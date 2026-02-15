Revolta venețienilor care se simt excluși din propriul oraș: au obținut controlul unei insule pe care autoritățile voiau să o vândă

Când miliardarul Jeff Bezos s-a căsătorit cu Lauren Sanchez la Veneția, nu toată lumea a privit cu ochi buni spectacolul. Nunta fastuoasă a devenit un simbol al unei probleme mult mai mari - supraturismul și, odată cu el, costurile tot mai ridicate ale traiului. Probleme pe care mulți venețieni le consideră aproape insuportabile. Locuitori ca Patrizia spun că laguna venețiană devine un teren de joacă pentru ultra-bogați. Și, când a aflat că autoritățile erau pe cale să vândă o insulă celui care oferă mai mult, s-a alăturat unei inițiative ca s-o păstreze în mâinile localnicilor. Întrebarea este: vor reuși ei să facă acest lucru singuri? Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.

Poveglia este o insulă mică din nordul Italiei, în mijlocul lagunei venețiene, la o jumătate de oră cu barca de Piața San Marco. Are o istorie plină de evenimente, care se întinde pe mai bine de 1.500 de ani.

Aici a funcționat un spital până în 1968, dar de atunci insula de șapte hectare a rămas nepopulată.

De 11 ani, o inițiativă cetățenească luptă pentru Poveglia. Oamenii vor ca insula să rămână parte a Veneției, ca spațiu de recreere pentru toți locuitorii.

Patrizia Veclani, inițiativa „Poveglia per tutti”: Autoritatea de stat care administrează Poveglia voia s-o scoată la licitație pentru persoane private. Când am aflat vestea în 2014, am fost indignați și am decis să participăm noi înșine la licitație. Într-un timp foarte scurt, am strâns peste 400.000 de euro.

Mulți locuitori ai Veneției simt acum că orașul lor a fost lăsat pe mâna turiștilor, investitorilor și super-bogaților - un exemplu fiind nunta fondatorului Amazon, Jeff Bezos.

A plătit aproximativ 50 de milioane de euro pentru nunta sa în orașul-lagună.

Unele părți ale Veneției sunt de mult timp locuri destinate petrecerilor private. În ultimele decenii, statul a vândut opt insule din lagună investitorilor privați.

Patrizia Veclani, inițiativa „Poveglia per tutti”: Suntem excluși din multe locuri aflate în propriul nostru oraș. Mai multe insule au fost transformate în hoteluri exclusive, care nu ne mai sunt accesibile.

Când insula a fost scoasă la licitație în 2014, ofertanții trebuiau să strângă cel puțin 20.000 de euro doar pentru a participa. Asociația a mobilizat venețienii și a convins 4.500 de oameni din întreaga lume să doneze cel puțin 99 de euro fiecare.

Au strâns în total 482.000 de euro.

Patrizia Veclani, inițiativa „Poveglia per tutti”: Am înființat un fond pentru banii adunați, în timp ce așteptam ca statul să aprobe oferta noastră. Astfel, le-am putut garanta tuturor celor care au donat că banii lor vor fi folosiți cu adevărat pentru insulă și pentru nimic altceva.

Au trecut 11 ani înainte ca o instanță să acorde în sfârșit asociației cel puțin drepturile de folosință pentru următorii șase ani. De la 1 august 2025, voluntarii de la „Poveglia pentru Toți” au custodia unei părți a insulei. Scopul lor este să creeze un parc pentru venețieni și să oprească vânzarea acesteia.

Într-o duminică din noiembrie 2025, aproximativ 80 de voluntari au venit să planteze zeci de copaci. Sandro Caparelli e implicat din 2014. Este managerul tehnic al proiectului.

Sandro Caparelli, inițiativa „Poveglia per tutti”: Vrem să creăm o oază de biodiversitate deschisă tuturor. Este, bineînțeles, un obiectiv destul de ambițios. Nu vrem acces exclusiv în hoteluri sau ceva de genul acesta, unde ar avea voie doar cei care își permit să intre. Ideea este ca insula să redevină parte a orașului.

Fabrizia Zamarchi, Președinta inițiativei „Poveglia per tutti”: A fost un moment în care ne-am simțit cu adevărat descurajați; părea că toate ușile sunt închise. A existat o opoziție puternică, mai ales din partea instituțiilor. Dar ne-am păstrat speranța.

Patrizia vede lupta cetățenilor pentru Poveglia ca un model pentru alte orașe și regiuni afectate de turism și investitori - și nu doar în Italia.

Patrizia Veclani, inițiativa „Poveglia per tutti: Pentru mine, Poveglia și toate insulele din lagună fac parte din orașul în care trăiesc și în care vreau să continui să trăiesc. Eforturile noastre sunt, de asemenea, un simbol al recâștigării dreptului de a trăi cu adevărat și de a te bucura de oraș, nu doar de a-l locui.