„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian

Când Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, a apărut foarte scurt în public pentru a saluta cetățenii la un miting anti-Israel săptămâna trecută, un alt membru al familiei sale se afla și el acolo. Yousef Pezeshkian, fiul liderului în vârstă de 44 de ani, care îi este consilier, nu-și mai văzuse tatăl și nici nu mai vorbise cu el de când Israelul și Statele Unite au declanșat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, iar conducerea țării a intrat în clandestinitate. El spera să-l zărească măcar pentru o clipă. Într-un jurnal pe care îl publică pe un canal de Telegram, el și-a exprimat regretul că eforturile sale au fost în zadar, relatează New York Times.

Fiul, care deține un doctorat în fizică și este profesor universitar, a ținut un jurnal zilnic al războiului, în care îmbină reflecții atât personale, cât și politice. Jurnalul oferă o perspectivă rară asupra modului în care se descurcă personalitățile politice iraniene pe măsură ce războiul face ravagii — și se apropie tot mai mult de ei. Și, poate fără să-și dea seama, Pezeshkian îi introduce uneori pe cititori în disputele și deliberările interne ale conducerii de vârf a Iranului.

În timp ce liderii iranieni au afișat o atitudine de sfidare în declarațiile publice, tânărul Pezeshkian descrie teama care se ascunde în spatele acestei fațade, pe măsură ce mai mulți lideri sunt vizați și uciși în bombardamentele israeliene.

„Cred că unele personalități politice sunt cuprinse de panică”, a scris el în a șasea zi de război, la începutul lunii martie. „Oamenii sunt mai puternici și mai rezistenți decât experții și liderii noștri politici. Trebuie să ne reamintim în permanență că înfrângerea va veni doar atunci când ne vom simți înfrânți.”

El este îngrijorat pentru tatăl său, a mărturisit el, și a spus că el și cei doi frați ai săi abia așteaptă să se încheie cei doi ani rămași din mandatul prezidențial, pentru ca „să ne putem întoarce cu toții la viețile noastre normale”.

Pe măsură ce Iranul intră în a patra săptămână de război, cu lideri care cad unul după altul, cei care au mai rămas s-au retras cu toții în locuri pe care speră că le vor găsi sigure. Atacurile aeriene israeliene și americane l-au ucis până acum pe fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au eliminat întreaga sa conducere militară; Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională și conducătorul de facto al Iranului, precum și șeful Ministerului Informațiilor, Esmaeil Khatib, printre alții.

Pezeshkian a scris în jurnalul său că protejarea vieților oficialilor a devenit prioritatea numărul unu a țării. Oprirea asasinatelor țintite, a spus el, „este acum o chestiune de onoare”.

Fiul președintelui iranian a postat înregistrări din jurnalul său pe pagina sa de Telegram aproape în fiecare zi de la începutul războiului, continuând o practică care datează de cel puțin un an. El a distribuit unele dintre aceste înregistrări pe celelalte pagini oficiale ale sale de social media, precum Instagram.

„Trebuie să analizăm diferitele scenarii”

Scrierile sale îmbină anecdote personale despre momentele petrecute alături de familie cu mesaje de loialitate față de conducătorii Republicii Islamice și aluzii la adresa criticilor acestora. Printre acestea se numără și apărarea tatălui său împotriva atacurilor venite din partea facțiunilor rivale.

Pezeshkian a povestit că a participat la o întâlnire cu oficiali guvernamentali în prima săptămână a războiului, în cadrul căreia au ieșit la iveală dezacorduri privind strategia.

„Cea mai mare divergență de opinii pe care o avem este: cât timp ar trebui să luptăm?”, a scris el. „La nesfârșit? Până când Israelul va fi distrus și America se va retrage? Până când Iranul va fi complet ruinat și noi ne vom preda? Trebuie să analizăm diferitele scenarii.”

Pezeshkian nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu, notează sursa citată. Doi oficiali iranieni și un fost înalt funcționar care îl cunosc și lucrează alături de el în administrația tatălui său au afirmat că paginile de pe rețelele sociale sunt autentice și că el a scris postările și a administrat conturile. Presa iraniană a făcut uneori referire la scrierile sale.

În jurnale, Pezeshkian spune că primește în continuare mesaje despre război nu doar de la prieteni și cunoștințe, ci și de la străini. Ocazional, a spus el, „mesajele ne îndeamnă să ne predăm și să redăm puterea poporului”, o idee pe care el a respins-o ca fiind „ignorantă și delirantă”.

El a afirmat că îi este teamă ca atacurile Iranului asupra țărilor arabe, ca represalii la loviturile americane și israeliene, să nu se întoarcă împotriva noastră. „Este atât de trist că, pentru a ne apăra, trebuie să atacăm bazele americane din țările prietene”, a scris el. „Nu știu dacă vor înțelege sau nu situația noastră.”

