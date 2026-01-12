Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei. În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.

ACTUALIZARE 09.46: Mulţimi mari de oameni s-au strâns luni în diferite oraşe iraniene pentru a susţine regimul clerical al ţării, potrivit unui videoclip difuzat de mass-media de stat, relatează CNN, conform News.ro.

Oamenii pot fi văzuţi purtând portrete ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ţinând în mâini copii ale Coranului şi fluturând steaguri ale Republicii Islamice în demonstraţii din oraşe precum Kerman şi Zahedan, a informat mass-media de stat.

Membrii mulţimii care mărşăluiau pe străzile din Kerman scandau „Moarte Americii”, relatează Press TV, afiliată statului.

Iranul a chemat luni la un marş naţional în sprijinul regimului şi împotriva a ceea ce autorităţile au descris ca fiind acte recente de profanare şi insulte la adresa simbolurilor islamice de către protestatari. Marşul este programat pentru luni, la ora 14:00, ora locală (12:30 ora României).

Știrea inițială: Protestele din Iran au început pe 28 decembrie 2025, când comercianții din Marele Bazar din Teheran și-au închis magazinele din cauza prăbușirii valorii rialului iranian. Demonstrațiile s-au răspândit rapid la nivel național, nemulțumirile evoluând de la îngrijorări legate de creșterea costurilor de trai la o opoziție mai largă împotriva establishmentului clerical iranian, care guvernează țara de la Revoluția Islamică din 1979.

Liderii iranieni au descris protestatarii ca fiind „o adunătură de vandali” și i-au îndemnat pe susținătorii lor să participe luni la marșuri pro-guvernamentale. Guvernul a anunțat trei zile de doliu pentru cei pe care i-a numit „martiri” uciși într-o „luptă națională împotriva SUA și Israelului”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că guvernul său este „gata să asculte” protestatarii, dar a îndemnat publicul să împiedice „revoluționarii” și „elementele teroriste” să provoace haos, conform Al Jazeera.

El a declarat pentru postul de televiziune IRIB că Israelul și Statele Unite, care au purtat un război de 12 zile împotriva Iranului în iunie anul trecut, sunt în spatele tulburărilor din țară, afirmând că „aceiași oameni care au lovit această țară” „încearcă să intensifice aceste tulburări în contextul discuțiilor economice”.

Întrebat în avionul Air Force One dacă Iranul depășește limita, președintele SUA a răspuns reporterilor: „Se pare că încep să o facă”, relatează The Hill.

„Se pare că au fost ucise unele persoane care nu ar fi trebuit să fie ucise”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Dar analizăm situația foarte serios. Armata o analizează, iar noi luăm în considerare câteva opțiuni puternice și vom lua o decizie.”

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a susținut că primește „informări la fiecare oră” cu privire la situația protestatarilor din țară. Președintele american a dezvăluit, de asemenea, că liderii iranieni l-au sunat sâmbătă pentru a negocia.

„Cred că s-au săturat să fie loviți de Statele Unite”, a spus Trump. „Iranul vrea să negocieze, da. S-ar putea să ne întâlnim cu ei, adică se organizează o întâlnire”, a mai adăugat el. „Dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm, din cauza a ceea ce se întâmplă, înainte de întâlnire. Dar se organizează o întâlnire, Iranul a sunat și a spus că vrea să negocieze.”

HRANA, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în SUA, a afirmat că a verificat moartea a aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate în Iran, în timp ce surse citate de BBC susțin că numărul morților ar putea fi mult mai mare. Cifrele exacte sunt greu de estimat, deoarece internetul este blocat în țară, iar liniile telefonice sunt întrerupte.

Organizația NetBlocks a raportat că accesul la internet în Iran este în continuare întrerupt, descriind situația ca fiind o „pană națională de internet”.

Au trecut deja 84 de ore de când țara a avut pentru ultima dată o conexiune stabilă. NetBlocks a remarcat, însă, că unii iranieni au găsit metode de a ocoli restricțiile.

Într-o postare pe rețelele sociale, NetBlocks a declarat că întreruperea urmează „unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai severe care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”.

Președintele american a declarat că va discuta cu Elon Musk despre posibilitatea utilizării sateliților Space-X pentru a ajuta iranienii afectați de întreruperea accesului la internet.

Donald Trump a avertizat că SUA ar fi pregătite să intervină dacă Iranul ar ucide vreun protestatar.

„Dacă Iranul trage și ucide violent protestatarii pașnici, așa cum obișnuiește, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a declarat Trump la începutul acestei luni.

