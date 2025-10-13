Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar patru dintre cei 24 de ostatici morți, anunță armata israeliană

Cadavrele a doar patru ostatici, morţi în captivitate în Gaza, au fost predate luni de Hamas armatei israeliene prin intermediul Crucii Roşii, au anunţat forţele armate israeliene (IDF). Potrivit postului israelian Canal 12, citat de The Times of Israel, în timp ce Hamas a transmis mediatorilor că are nevoie de mai mult timp pentru a colecta corpurile tuturor celor 28 de ostatici decedaţi, Israelul nu crede în această afirmaţie şi consideră că gruparea teroristă trage de timp.

„Patru sicrie cu ostaticii decedaţi sunt în prezent escortate de forţele Tsahal (n.r. armata israeliană) şi Shin Bet (n.r. serviciul de securitate internă) către Israel, unde vor fi transferate la Institutul medico-legal naţional pentru proceduri de identificare”, a anunţat IDF.

Hamas reţine în continuare rămăşiţele a 24 de ostatici, pe care a acceptat să le restituie Israelului în cadrul acordului de încetare a focului.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a lua măsurile necesare pentru a returna toţi ostaticii decedaţi”, a punctat armata israeliană.

Cu o zi înainte, autorităţile israeliene au declarat că se aşteaptă ca nu toţi ostaticii decedaţi să fie returnaţi luni, caz în care o „organizaţie internaţională” prevăzută în planul american ar ajuta, potrivit aceleiaşi surse, la localizarea acestora.

Postul public Kan a relatat că Hamas a transmis următorul mesaj mediatorilor: „Avem limitări dincolo de controlul nostru şi constrângeri pe teren care ne-au determinat să predăm un număr mai mic decât cel aşteptat de ostatici morţi”.

Hamas nu susţine că nu ştie unde se află toţi cei 24, ci doar că are nevoie de mai mult timp pentru a-i recupera. De asemenea, unii ar putea fi localizaţi în zonele deţinute în prezent de IDF, precizează The Times of Israel.

Nemulțumire în Israel

Aşadar, doar patru dintre cei 28 de ostatici decedaţi au fost repatriaţi luni din captivitate, spre marea suferinţă a celor care încă speră să-i abă aproape pe cei dragi şi să înceapă procesul de înhumare. Deşi familiile ostaticilor nu se aşteptau ca toate cadavrele să fie repatriate luni, Forumul Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor a declarat că este „şocat şi consternat” de vestea că doar patru vor fi repatriaţi luni, relatează CNN.

Hamas a trimis patru cadavre, spunând că sunt rămăşiţele lui Daniel Peretz, Yossi Sharabi, Guy Illouz şi Bipin Joshi.

Conform acordului negociat de SUA, Hamas şi aliaţii săi trebuiau să elibereze toţi ostaticii rămaşi, vii şi morţi, în termen de 72 de ore de la anunţarea încetării focului.

Ce se va întâmpla cu cadavrele ostaticilor pe care Hamas nu le poate găsi? Un comitet internaţional va ajuta la localizarea cadavrelor pe care Hamas ar putea să nu le găsească, a declarat duminică Shosh Bedrosian, purtătoarea de cuvânt a Biroului Prim-Ministrului Israelului. Dar nu este clar cum va arăta acest grup de lucru în acest moment, notează CNN.

„Prim-ministrul (n.r. Benjamin Netanyahu) insistă că vom acţiona pentru a localiza toţi aceşti ostatici cât mai curând posibil şi vom face acest lucru ca o datorie sacră de responsabilitate comunitară”, a spus Bedrosian.

