Restaurantele din Dubai îşi reduc meniurile, din cauza dificultăţilor de aprovizionare provocate de războiul din Iran

Bucătarii din Dubai îşi adaptează meniurile şi reduc oferta de preparate, după ce războiul cu Iranul a perturbat lanţurile de aprovizionare şi a crescut costurile ingredientelor importate, de la tomatillo la fructe de mare premium.

Conflictul a afectat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi a dus la scumpirea transportului aerian, pe fondul creşterii preţurilor la combustibil. Restaurantele din Emiratele Arabe Unite, care importă peste 80% din alimente, resimt direct impactul, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Chefii se confruntă cu dificultăţi în procurarea unor ingrediente precum avocado, tomatillo sau scoici din Norvegia şi fructe de mare japoneze, fiind nevoiţi să reducă producţia, să cumpere cantităţi mai mici sau să înlocuiască produsele importate cu alternative locale.

Costurile transportului aerian au crescut cu până la 70% pe anumite rute, iar operatorii din sectorul HoReCa au raportat o scădere medie a cererii de aproximativ 27% faţă de anul trecut, în timp ce costurile furnizorilor au crescut cu circa 13%.

Scade numărul de turiști

Pe lângă presiunile din aprovizionare, restaurantele sunt afectate şi de scăderea numărului de turişti, un pilon esenţial al economiei din Dubai. Centrele comerciale de lux şi restaurantele de top înregistrează un trafic mai redus, în contextul instabilităţii regionale.

Pentru a face faţă situaţiei, multe restaurante introduc meniuri fixe la preţ redus, kituri de gătit acasă sau se orientează către ingrediente locale. Unele locaţii au redus personalul sau au limitat temporar activitatea, în timp ce altele încearcă să menţină echipele şi să compenseze prin oferte atractive.

Autorităţile locale au lansat măsuri de sprijin economic şi campanii pentru stimularea consumului, însă industria restaurantelor, estimată la 9,5 miliarde de dolari, traversează o perioadă dificilă, după ce anterior se anticipa o creştere puternică în 2026.

În ciuda provocărilor, unii operatori observă semne de revenire, pe fondul armistiţiului şi al reluării treptate a activităţii turistice, ceea ce ar putea readuce treptat stabilitatea în sector.

