Video Risc major de noi inundații în Hawaii, la doar două săptămâni după cel mai grav episod din ultimii 20 de ani

Impact similar cu furtunile Kona din martie A treia furtună majoră din martie Posibile noi episoade de ploi

O furtună puternică, de mai multe zile, va atinge punctul maxim joi și vineri, lovind Hawaii cu ploi abundente și reînnoind o amenințare majoră de inundații, în timp ce statul încă se recuperează după inundațiile devastatoare din martie, potrivit CTV News.

În unele zone ar putea cădea, în doar câteva zile, cantități de precipitații echivalente cu cele din mai multe luni. O avertizare de inundații este în vigoare pentru întreg statul Hawaii până vineri după-amiază, semnalând posibilitatea unor inundații semnificative și alunecări de teren.

Potrivit Centrului Național pentru Apă, furtuna ar putea aduce între 8 și 12 inci (aproximativ 20–30 cm) de ploaie în anumite părți ale insulelor până vineri seara. Cele mai mari cantități sunt așteptate în zonele montane.

În ultimele zile, aversele au afectat întregul stat, însă cele mai extinse ploi torențiale urmează să apară. Riscul de inundații va crește joi în Kauai și Oahu, apoi se va extinde spre est în restul arhipelagului joi noaptea și vineri, inclusiv în Maui și Insula Mare (Big Island).

„Fiți pregătiți pentru posibile evacuări, asta anticipăm. Va fi un eveniment la nivelul întregii insule”, a declarat primarul din Honolulu, Rick Blangiardi, într-o conferință de presă de luni.

Honolulu va activa Centrul pentru Operațiuni de Urgență miercuri, iar echipele de intervenție vor fi desfășurate în zonele vulnerabile înainte de sosirea furtunii, a adăugat acesta.

Impact similar cu furtunile Kona din martie

Meteorologii de la Serviciul Național de Meteorologie din Honolulu au precizat că furtuna din această săptămână nu este o furtună de tip Kona, precum cele două care au alimentat inundațiile din martie, însă efectele vor fi similare.

Furtunile Kona sunt sisteme meteorologice lente, care atrag umezeală din Pacificul ecuatorial și direcționează ploi abundente și vânt puternic către stat.

Furtuna aduce și riscul unor vânturi puternice, care pot doborî copaci și provoca întreruperi de curent. Sunt posibile rafale de până la 60 mph (aproximativ 95 km/h) până joi noaptea, în zonele centrale și nordice din Kauai și Oahu, conform unei avertizări de vânt puternic emise de Serviciul Național de Meteorologie.

A treia furtună majoră din martie

Aceasta este a treia furtună majoră care lovește Hawaii de la mijlocul lunii martie. A doua a provocat cele mai grave inundații din ultimii 20 de ani, iar multe zone încă se află în proces de recuperare.

Între 19 și 24 martie, în Oahu a căzut aproximativ un picior (circa 30 cm) de ploaie, declanșând inundații catastrofale care au dus la peste 200 de intervenții de salvare și au avariat sau distrus sute de proprietăți. Părți din Maui au suferit, de asemenea, inundații serioase și pagube provocate de vânt în urma primei furtuni de la mijlocul lunii martie.

Zonele cel mai grav afectate rămân vulnerabile la noile amenințări, deoarece solul deja saturat se va inunda mai rapid, iar apa se va scurge mai repede în râuri și pâraie.

„Fiecare centimetru de ploaie, din punctul nostru de vedere, înseamnă acum mai mult decât un centimetru. Situația se agravează din cauza circumstanțelor, iar oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru”, a subliniat Blangiardi.

Posibile noi episoade de ploi

Succesiunea de furtuni care traversează aceeași zonă poate produce cantități uriașe de precipitații într-un timp foarte scurt. O locație din Oahu a înregistrat 25 de inci (aproximativ 63 cm) de ploaie în timpul celei de-a doua furtuni Kona din martie, cea mai mare parte căzând într-un interval de 24 de ore.

Ploile se vor diminua vineri noaptea și sâmbătă, însă un nou val de precipitații mai intense ar putea apărea duminică și la începutul săptămânii viitoare. Detaliile privind următorul episod de ploi sunt încă incerte.

Primele efecte ale furtunii au provocat deja inundații

Prima rundă de averse a început marți după-amiază și a continuat până miercuri dimineață. Ploile torențiale au determinat emiterea unor avertizări de inundații rapide pentru părți din Maui și Insula Mare.

Apa provenită din inundații a pătruns într-o locuință din districtul Puna, pe Insula Mare, marți noaptea, potrivit unui raport al Serviciului Național de Meteorologie care citează autoritățile pentru situații de urgență. În mai multe stații de măsurare din apropiere s-au înregistrat peste jumătate de picior (aproximativ 15 cm) de precipitații.

