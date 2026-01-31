Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică

Pe o stradă mărginită de copaci din nordul Londrei, cunoscută sub numele de „Aleea miliardarilor”, o mulțime de conace în mare parte goale se află în spatele unor garduri vii înalte și a unor porți întunecate. În timp ce elevii trec pe lângă ele, paznici privați în SUV-uri închise la culoare patrulează afară. În spatele fațadelor acestor case de lux de pe The Bishops Avenue se află o rețea care se întinde de la Teheran la Dubai și Frankfurt. Proprietatea finală, prin straturi de companii-fantomă, își are originea într-unul dintre cei mai puternici oameni din Orientul Mijlociu: Mojtaba Khamenei, al doilea fiu cel mare al liderului suprem al Iranului, potrivit Bloomberg.

Un vast imperiu de investiții

Clericul în vârstă de 56 de ani, considerat un potențial succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, supraveghează un vast imperiu de investiții, potrivit unor persoane familiarizate cu situația și evaluării unei importante agenții de informații occidentale. Persoanele au declarat că, deși tânărul Khamenei se abține să își înregistreze activele pe nume propriu, el a fost implicat direct în aceste tranzacții, unele dintre ele datând cel puțin din 2011.

Puterea sa financiară a cuprins totul, de la transportul maritim din Golful Persic la conturi bancare elvețiene și proprietăți de lux britanice în valoare de peste 100 de milioane de lire sterline, spun persoanele care au solicitat anonimatul, de teama represaliilor sau pentru că nu sunt autorizate să vorbească public. Împreună, rețeaua de firme l-a ajutat pe Khamenei să canalizeze fonduri - după unele estimări, de ordinul miliardelor de dolari - către piețele occidentale, în ciuda sancțiunilor americane impuse lui în 2019.

Aceasta include proprietăți imobiliare de primă clasă - o casă a costat 33,7 milioane de lire sterline când a fost cumpărată în 2014 - în câteva dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra, o vilă într-o zonă supranumită „Beverly Hills din Dubai” și hoteluri europene de lux de la Frankfurt până în Mallorca.

Fondurile pentru tranzacții au fost direcționate prin conturi la bănci din Marea Britanie, Elveția, Liechtenstein și Emiratele Arabe Unite, conform documentelor analizate de Bloomberg și de persoane familiarizate cu situația. Fondurile provin în principal din vânzările de petrol iranian, au declarat persoanele respective.

Niciunul dintre documentele văzute de Bloomberg nu enumeră active direct pe numele lui Khamenei. În schimb, multe dintre achiziții apar pe numele unui om de afaceri iranian, Ali Ansari, sancționat de Marea Britanie în octombrie.

Presa de stat iraniană îi prezintă pe Liderul Suprem și familia sa - parte a unei mișcări revoluționare care a răsturnat un monarh în 1979 în numele săracilor și al Islamului - ca ducând o viață austeră și pioasă. Există puține indicii că familia a folosit activele străine pentru a finanța un stil de viață luxos.

Totuși, averea ascunsă a tânărului Khamenei intră în conflict cu imaginea de evlavie promovată de regim, în special în urma sărăciei în creștere și a tulburărilor și demonstrațiilor pe scară largă împotriva Republicii Islamice, care au contribuit la atragerea sprijinului pentru monarhia detronată și au dus la moartea a mii de persoane în Iran de la începutul anului.

Furia îndreptată împotriva nivelurilor ridicate de corupție economică și a proastei gestionări din cadrul regimului îi vizează adesea pe aghazadeh, un termen peiorativ folosit pentru a descrie copiii elitei acuzați că au acumulat mari averi datorită legăturilor politice ale rudelor lor.

O anchetă Bloomberg News, care a durat un an, dezvăluie cum influența financiară a familiei s-a extins dincolo de granițele Republicii Islamice. Acest material se bazează pe interviuri cu persoane care au cunoștințe directe despre tranzacțiile financiare ale lui Mojtaba Khamenei, precum și pe o analiză a înregistrărilor imobiliare și a documentelor comerciale confidențiale - de la contracte de administrare hotelieră la detalii despre proprietatea corporativă și transferuri bancare. Ansari, în special, a fost vital pentru aceste tranzacții, potrivit evaluării serviciilor de informații occidentale.

Considerat pe scară largă o figură puternică din culise în sistemul politic iranian, cu legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) al țării, Mojtaba Khamenei a evitat în mare măsură lumina reflectoarelor, chiar dacă influența sa a crescut, iar dezbaterea s-a intensificat cu privire la cine îl va înlocui pe tatăl său, în vârstă de 86 de ani, ca următor lider absolut al Iranului.

