Riadul, sub asediu. De ce pare Arabia Saudită neputincioasă în confruntarea cu rebelii houthi

Imaginile neclare îi vor bântui pe rebelii houthi, care se autointitulează oficial Campionii lui Allah și susțin că liderul lor este favorizat de Cel Atotputernic. Pelerinii musulmani, înfășurați în haine albe din pânză necusute, menite să reprezinte umilința, pot fi văzuți stând la coadă pe aeroportul din Riad când racheta houthi a lovit sâmbătă. Printre cei 13 morți se număra și un cleric de rang înalt din Bangladesh, scrie The Times.

Scena a șocat mulți oameni din lumea musulmană și a subliniat capacitatea houthilor de a masacra. Dar a pus sub semnul întrebării și eforturile Arabiei Saudite de a proiecta o impresie de stabilitate, în timp ce se pregătea să găzduiască două conferințe în această lună, inclusiv evenimentul emblematic „Davos în deșert”, care atrage cei mai importanți finanțatori din lume și înalți oficiali americani și britani

Înainte de atac, nu se auzea nicio avertizare privind rachetele. Acesta fusese al treilea atac asupra aeroportului într-o săptămână: joi, o rachetă a houthi a distrus un avion de pasageri pe pistă, ucigând un pilot și alte două persoane. Cu câteva zile mai devreme, un alt atac omorâse o persoană pe aeroport.

De fiecare dată, autoritatea aeronautică saudită s-a grăbit să redeschidă aeroportul, chiar dacă companiile aeriene internaționale și-au anulat zborurile, iar guvernele occidentale, inclusiv cel britanic, i-au avertizat pe cetățeni să nu zboare în capitală.

Saudiții sunt, desigur, hotărâți să dea dovadă de curaj în conflictul lor de lungă durată cu rebelii houthi, o grupare susținută de Iran care a preluat controlul asupra unor zone din Yemen, inclusiv capitala Sanaa. Aceștia au dezvoltat o relație comercială cu al-Qaeda din Somalia și i-au intimidat pe saudiți și pe alți vecini, acționând în același timp ca un avanpost iranian cu vedere la Marea Roșie.

Însă, așa cum arată atacurile de la Riad, regatul a fost luat prin surprindere după ce a ales să escaladeze un război cu rebelii. Ambele părți semnaseră un armistițiu în 2022 pentru a pune capăt unui conflict devastator de șapte ani.

Saudiții ar putea regreta deja lanțul de evenimente care au dus la cea mai recentă escaladare, începând cu un atac aerian asupra unui aeroport controlat de houthi în iunie, pentru a împiedica aterizarea unui avion susținut de Iran. Aceasta trebuia să fie o demonstrație de dominație. Regatul alungase recent Emiratele Arabe Unite, fostul său aliat militar din Yemen, din țară și dorea să le transmită iranienilor că Yemenul este curtea lor și a nimănui altcuiva.

Ambele decizii au fost importante. Odată cu plecarea emiratezilor, împreună cu elicopterele lor Apache și centrul de comandă din Mocha, luptătorii houthi au profitat de ocazie pentru a efectua un avans fulgerător care le-a adus controlul asupra Mocha și a strâmtorii Bab al-Mandeb din apropiere, luna trecută.

Ca răspuns la atacul aerian din iunie asupra aeroportului din Sanaa, au început să vizeze petrolierele saudite și, împreună cu aliații lor din Irak, o conductă care canalizează milioane de barili de petrol din Golf către Marea Roșie. Iranul făcuse presiuni asupra houthilor pentru a închide Bab al-Mandeb și Marea Roșie transporturilor de petrol, pe măsură ce controlul său asupra Strâmtorii Ormuz slăbea. Dorința sa s-a îndeplinit.

Saudiții au căutat să cumpere pacea în Yemen, îndreptându-și atenția de la intervențiile dezastruoase de politică externă către reformarea economiei și transformarea regatului cândva ultraconservator într-un centru financiar și comercial regional, aeroportul din Riad servind drept destinație centrală.

Săptămâna trecută, forțele guvernamentale susținute de Arabia Saudită au lansat o ofensivă pentru a recuceri teritoriile recent capturate de houthi, ceea ce a dus la atacuri asupra aeroportului din Riad.

Regatul se confruntă acum cu două opțiuni neplăcute: să ceară pacea cu rebelii încurajați și un acord mai amplu cu Iranul, care rămâne blocat în conflictul său cu SUA. Acest lucru le-ar putea aduce o parte din pace, deși cu pierderea reputației și a descurajării, dar Riadul consideră că ar amâna doar următoarea rundă de conflict.

Sau ar putea continua ofensiva, eventual cu alăturarea acum a SUA, pentru a-i slăbi pe houthi la masa negocierilor. Întrebarea este ce preț este dispus să plătească regatul, care a încercat să atragă investiții străine și turiști.

Editor : Ș.R.