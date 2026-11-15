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Revoltă la Nvidia după plecarea lui Jensen Huang. Peste 1.600 de mesaje de susținere, petiție cu 115.000 de semnături. Poziția lui Musk

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Jenseng Huang
Foto: Profimedia
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Din articol
Elon Musk și alți lideri din industria tehnologică cer revenirea lui Huang Investitori importanți cer conducerii Nvidia să nu excludă revenirea fondatorului Scandalul care a provocat demisia lui Jensen Huang Nvidia caută un nou director general

Plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia a declanșat un val de nemulțumire în interiorul companiei americane. Angajați, investitori influenți și personalități importante din industria tehnologică, printre care Elon Musk, cer revenirea cofondatorului companiei în funcția de director general. O petiție publică a strâns peste 115.000 de semnături, în timp ce conducerea Nvidia a început deja căutarea unui succesor, relatează publicația germană FOCUS, citând presa americană.

Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia pe 12 noiembrie, după o serie de dezvăluiri privind relații extraconjugale și presupuse legături ale uneia dintre persoanele implicate cu serviciile de informații chineze.

Decizia a provocat reacții puternice în interiorul companiei, unde numeroși angajați consideră că Huang ar trebui să primească o nouă șansă.

Potrivit revistei americane Wired, un inginer cu vechime în Nvidia a publicat, încă înaintea plecării directorului general, un mesaj pe un forum intern, solicitând consiliului de administrație să țină cont de opiniile angajaților.

Mesajul a adunat peste 1.600 de comentarii, majoritatea favorabile lui Huang. Numărul se referă la comentarii, nu neapărat la 1.600 de angajați diferiți.

Unii salariați au transmis mesaje de solidaritate și pe LinkedIn, iar un angajat a trimis un e-mail întregii companii, cerând explicații suplimentare privind circumstanțele demisiei.

Elon Musk și alți lideri din industria tehnologică cer revenirea lui Huang

Campania de susținere a fostului director general s-a extins rapid în afara companiei.

O petiție publică prin care se solicită reinstalarea lui Jensen Huang a depășit 115.000 de semnături până sâmbătă, 14 noiembrie, potrivit TechCrunch.

Printre susținătorii inițiativei se numără Elon Musk, directorul Tesla, Tim Sweeney, fondatorul Epic Games, și Garry Tan, președintele Y Combinator.

Aproape 6.000 dintre semnatari au declarat că lucrează în prezent la Nvidia, însă această informație se bazează pe datele furnizate de participanții la petiție.

Inițiatorii campaniei susțin că Huang ar fi fost îndepărtat fără o procedură suficient de transparentă și solicită o investigație independentă a acuzațiilor.

Aceștia consideră că fondatorul Nvidia ar trebui să aibă posibilitatea de a reveni la conducere până la clarificarea situației.

Investitori importanți cer conducerii Nvidia să nu excludă revenirea fondatorului

Presiunile asupra consiliului de administrație vin și din partea unor investitori importanți.

Brad Gerstner, reprezentantul Altimeter Capital, și Gavin Baker, de la Atreides Management, au transmis o scrisoare conducerii Nvidia, solicitând ca procesul de selectare a unui nou director general să nu fie grăbit.

Potrivit publicației The Information, cei doi au cerut ca o eventuală revenire a lui Jensen Huang să rămână printre opțiunile analizate.

Cele două firme de investiții dețineau împreună aproximativ 10,6 milioane de acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii iunie.

Plecarea lui Huang reprezintă o schimbare majoră pentru compania pe care acesta a cofondat-o în 1993 și pe care a condus-o timp de peste trei decenii, transformând-o într-unul dintre principalii furnizori de procesoare utilizate pentru inteligența artificială.

Scandalul care a provocat demisia lui Jensen Huang

Criza de conducere a izbucnit după apariția unor informații privind mai multe relații extraconjugale ale lui Jensen Huang.

Una dintre persoanele implicate, femeia de afaceri Alice Huang, este suspectată de oficiali americani că ar putea avea legături cu serviciile de informații chineze. Acuzațiile de spionaj nu au fost confirmate independent.

Reuters a relatat și despre presupuse relații ale fostului director general cu angajate ale Nvidia, inclusiv cu o persoană aflată în subordinea sa.

Huang a recunoscut anterior că i-a fost infidel soției sale, dar suspiciunile privind o posibilă implicare într-un caz de spionaj rămân distincte de această recunoaștere.

Consiliul de administrație a acceptat demisia lui Huang și a numit-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de director general interimar. Harvey Jones a preluat conducerea consiliului de administrație. Schimbările au fost confirmate printr-un document oficial transmis autorităților americane de reglementare a pieței de capital.

Nvidia caută un nou director general

Compania a început procedurile pentru identificarea unui succesor permanent, fiind luați în calcul atât candidați din interiorul organizației, cât și persoane din afara acesteia.

Potrivit Reuters, care citează informații publicate de Financial Times, consiliul de administrație ar fi luat legătura cu Rene Haas, directorul general al producătorului britanic de cipuri Arm Holdings, pentru a analiza posibilitatea preluării conducerii Nvidia.

Compania a precizat însă că nu a contactat oficial niciun candidat și că se află în etapa selectării unei firme specializate în recrutarea directorilor executivi.

Deocamdată, Nvidia nu a anunțat că ia în considerare reinstalarea lui Jensen Huang. Rămâne de văzut dacă presiunile angajaților și ale investitorilor vor influența decizia consiliului de administrație.

Editor : Sebastian Eduard

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