Întrebările legate de succesiune apar într-un moment în care Teheranul pare mai slab din punct de vedere strategic decât aproape oricând de când ayatollahul Ali Khamenei a preluat funcția de lider în 1989, ca urmare a economiei sale afectate de sancțiuni, a atacurilor militare israeliene și americane de anul trecut și a erodării intermediarilor și aliaților săi regionali, în urma conflictului din Gaza.

Povestea portofoliului de investiții de peste mări al lui Khamenei ilustrează modul în care elita iraniană a reușit să transfere capital în străinătate, în ciuda faptului că țara este supusă unuia dintre cele mai dure regimuri de sancțiuni din istoria ultimelor două decenii, din cauza programului său nuclear și a sprijinului acordat grupărilor armate care se opun Israelului și politicii occidentale în Orientul Mijlociu.

Aceste presiuni economice s-au intensificat de când Donald Trump a revenit în funcție în 2025. Însă slăbiciunile sistemului financiar global, de la registrele laxe ale beneficiarilor reali până la aplicarea limitată a sancțiunilor, pot permite rețelelor clandestine să prospere, potrivit experților în finanțe ilicite.

Președintele SUA a sporit, miercuri, presiunea asupra Iranului, amenințând cu atacuri militare din cauza programului său nuclear.

„Mojtaba deține participații majore sau controlează de facto diverse entități din Iran și din străinătate”, spune Farzin Nadimi, cercetător senior la Institutul Washington pentru Politica din Orientul Apropiat, care a studiat imperiul financiar al familiei Khamenei. „Când analizezi rețeaua sa financiară, Ali Ansari este principalul deținător de conturi pentru el. Acest lucru îl poziționează pe Ansari ca fiind unul dintre cei mai influenți oligarhi din țară în prezent.”

Într-o declarație transmisă prin intermediul avocatului său, Ansari a declarat că „neagă cu tărie că ar fi avut vreodată vreo relație financiară sau personală cu Mojtaba Khamenei” și a menționat intenția sa de a contesta sancțiunile britanice impuse împotriva sa.

Omul cu bani al lui Mojtaba

Ali Ansari, un magnat al construcțiilor în vârstă de 57 de ani, a fost descris anul trecut de autoritățile britanice drept un „bancher și om de afaceri iranian corupt”, fiind sancționat pentru „sprijinirea financiară” a activităților IRGC din Iran - o ramură puternică a armatei - care raportează direct Liderului Suprem și este la rândul ei sancționată de Regatul Unit. Ansari nu este supus niciunei sancțiuni din partea UE sau a SUA.

Provenind dintr-o familie din clasa muncitoare de la nord-vest de Teheran, Ansari a devenit imaginea unei vaste rețele de afaceri interne care include complexul de lux Iran Mall, piețe angro majore și recent dizolvata bancă privată Ayandeh Bank, ceea ce îl face unul dintre cei mai importanți magnați din sectorul privat din Republica Islamică.

Familia sa s-a mutat în capitală în perioada revoluției din 1979, o perioadă în care mulți au fost atrași de promisiunile că noii lideri islamici vor redistribui averea șahului demis, potrivit unor persoane care cunosc istoria familiei. Se spune că tatăl său s-a alăturat unui comitet de reconstrucție finanțat de biroul Liderului Suprem pentru a renova lăcașurile religioase. Lucrările l-au pus pe tatăl lui Ansari în contact cu clerici de rang înalt, inclusiv membri ai cercului apropiat al lui Khamenei, au explicat sursele.

La sfârșitul anilor 1980 — spre sfârșitul războiului Iran-Irak — tânărul Ansari a fost înrolat în armată. Cam în această perioadă l-a întâlnit pentru prima dată pe Mojtaba Khamenei, al cărui tată era pe atunci președintele Iranului..

Ulterior, Ansari a obținut contracte lucrative de stat și licențe de import, intrând rapid în construcții, transport maritim și petrochimie - industrii care au servit drept canale pentru transferul fondurilor guvernamentale în străinătate, potrivit unor surse.

Pe măsură ce imperiul intern al lui Ansari s-a extins, la fel s-a extins și rolul său de intermediar financiar în străinătate al lui Mojtaba Khamenei, stabilind relații bancare în Europa și direcționând profiturile din exporturile de petrol printr-un labirint de companii din Emiratele Arabe Unite, potrivit unor surse. O mare parte din banii din rețea au circulat prin firme non-iraniene precum Ziba Leisure Ltd., înregistrată în Saint Kitts și Nevis, Birch Ventures Ltd. și A&A Leisure Ltd., cu sediul în Insula Man, precum și entități emirateze precum Midas Oil Industries FZC și Midas Oil Trading DMCC.