Pezeshkian și-a apărat cu înverșunare tatăl pentru că și-a cerut scuze țărilor arabe pentru atacuri într-un mesaj video din 7 martie și a spus că acestea vor înceta. Conservatorii și comandanții militari au reacționat furios la scuzele prezidențiale, iar promisiunea președintelui de a opri atacurile a fost revocată în câteva ore.

„A-ți cere scuze față de vecini este o datorie etică, nu una legală”, a scris fiul președintelui iranian. El a afirmat că oamenii care trăiesc în țările arabe din Golful Persic nu au nicio vină și că viețile lor au fost date peste cap de război.

Capacitatea Israelului de a-i vâna pe înalții oficiali în ascunzătorile lor a neliniștit conducătorii iranieni și a stârnit îngrijorarea cu privire la cine ar putea fi următorul și cum pot fi compensate aceste pierderi, potrivit celor trei înalți oficiali iranieni care au solicitat ca numele lor să nu fie făcute publice, întrucât discutau chestiuni sensibile. Unele pierderi au un impact mai puternic decât altele, au afirmat oficialii.

Larijani, de exemplu, se bucura de o putere și o influență deosebite în rândul diferitelor facțiuni politice, precum și în cadrul aparatului de securitate și militar. Era considerat o personalitate capabilă să poarte discuții cu administrația Trump în vederea unui armistițiu.

„Nu voiam să cred deloc”, a scris Pezeshkian referitor la vestea că Larijani a murit. „Nu ar fi trebuit să permitem inamicului să mai reușească încă o asasinare.”

„Am cedat în cele din urmă și am plâns”

Mulți se întreabă cine conduce acum țara în absența lui Larijani. Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem, rămâne în umbră.

Cei trei înalți oficiali iranieni au declarat în cadrul unor interviuri că țara este condusă în prezent de un comitet.

Comandanții Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice se află în fruntea operațiunilor, generalul Ahmad Vahidi, noul lor comandant suprem, ocupându-se de aspectele tactice ale războiului. Un membru al cercului restrâns al lui Khamenei, generalul Mohammad Bagher Ghalibaf, l-a înlocuit discret pe Larijani. Fost comandant al Gărzilor, care ocupă în prezent funcția de președinte al Parlamentului, el este responsabil de luarea deciziilor strategice.

Președintele Pezeshkian și vicepreședintele său, Mohammad Reza Aref, sunt responsabili de conducerea curentă a statului pentru a se asigura că acesta continuă să funcționeze, au declarat oficialii. Aceștia au precizat că generalii pensionați, alături de foști oficiali și directori, au fost rechemați în serviciu.

Analiștii afirmă că sistemul de guvernare al Iranului a evoluat într-un ecosistem rezistent, format din instituții care se suprapun. O rețea alcătuită din lideri, funcționari publici loiali, cadre militare și soldați din rândurile civililor și ale forțelor de apărare s-a mobilizat nu doar pentru a menține puterea Republicii Islamice, ci și pentru a continua războiul.

Eliminarea eșalonului superior al conducerii nu a dus la prăbușirea regimului.

„Confruntată cu riscul constant ca Israelul să-i elimine conducerea de vârf, Republica Islamică gestionează efortul de război ca pe un mecanism de supraviețuire interconectat, cu toată lumea mobilizată și cu autoritatea distribuită între centre de putere care se suprapun”, a declarat Ali Vaez, directorul pentru Iran al International Crisis Group.

Însă, în jurnalul său, Yousef Pezeshkian afirmă că, dacă Iranul nu va reuși să oprească asasinatele țintite, „vom pierde războiul”.

De asemenea, a împărtășit câteva anecdote din viața sa personală. Vorbește despre momentele în care colorează împreună cu copiii săi, despre plimbările cu ei în parc și despre cum le cumpără baloane. Scrie despre întâlnirile cu un prieten pentru o plimbare lungă în parc și despre hotărârea sa de a face mișcare pentru a-și menține sănătatea mintală.

Odată, a spus el, a primit un mesaj misterios care îi cerea să se prezinte la o anumită adresă. A intrat în panică, bănuind o capcană israeliană. Dar, după ce a verificat cu serviciul de securitate, a spus el, și-a dat seama că era doar o invitație la iftar din partea unor prieteni, pentru a rupe postul de Ramadan împreună cu ei.

Într-o seară, a povestit Pezeshkian, întrebându-se ce viitor îi așteaptă țării sale iubite, a deschis Coranul. El a împărtășit interpretarea sa asupra unui verset pe care îl citise: „Impresia mea este că nenorocirea cu care ne confruntăm acum este rezultatul propriului nostru comportament. Poate că lacrimile vor fi mântuirea noastră și rugămintea de iertare.”

Apoi, în această săptămână, a spus el, a făcut o vizită bunicii sale. Pentru majoritatea iranienilor, războiul este inevitabil, dar bunica sa era complet necunoscătoare de evenimentele care se desfășurau în țara lor, a spus el. Acest lucru l-a distrus.

„După 19 zile de război, am cedat în cele din urmă și am plâns, de mai multe ori”, a scris Pezeshkian.

Citește și:

Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

