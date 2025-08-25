„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram păziți de gărzi, ca să nu speriem localnicii”

Rusoaica Anastasia Samsonova a făcut parte din primul grup de turiști care a vizitat plajele din Wonsan Kalma, Coreea de Nord, și a povestit ce a văzut acolo.

În iulie, angajata de 33 de ani din domeniul resurselor umane a fost una dintre primele turiste care au stat într-o nouă stațiune de vacanță din Coreea de Nord, o țară în mare parte închisă lumii exterioare, scrie BBC.

Situată într-o zonă exclusivistă de pe coasta de est, unde liderul Kim Jong Un și-a petrecut o mare parte din tinerețe, zona turistică de coastă Wonsan Kalma a fost inaugurată pe 1 iulie. Unii îl denumesc „resortul fantomă” din cauza numărului extrem de mic de turiști care ajung aici.

Construită în apropierea unui poligon de testare a rachetelor, stațiunea dispune de hoteluri, restaurante, centre comerciale și un parc acvatic, potrivit presei de stat.

Deși inițial a fost anunțată ca fiind deschisă turiștilor internaționali, până în prezent au fost admiși doar ruși, care au intrat în grupuri organizate de agenții de turism acreditate.

O vizită strict controlată

Anastasia a călătorit acolo luna trecută împreună cu alte 14 persoane. Vizita a fost strict controlată, cu ghizi și gardieni care i-au însoțit și un itinerar fix, de la care nu se putea abate fără permisiunea autorităților nord-coreene.

Ea spune că ghizii i-au spus că paznicii erau necesari pentru „a preveni situații în care am fi interacționat cu localnicii și i-am fi speriat”.

„Când mergeam pe stradă, ei [nord-coreenii] se uitau la noi cu mare surprindere, deoarece țara a fost închisă pentru o perioadă foarte lungă de timp”, spune Anastasia.

BBC News Russian a luat legătura cu ea după ce a căutat pe rețelele sociale geotagurile persoanelor care au călătorit în stațiune, independent de orice agenție de turism sau mass-media.

Plaja, goală. Nicio luptă pentru șezlonguri

Anastasia spune că grupului ei i s-a spus să nu fotografieze șantierele și să nu poarte haine decoltate.

Cu toate acestea, în ciuda restricțiilor, ea spune că „s-a bucurat de o vacanță fără oameni” pe plaje aproape goale, cu nisip alb.

„În fiecare zi, [plaja] era curățată și nivelată perfect. Totul era imaculat”, spune ea.

„Șezlongurile erau absolut noi, totul era impecabil. Intrarea în mare era foarte ușoară, așa că da, era într-adevăr o plajă foarte bună.”

Turist în Coreea de Nord

De la începutul pandemiei de Covid, turismul internațional în Coreea de Nord a fost suspendat pentru a preveni răspândirea virusului.

Dar anul trecut, republica a început să permită din nou vizitele turiștilor ruși.

În februarie, a început să primească și turiști din Occident, inclusiv din Australia, Franța, Germania și Marea Britanie, deși a întrerupt brusc această activitate câteva săptămâni mai târziu, fără a da explicații.

Wonsan Kalma a fost prezentat ca un element cheie al ambițiilor lui Kim de a stimula turismul în țară.

Se spune că s-a inspirat din stațiunea turistică spaniolă Benidorm, unde o delegație nord-coreeană a fost trimisă într-o misiune de documentare în 2017.

La câteva săptămâni după deschidere, Coreea de Nord a anunțat că străinii nu au voie să viziteze „temporar” stațiunea, cu excepția turiștilor din Rusia, un aliat al republicii.

Până în prezent, două grupuri de turiști ruși au vizitat stațiunea, iar un altul se află acolo în prezent.

Cât costă o excursie în țara lui Kim

O excursie de o săptămână din Rusia în Coreea de Nord, inclusiv trei zile la stațiunea Wonsan Kalma, costă 1.800 de dolari (1.300 de lire sterline) – cu 60% mai mult decât salariul mediu lunar în Rusia.

Unele reclame pentru excursie fac chiar referire la poligonul de testare a rachetelor din apropiere, descriindu-l ca un loc de vacanță „unic”.

Anastasia spune că nu au fost lansate rachete în timpul șederii sale, iar dacă vpiai, puteai cumpăra rachete de jucărie la prețul de 40 de dolari (30 de lire sterline).

Descriind o zi obișnuită din călătoria sa, Anastasia spune că grupul lua micul dejun la ora 08:00, când erau planificate multe activități, și la ora 09:30, în zilele mai relaxate.

În ceea ce privește mâncarea, se servea „multă carne”, de obicei în sos dulce-acrișor, și un fel de mâncare cu varză și morcovi tăiați mărunt în sos.

Ea spune că o sticlă de bere de 500 ml era foarte ieftină, costând aproximativ 60 de cenți pe plajă, iar suvenirul preferat al turiștilor era îmbrăcămintea olimpică nord-coreeană.

O altă turistă, Daria, a scris pe Instagram că stațiunea este „foarte rudimentară” și „nu este genul de vacanță cu care sunt obișnuiți turiștii ruși”.

„Dar dacă v-ați săturat de Asia, Turcia etc. și doriți ceva exotic, acesta este locul potrivit”, a adăugat ea.

Nu doar rușii întâmpină dificultăți în a ajunge la Wonsan Kalma.

Chiar și cetățenii Chinei, care se învecinează cu Coreea de Nord și este principalul său aliat și partener economic, au dificultăți în a accesa stațiunea, potrivit lui Andrei Lankov, expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia și profesor la Universitatea Kookmin din Seul.

El spune că Phenianul limitează în mod deliberat numărul de turiști și le controlează strict mișcările, în parte pentru ca nord-coreenii să nu se compare în mod defavorabil cu străinii mai bogați.

„Oamenii obișnuiți ar putea începe să se întrebe: «Cum se face că, chiar și fără marele nostru lider, sau fără fiul sau fiica lui, ei par să trăiască atât de bine?», spune Lankov.

Din acest motiv, Coreea de Nord a ajuns la concluzia că este mult mai bine să nu intre prea mulți străini în țară, adaugă el.

Controverse

Wonsan Kalma este considerat cheia revigorării economiei în declin a Coreei de Nord, dar nu a fost lipsit de controverse.

De când a început construcția stațiunii în 2018, grupurile pentru drepturile omului au protestat împotriva presupuselor abuzuri asupra muncitorilor. Acestea fac referire la rapoarte conform cărora oamenii sunt obligați să lucreze ore lungi pentru a termina proiectul de amploare într-un timp scurt, în condiții dure și cu o remunerație inadecvată.

ONU a evidențiat deja un sistem de muncă forțată utilizat în Coreea de Nord, în special „brigăzile de șoc”, în care muncitorii se confruntă adesea cu condiții dure, ore lungi și remunerații inadecvate.

