspândit rapid și la alte categorii sociale nemulțimite de inflația mare, de creșterea prețurilor și de corupție.

Luni, șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a declarat că autoritățile vor „asculta protestatarii și criticii care au în mod legitim și justificat îngrijorări cu privire la mijloacele lor de trai și bunăstarea socială și economică”.

El a adăugat însă că vor „lua măsuri ferme împotriva celor care încearcă să exploateze situația, să incite la revolte și să submineze securitatea țării și a poporului”.

„Revoltele trebuie să știe că nu vor fi tratați cu indulgență sau conciliere”, a avertizat el.

Comentariile sale au făcut ecou celor ale liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a declarat că „revoluții trebuie să fie puși la locul lor”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a acuzat, de asemenea, Israelul că încearcă să „submineze unitatea noastră națională”, după ce premierul Benjamin Netanyahu și-a exprimat duminică „solidaritatea cu lupta poporului iranian”.

Esmail Baqai a declarat într-o conferință de presă că declarațiile lui Netanyahu și ale „anumitor oficiali americani radicali” nu sunt „altceva decât o incitare la violență”.

Iranul și Israelul au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut, în timpul căruia avioane israeliene și americane au bombardat instalații nucleare iraniene importante.

O revoltă sângeroasă

Ultimele proteste din Iran au început când comercianții au ieșit în stradă la Teheran pe 28 decembrie pentru a-și exprima nemulțumirea față de o nouă scădere bruscă a valorii monedei iraniene față de dolarul american. Rialul a atins un minim istoric, iar inflația a crescut la 40%, pe fondul sancțiunilor impuse programului nuclear iranian, care afectează economia.

Studenții universitari s-au alăturat rapid protestelor. Luni, imagini postate pe rețelele sociale păreau să arate o manifestație în orașul Yasuj, din provincia Kohgiluyeh-Boyer Ahmad, potrivit BBC Persian. Se auzea o mulțime de bărbați și femei scandând „Libertate, libertate, libertate”.

Protestatarii au fost filmați scandând același slogan și în zona străzii Cheragh Barq din Teheran. Se auzea cum scandau sloganuri precum „Moarte dictatorului” – o referire la Khamenei, care deține puterea supremă în țară – și „Pahlavi se întoarce” – o referire la Reza Pahlavi, fiul exilat al defunctului șah.

Într-un alt clip, se vede un număr de persoane fugind în mijlocul sunetului focurilor de armă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

BBC Persian a declarat că au avut loc proteste și în districtele Ilam, Arak, Hamedan, Amol, Lahijan, Kermanshah, Malekshahi, Semnan și Noorabad, duminică seara.

Un alt videoclip arăta forțele de securitate atacând un spital din orașul Ilam, din vestul țării, unde, potrivit unui activist pentru drepturile omului, se adăposteau protestatarii răniți.

Grupul kurd pentru drepturile omului Hengaw a raportat că protestatarii se aflau printre cei împușcați când Garda Revoluționară a deschis focul asupra unei demonstrații în fața unui complex guvernamental din județul vecin Malekshahi, sâmbătă.

Alți patru protestatari au fost uciși în incident, a adăugat Hengaw, identificându-l pe unul dintre ei ca fiind generalul de brigadă în rezervă al Gărzii Revoluționare, Latif Karimi. Organizația a distribuit un videoclip care pare să arate o mulțime lovind o poartă înainte ca focurile de armă să răsune și oamenii să cadă la pământ.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agențiile de știri semi-oficiale Mehr și Tasnim au raportat că trei persoane - inclusiv Karimi, despre care au spus că era membru al forțelor de securitate - au fost ucise când „revoluționarii” au încercat să intre într-o unitate de securitate.

Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din Iran (HRANA) a declarat duminică seara că un total de 19 protestatari și o persoană afiliată forțelor de securitate au fost uciși în timpul revoltelor.

Alte 51 de persoane au fost rănite, în majoritate de alice și gloanțe de plastic, iar 990 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, a adăugat agenția.

Trump amenință că va interveni

Oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că eforturile lor de a înăbuși protestele au fost îngreunate de amenințarea lui Donald Trump cu o posibilă intervenție. În contextul capturării liderului din Venezuela, oficialii din Iran se simt tot mai amenințați. Premierul din Israel a adus, din nou, în discuție programul nuclear iranian, care, potrivit lui Trump, a fost distrus de bombardamentele din iunie anul trecut. Benjamin Netanyahu spune nu va permite Iranului să-și reconstruiască programul de rachete balistice. Este ceea ce a declarat și Donald Trump, în urmă cu câteva zile. Acum, președintele Statelor Unite a răspuns unei întrebări referitoare la reprimarea protestelor din republica islamică, precizând că dacă regimul începe să ucidă oameni, Statele Unite vor interveni dur.

Unii analiști spun că regimul de la Teheran e în cel mai vulnerabil punct din ultimele decenii, pentru că se confruntă atât cu furia din stradă, cât și cu amenințări externe. Sunt oficiali iranieni care au declarat sub anonimat pentru Reuters că după operațiunea din Venezuela se tem că Iranul ar putea fi următoarea victimă a politicii agresive a lui Trump”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
protestatari in iran
1
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
2
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
3
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Treningul în care Nicolas Maduro apare imediat după arestarea sa a devenit viral. Produsul, în top Google Trends în mai multe țări
donald trump
Donald Trump respinge comparațiile dintre Irak și Venezuela: „Diferența e că noi vom păstra petrolul”
Maduro with Is Wife Arrive at New York Heliport - NYC, New York City, United States - 05 Jan 2026
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
gorenlanda pe harta si steagul sua
Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump: „Groenlanda aparţine poporului său”
Colombian President Gustavo Petro in Cairo
Un scandal sexual în care este implicat președintele Columbiei reapare online pe fondul amenințărilor sale la adresa SUA
Recomandările redacţiei
harta pe care se văd în prim plan românia, moldova și ucraina
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă...
Venezuela atac
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela...
2025-12-21-9343-scaled-e1767708156491
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa...
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE. Ce alte funcții mai...
Ultimele știri
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă”
Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii
Avaria de la CET Sud a fost remediată. Anunțul Elcen privind căldura și apa caldă livrate bucureștenilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Un nou tip de concediu plătit în România. Cine va avea parte de noi libere de la stat
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul...
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...