Live TV

Video Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii puternice la Abu Dhabi

Data actualizării: Data publicării:
Explozii Abu Dhabi
Explozii în Abu Dhabi. Foto: Captură video Digi24

Armata iraniană a afirmat, sâmbătă, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului, transmite dpa.

ACTUALIZARE 13:23 Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a sunat pe omologul său irakian, Fuad Hussein, pentru a-l informa că Iranul va ataca bazele militare americane din regiune, potrivit unei declarații a ministerului irakian de Externe.

Una dintre aceste baze se află în regiunea Kurdistanului din nordul Irakului.

Declarația irakiană precizează că Araghchi „a clarificat că aceste atacuri nu vizează țările implicate, ci se limitează la obiective militare”.

Știrea inițială. Între ţintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum şi flota navală americană din Bahrein, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Fars, citată de Agerpres.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă dimineaţă şi la Ierusalim, la scurt timp după ce sirenele de raid aerian au sunat deasupra oraşului, au relatat jurnalişti ai AFP. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, a declarat totuşi că nu a primit nicio informaţie despre rachete care şi-au lovit ţintele.

Sistemele de apărare qatareze au interceptat o rachetă iraniană sâmbătă, a declarat un oficial pentru AFP, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în tot emiratul. Sistemul Patriot, fabricat în America, din Qatar a doborât o rachetă iraniană, a menţionat oficialul sub condiţia anonimatului.

Qatar găzduieşte baza aeriană Al-Udeid, cea mai mare facilitate militară americană din regiune.

Şi locuitori din Abu Dhabi au declarat pentru AFP că au auzit explozii puternice sâmbătă în capitala Emiratelor, unde se află o bază militară americană, după ce Statele Unite şi Israelul au anunţat atacuri aeriene împotriva Iranului, care a promis că va riposta.

Anterior, Emiratele Arabe Unite au anunţat că şi-au închis spaţiul aerian temporar şi parţial” ca măsură de precauţie excepţională.

Mai multe explozii, din cauze necunoscute, s-au auzit şi în Dubai, conform unor martori citaţi de Reuters.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Nemtsov Anniversary
1
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Explozii în Teheran
3
Operațiunea „Răgetul leului / Epic Fury”: SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a...
Serghei Lavrov
4
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...
zelenski-scaled
5
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
Digi Sport
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1077954332
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială
Dmitri Medvedev
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel
Iranian Students Protest Outside Sharif University Against US and Israeli Strikes - 28 Feb 2026
„Marea încercare a istoriei a sosit”, anunță Ministerul iranian de Externe
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Zborurile spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Anunțurile companiilor aeriene
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului
Recomandările redacţiei
Ministerul Afacerilor Externe.
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului...
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi...
racheta balistica
Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul...
militari români
Radu Miruță spune că vom avea din nou tineri care vin în armată...
Ultimele știri
Marius Lazurca, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile
Mesajul lui Reza Pahlavi, fiul fostului şah, după atacul asupra Iranului. Ce i-a transmis lui Donald Trump
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mesaje de 1 Martie. Trimite un mărțișor virtual sub formă de felicitare sau urare
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când o broască țestoasă scapă la limită dintr-un incendiu: „A fost un adevărat miracol”
Film Now
Lily Collins, despre lupta cu tulburările alimentare: „Este terifiant. Nimeni nu trebuie să sufere în tăcere”
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...