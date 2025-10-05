Din Maroc, până în Indonezia, tot mai mulți tineri ies în stradă, simțindu-se nedreptățiți în fața inegalităților sociale și a lipsei locurilor de muncă. În timp ce europenii și americanii își manifestă frustrarea alegând politici extreme, cum sunt cele de dreapta, valul de demonstrații ale Generației Z din Africa și Asia este îndreptat preponderent împotriva liderilor în vârstă, a corupției, șomajului, disparităților de venituri și economiilor care i-au lăsat în urmă pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, arată o analiză publicată de Bloomberg.

Capitala Marocului, Rabat, atrage tot mai mult, cu drumuri sale noi, restauratele și cafenelele pline de viață sau grădinile sale andaluze imaculate. Cu toate acestea, de cealaltă parte a râului, strălucirea orașului-model al regelui Mohammed al VI-lea dispare rapid.

Orașul adiacent Sale, locuit de navetiști, este plin de drumuri cu gropi, locuințe dărăpănate și criminalitate în creștere, scriu jurnaliștii Bloomberg.

Focar de activiști de-a lungul anilor, acesta a fost centrul unor noi proteste săptămâna aceasta, când tineri din cartierul dens populat Al-Amal au distrus mașini de poliție, au vandalizat bănci și au incendiat proprietăți. Aceștia au fost întâmpinați cu o represiune brutală din partea autorităților.

Furia lor provine din inegalitățile tot mai mari dintr-o țară care cheltuie miliarde pentru organizarea Cupei Mondiale și pentru lucruri precum cel mai mare patinoar de hochei pe gheață din Africa, și unde clasa conducătoare trăiește în lux, dar șomajul în rândul tinerilor se situează la 60%.

Violențe în Maroc și Bangladesh

Mii de oameni au ieșit în stradă și în țări precum Madagascar, Indonezia, Kenya și Mongolia, în ultimul an, pe măsură ce nemulțumirea față de status-quo a atins cote maxime, mobilizată fiind pe rețelele sociale.

Manifestările flagrante de bogăție - de la președinți care poartă ceasuri de lux în valoare de trei ani de salariu obișnuit, până la copiii miniștrilor care postează pe Instagram fotografii cu petreceri în Ibiza - au alimentat furia populației.

Acest lucru a fost valabil în special în Nepal, luna trecută, și în Bangladesh, anul trecut, cele mai de succes proteste ale Generației Z. În ambele cazuri, demonstranții au provocat prăbușirea guvernelor.

„Ceea ce este distinct în valul actual de mobilizare a tinerilor este convergența condițiilor în medii politice foarte diferite”, a spus Bilal Bassiouni, șeful departamentului de previziuni de risc al firmei de consultanță Pangea-Risk.

Tinerii se confruntă cu creșterea costurilor de trai și cu crearea slabă a noi locuri de muncă, în același timp cu concentrarea autorității politice în mâinile elitelor îmbătrânite, cu puțin spațiu pentru reînnoire

Protestele au continuat vineri în Madagascar, unde poliția a ucis cel puțin 22 de persoane, chiar și după ce președintele Andry Rajoelina a demis întregul său guvern ca răspuns la tulburări.

Trei persoane au murit în Maroc și peste 1.000 au fost reținute, marcând cel mai grav val de tulburări de la Primăvara Arabă încoace, revoluții care au început de-a lungul coastei în Tunisia, dar pe care Marocul a reușit să le evite.

Încurajați de un grup fără lider, priceput în tehnologie, numit GenZ212, furia demonstranților marocani a fost alimentată de cheltuielile excesive pentru Cupa Mondială de fotbal din 2030, în detrimentul, spun ei, al sănătății și educației.

La fel ca în multe dintre țările în curs de dezvoltare care au cunoscut recent tulburări, inegalitatea a crescut vertiginos în Maroc. Șomajul în rândul tinerilor este foarte răspândit, chiar dacă țara a devenit un important centru industrial pentru Europa, în special ca producător de automobile.

Tot ce mai rămâne de făcut este să protestezi, potrivit lui Houssam, care își câștigă existența ca șofer în Rabat.

„Știu că nu voi putea niciodată să-mi cumpăr o casă, nu cu ceea ce câștig astăzi - sunt mereu pe minus”, a spus tânărul de 29 de ani, în timp ce conducea pe bulevardul unde se înălța la orizont turnul regelui Mohammed al VI-lea, cu imensul său mall adiacent. „În această țară, ne limităm la a ne uita la vitrine”. Este un sentiment care leagă protestele aflate la mii de kilometri distanță.

Cea mai gravă criză politică din Nepal din ultimii ani

Nepalul a traversat luna trecută cea mai gravă criză politică din ultimii ani, când tineri manifestanți au incendiat clădiri guvernamentale pentru a protesta față de corupția endemică și față de oportunitățile limitate de angajare din această țară himalayană. Tulburările au fost declanșate de interzicerea rețelelor sociale, dar protestele au continuat chiar și după ce guvernul a revocat această măsură.

O mare parte din furia manifestanților era îndreptată împotriva „copiilor nepo”, descendenții privilegiați și bine conectați ai elitei nepaleze, care își etalează stilul de viață pe Internet. Casele familiilor bogate și influente din Kathmandu au fost incendiate. Criza a forțat prim-ministrul și mai mulți înalți oficiali să demisioneze și a lăsat în urmă peste 70 de morți și sute de răniți.

Demonstrațiile din Nepal au avut loc la doar câteva zile după ce protestatarii au ieșit în stradă, în Indonezia. Declanșatorul a fost o subvenție de 3.000 de dolari pentru locuințe acordată parlamentarilor, dar tulburările au degenerat într-o mișcare mai amplă împotriva corupției și impunității clasei conducătoare din Indonezia.

Revolta din Kenya

Schimbarea a avut loc și în alte părți. Zeci de mii de tineri kenieni au ieșit în stradă anul trecut, au luat cu asalt Parlamentul și l-au forțat pe președintele William Ruto să-și demită cabinetul și să retragă un proiect de lege fiscală controversat. Furia lor era îndreptată împotriva incapacității sale percepute de a combate corupția rampantă.

Tot în 2024, tineri protestatari s-au adunat în Bangladesh, culminând cu demiterea liderului de lungă durată Sheikh Hasina.

„În trecut, guvernele au încercat să gestioneze această furie publică ignorând-o, calmând-o sau reprimând-o”, a declarat Michael Kugelman, membru non-rezident al Fundației Asia Pacific. „Dar această abordare nu mai funcționează”.

