Live TV

Video Represiune majoră a protestelor în Iran. Donald Trump susține că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului

Data actualizării: Data publicării:
Protests in Iran January 8
Protest în orașul Kermanshah din Iran. Foto: Profimedia

Protestele din Iran, care au evoluat de la nemulțumiri economice la demonstrații antiguvernamentale mai ample, sunt cele mai mari de la mișcarea din 2022-2023 provocată de moartea Mahsei Amini, o tânără de 22 de ani care fusese arestată pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict pentru femei. În contextul în care sute de oameni au fost uciși în urma manifestațiilor, președintele Donald Trump a declarat duminică că armata SUA ia în considerare „opțiuni puternice” împotriva Teheranului.

ACTUALIZARE 09.46: Mulţimi mari de oameni s-au strâns luni în diferite oraşe iraniene pentru a susţine regimul clerical al ţării, potrivit unui videoclip difuzat de mass-media de stat, relatează CNN, conform News.ro.

Oamenii pot fi văzuţi purtând portrete ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ţinând în mâini copii ale Coranului şi fluturând steaguri ale Republicii Islamice în demonstraţii din oraşe precum Kerman şi Zahedan, a informat mass-media de stat.

Membrii mulţimii care mărşăluiau pe străzile din Kerman scandau „Moarte Americii”, relatează Press TV, afiliată statului.

Iranul a chemat luni la un marş naţional în sprijinul regimului şi împotriva a ceea ce autorităţile au descris ca fiind acte recente de profanare şi insulte la adresa simbolurilor islamice de către protestatari. Marşul este programat pentru luni, la ora 14:00, ora locală (12:30 ora României).

Știrea inițială: Protestele din Iran au început pe 28 decembrie 2025, când comercianții din Marele Bazar din Teheran și-au închis magazinele din cauza prăbușirii valorii rialului iranian. Demonstrațiile s-au răspândit rapid la nivel național, nemulțumirile evoluând de la îngrijorări legate de creșterea costurilor de trai la o opoziție mai largă împotriva establishmentului clerical iranian, care guvernează țara de la Revoluția Islamică din 1979.

Liderii iranieni au descris protestatarii ca fiind „o adunătură de vandali” și i-au îndemnat pe susținătorii lor să participe luni la marșuri pro-guvernamentale. Guvernul a anunțat trei zile de doliu pentru cei pe care i-a numit „martiri” uciși într-o „luptă națională împotriva SUA și Israelului”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că guvernul său este „gata să asculte” protestatarii, dar a îndemnat publicul să împiedice „revoluționarii” și „elementele teroriste” să provoace haos, conform Al Jazeera.

El a declarat pentru postul de televiziune IRIB că Israelul și Statele Unite, care au purtat un război de 12 zile împotriva Iranului în iunie anul trecut, sunt în spatele tulburărilor din țară, afirmând că „aceiași oameni care au lovit această țară” „încearcă să intensifice aceste tulburări în contextul discuțiilor economice”.

Întrebat în avionul Air Force One dacă Iranul depășește limita, președintele SUA a răspuns reporterilor: „Se pare că încep să o facă”, relatează The Hill

„Se pare că au fost ucise unele persoane care nu ar fi trebuit să fie ucise”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Dar analizăm situația foarte serios. Armata o analizează, iar noi luăm în considerare câteva opțiuni puternice și vom lua o decizie.”

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a susținut că primește „informări la fiecare oră” cu privire la situația protestatarilor din țară. Președintele american a dezvăluit, de asemenea, că liderii iranieni l-au sunat sâmbătă pentru a negocia.

„Cred că s-au săturat să fie loviți de Statele Unite”, a spus Trump. „Iranul vrea să negocieze, da. S-ar putea să ne întâlnim cu ei, adică se organizează o întâlnire”, a mai adăugat el. „Dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm, din cauza a ceea ce se întâmplă, înainte de întâlnire. Dar se organizează o întâlnire, Iranul a sunat și a spus că vrea să negocieze.”

HRANA, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în SUA, a afirmat că a verificat moartea a aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate în Iran, în timp ce surse citate de BBC susțin că numărul morților ar putea fi mult mai mare. Cifrele exacte sunt greu de estimat, deoarece internetul este blocat în țară, iar liniile telefonice sunt întrerupte.

Organizația NetBlocks a raportat că accesul la internet în Iran este în continuare întrerupt, descriind situația ca fiind o „pană națională de internet”.

Au trecut deja 84 de ore de când țara a avut pentru ultima dată o conexiune stabilă. NetBlocks a remarcat, însă, că unii iranieni au găsit metode de a ocoli restricțiile.

Într-o postare pe rețelele sociale, NetBlocks a declarat că întreruperea urmează „unei serii de măsuri de cenzură digitală tot mai severe care vizează protestele din întreaga țară și împiedică dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a declarat că va discuta cu Elon Musk despre posibilitatea utilizării sateliților Space-X pentru a ajuta iranienii afectați de întreruperea accesului la internet. 

Donald Trump a avertizat că SUA ar fi pregătite să intervină dacă Iranul ar ucide vreun protestatar.

„Dacă Iranul trage și ucide violent protestatarii pașnici, așa cum obișnuiește, Statele Unite ale Americii vor veni în ajutorul lor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a declarat Trump la începutul acestei luni.

Citește și:

Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a publicat o caricatură care îl înfăţişează pe Trump ca un sarcofag distrus: „Ca faraonul”

De ce strategia americană în Venezuela nu va funcționa și în Iran. Riscul unui efect de bumerang în cazul unei intervenții în forță

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
powell si trump
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei Federale. Reacția lui Powell: „Sunt pretexte”
donald trump
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Iranul cere ajutor, aliații cer prudență. Donald Trump, în fața unei decizii care poate schimba jocul la Teheran
trump groenlanda
Senatorii americani critică planurile lui Trump: preluarea Groelandei de către SUA „ar însemna sfârşitul NATO”. „Va distruge Alianța”
Camion Los Angeles
Momentul în care, în Los Angeles, un camion a intrat în mulţimea care manifesta împotriva regimului din Iran
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
ger frig termometru gettyimages
Val de frig în toată țara. Alertă de ger până marți: în București...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
globurile de aur
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și...
Ultimele știri
Meta a închis peste o jumătate de milion de conturi în Australia. Măsura ar putea ajunge și în Europa
Avertisment al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal „fără întârziere”
Tot mai mulţi francezi sunt de acord cu ideile de extremă-dreapta, dar nu și cu „strategia de victimizare a lui Marine Le Pen”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, declarații rare despre Elvis Presley: „Avea cel mai frumos zâmbet!” Ce ar fi făcut starul...
Cancan
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile...
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Lista serviciilor medicale gratuite în 2026. Controalele pe care le poţi face fără să plăteşti, conform CNAS
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
Cosmin Olăroiu dă lovitura în România
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...