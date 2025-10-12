Live TV

Video Robert De Niro cheamă americanii la proteste împotriva lui Donald Trump: Democrația nu are regi

Data publicării:
robert de niro
Actorul american Robert De Niro / Sursa foto: REUTERS

Actorul Robert De Niro îi îndeamnă pe americani să iasă în stradă pe 18 octombrie, în cadrul unei ample mișcări de protest intitulată „No Kings” (Fără regi), îndreptată împotriva președintelui Donald Trump. Campania face apel la unitate și rezistență civică pașnică, la 250 de ani după primul protest sub această titulatură din istoria Statelor Unite.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a Invisible Project, Robert De Niro anunță că pe 18 octombrie vor avea loc peste 2.000 de proteste în toată țara, sub sloganul „No Kings”. Evenimentul marchează aniversarea simbolică a revoltei coloniștilor americani împotriva regelui George al III-lea, care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de democrație, adesea dificilă, uneori haotică, dar mereu esențială”, spune De Niro în clipul video.

„Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia. Regele Donald I. La naiba cu asta! Ne ridicăm din nou, de data aceasta fără violență, ridicându-ne vocile pentru a declara că nu există regi. Eu sunt Robert De Niro și vă cer să vă ridicați și să fiți prezenți la protestul No Kings din 18 octombrie. Vizitați nokings.org pentru a găsi, organiza sau susține un protest în apropierea voastră. Suntem cu toții împreună în asta: indivizibili, cu libertate și dreptate pentru toți”, a mai transmis actorul.

Robert De Niro, unul dintre cei mai respectați actori de la Hollywood, a fost de-a lungul anilor o voce puternică în spațiul public american. Actorul a declarat de mai multe ori că „democrația americană este în pericol”, acuzându-l pe Trump că „se comportă ca un dictator”.

Potrivit organizatorilor protestelor „Fără regi”, aproximativ 2.000 de manifestații sunt programate pentru sâmbătă, 18 octombrie, în toate statele americane. Evenimentul are scopul de a transmite un mesaj unitar împotriva autoritarismului și în favoarea libertății și justiției.

