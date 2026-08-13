Rețea rusească de spionaj, destructurată în Ucraina. Agenți racolați de un blogger urmăreau bazele avioanelor F-16 și Mirage 2000

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțar joi că a destructurat o rețea de spionaj formată din 14 membri, care ar fi colectat informații despre aerodromurile unde sunt staționate avioanele de luptă F-16 și Mirage 2000 furnizate Ucrainei de aliații occidentali. Gruparea ar fi lucrat pentru serviciul rus de informații militare GRU, iar datele strânse puteau fi folosite de Moscova pentru pregătirea unor atacuri asupra bazelor aeriene ucrainene.

Potrivit SBU, GRU a recrutat inițial un locuitor din Liov care administra un canal de Telegram dedicat aviației, relatează Kyiv Post. Serviciile ruse de informații l-ar fi remarcat după ce acesta a publicat fotografii cu avioane militare ucrainene în grupuri online pro-Kremlin. Ulterior, bărbatul a recrutat 13 dintre abonații săi, fără să le spună, potrivit acuzațiilor, că lucrau pentru serviciile ruse de informații.

Membrii grupului locuiau în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în apropierea infrastructurii aviației militare, și aveau acces la aparate foto performante. Aceștia ar fi primit instrucțiuni să fotografieze aerodromuri, avioane de luptă, echipaje și personal de mentenanță, precum și să urmărească orele de decolare și aterizare.

Suspecții ar fi folosit aparate foto profesionale și s-ar fi ascuns în clădiri abandonate sau în zone deschise din apropierea bazelor aeriene.

Rețeaua de spionaj urmărea mișcările aeronavelor

Fotografiile erau încărcate într-un serviciu de stocare online și apoi transmise unui coordonator rus, a cărui identitate a fost stabilită de SBU. Agentul din Liov ar fi furnizat Rusiei și programele de decolare și aterizare ale elicopterelor militare. Informațiile ar fi provenit de la comandantul unei escadrile de aviație a Forțelor Armate ale Ucrainei, care i le-ar fi transmis de bunăvoie agentului.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit telefoane mobile, aparate foto digitale și fotografii ale unor obiective ale aviației militare ucrainene, despre care SBU susține că documentează activitățile suspecților.

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SBU a blocat, de asemenea, patru canale de Telegram și zece grupuri despre care afirmă că erau folosite pentru distribuirea fotografiilor și a altor informații despre unitățile aviației ucrainene.

Agentul din Liov, complicele său și militarul ucrainean au fost puși sub acuzare pentru infracțiuni împotriva securității naționale a Ucrainei. Ancheta continuă, autoritățile încercând să-i identifice și să-i tragă la răspundere pe ceilalți participanți.

Editor : M.I.