Armata iraniană a afirmat, sâmbătă, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului, transmite dpa.

ACTUALIZARE 13:23 Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a sunat pe omologul său irakian, Fuad Hussein, pentru a-l informa că Iranul va ataca bazele militare americane din regiune, potrivit unei declarații a ministerului irakian de Externe.

Una dintre aceste baze se află în regiunea Kurdistanului din nordul Irakului.

Declarația irakiană precizează că Araghchi „a clarificat că aceste atacuri nu vizează țările implicate, ci se limitează la obiective militare”.

Știrea inițială. Între ţintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană Al Salem din Kuweit, baza aeriană Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum şi flota navală americană din Bahrein, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Fars, citată de Agerpres.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă dimineaţă şi la Ierusalim, la scurt timp după ce sirenele de raid aerian au sunat deasupra oraşului, au relatat jurnalişti ai AFP. Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, a declarat totuşi că nu a primit nicio informaţie despre rachete care şi-au lovit ţintele.

Sistemele de apărare qatareze au interceptat o rachetă iraniană sâmbătă, a declarat un oficial pentru AFP, în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în tot emiratul. Sistemul Patriot, fabricat în America, din Qatar a doborât o rachetă iraniană, a menţionat oficialul sub condiţia anonimatului.

Qatar găzduieşte baza aeriană Al-Udeid, cea mai mare facilitate militară americană din regiune.

Şi locuitori din Abu Dhabi au declarat pentru AFP că au auzit explozii puternice sâmbătă în capitala Emiratelor, unde se află o bază militară americană, după ce Statele Unite şi Israelul au anunţat atacuri aeriene împotriva Iranului, care a promis că va riposta.

Anterior, Emiratele Arabe Unite au anunţat că şi-au închis spaţiul aerian „temporar şi parţial” ca măsură de precauţie excepţională.

Mai multe explozii, din cauze necunoscute, s-au auzit şi în Dubai, conform unor martori citaţi de Reuters.

Editor : Ș.R.