Oficial, Compania Națională Iraniană de Petrol, deținută de stat, este cea care vinde țițeiul țării, însă sancțiunile au împins o mare parte din comerț către canale opace care implică companii-paravan, intermediari și comercianți informali, potrivit oficialilor americani și persoanelor familiarizate cu afacerea. Elitele conectate la Liderul Suprem și la IRGC - cum ar fi tânărul Khamenei - au jucat un rol central în controlul unora dintre aceste rețele, au declarat sursele.

În 2016, Ansari a obținut un pașaport cipriot, permițându-i să deschidă noi conturi bancare și companii în Europa. De asemenea, acest lucru a contribuit la mascarea legăturilor sale politice iraniene, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Oficialii de pe insulă au dezbătut ulterior dacă să-i retragă cetățenia, pe fondul investigațiilor privind legăturile sale cu IRGC și cu tânărul Khamenei, conform documentelor consultate de Bloomberg.

„Abuzează de sistemul nostru”

Liderul Suprem al Iranului conduce una dintre cele mai bogate organizații ale țării, creată prin confiscarea a mii de proprietăți și active după revoluție. Numită Executarea Ordinului Imamului Khomeini, cunoscută și sub numele de SETAD, aceasta gestionează active, participații comerciale și organizații caritabile în valoare de miliarde de dolari. Este unul dintre cele mai mari conglomerate de stat din Orientul Mijlociu, operând în sectoare variind de la asigurări la energie și telecomunicații.

Imperiul de peste mări al fiului său este mai modest. Scopul său este mai puțin clar. Dacă a fost conceput ca un fel de fond pentru situații neprevăzute în cazul în care familia ar fi trebuit să părăsească Iranul, atunci decizia autorităților britanice de a-l sancționa pe Ansari - și de a îngheța aceste active - a complicat situația.

Bloomberg a identificat peste o duzină de proprietăți din Londra deținute de rețea. Una, pe The Bishops Avenue, este pe numele lui Ansari. Altele sunt în proprietatea Birch Ventures, unde înregistrările UK Companies House îl arată pe Ansari ca singurul beneficiar activ.

„Este din ce în ce mai clar că cei apropiați de liderii politici iranieni au investit masiv în Regatul Unit”, spune Ben Cowdock, responsabil cu investigațiile la Transparency International UK, care a urmărit activele britanice ale elitelor politice și de afaceri din Iran. „Piața noastră imobiliară nu ar trebui să servească drept cutie de valori pentru acoliții care finanțează regimuri represive.”

Fotografiile făcute la înmormântarea tatălui lui Ansari, în iunie 2025, evidențiază apropierea continuă a familiei de conducerea iraniană - printre participanți s-au numărat familia și consilierii veterani ai Liderului Suprem.

Însă falimentul băncii Ayandeh a reînnoit criticile publice interne la adresa băncii Ansari din partea unor politicieni de linie dură. Mai multe falimente bancare din ultimul deceniu au fost atribuite proastei administrări de către directori, care au fost urmăriți penal pentru îmbogățire ilegală sau împrumuturi masive.

În octombrie anul trecut, un membru radical al parlamentului, Amir-Hossein Sabeti, a îndemnat sistemul judiciar să-l oblige pe Ansari să acopere pierderile financiare ale Ayandeh, potrivit Agenției de Știri a Republicii Islamice.

Rețeaua deține, de asemenea, hoteluri de cinci stele în capitala financiară a Germaniei — atrăgând atenția autorităților din Frankfurt — și de-a lungul coastei de sud-vest însorite a insulei Mallorca, în Spania. Un penthouse din complexul Four Seasons Private Residences din Toronto a fost vândut pentru 10,5 milioane de dolari canadieni (7,7 milioane de dolari) în 2020, conform registrelor imobiliare, iar o secțiune a unei clădiri din capitala franceză, Paris, a fost vândută în 2023.

„Guvernul iranian încearcă să se impună” în sistemul financiar german, spune Nargess Eskandari-Grunberg, viceprimarul orașului Frankfurt, născută la Teheran și care a criticat vehement conducerea Republicii Islamice. „Ei abuzează de sistemul nostru.”

Un oficial european implicat în anchete de spălare de bani afirmă că înghețarea activelor rețelei Ansari de către Marea Britanie ar putea duce la o vânzare forțată a activelor europene, în cazul în care UE impune restricții.

Viceprimarul orașului Frankfurt dorește ca guvernul german să facă mai mult: „Acest regim nu are nicio legitimitate”, spune Eskandari-Grunberg, vorbind în urma protestelor mortale. „Companiile și asociații celor aflați la putere trebuie sancționați.”

Citește și:

ANALIZĂ Regimul din Iran, acuzat că este artizan al unei „campanii de răzbunare”. Medici arestați după ce au tratat protestatari răniți

Editor : Ș.R.