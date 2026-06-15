Robert De Niro îl atacă din nou pe Donald Trump: „Nu pot iubi o ţară condusă de un tiran rasist, misogin şi xenofob”

Actorul Robert De Niro a lansat un nou atac la adresa președintelui american Donald Trump în cadrul unui eveniment organizat la New York, unde a criticat dur politicile actualei administrații. În discursul său, starul de la Hollywood a afirmat că „nu poate iubi o ţară condusă de un tiran rasist, misogin şi xenofob” și a spus că își dorește „țara înapoi”.

Actorul Robert De Niro a lansat un nou atac la adresa președintelui american Donald Trump în cadrul evenimentului „Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment”, desfășurat duminică la New York. Veteranul de la Hollywood a îndemnat publicul să răspundă cu expresia „shut the fuck up!” la mai multe declarații și politici asociate actualului lider de la Casa Albă.

„Sunt destul de aproape de a fi un absolutist al libertăţii de exprimare, chiar şi în cazul discursurilor care nu-mi plac, iar acestea sunt destule. Aşadar, când aud ceva ce nu-mi place, îmi folosesc propria libertate de exprimare pentru a răspunde”, a declarat De Niro.

Actorul a oferit apoi mai multe exemple. „Când îl aud pe Trump spunând, aşa cum a făcut-o acum câteva zile, «Nu mă gândesc la situaţia financiară a americanilor, nici măcar un pic», spun: «Shut the fuck up!»”. De Niro a susținut că aceeași reacție o are și atunci când Trump afirmă că „îi place inflaţia” sau că a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020, cerând publicului să repete împreună cu el celebra expresie.

Formula folosită de actor amintește de una dintre cele mai cunoscute replici ale sale din comedia „Midnight Run” (1988), în care personajul interpretat de De Niro răspunde în mod repetat cu aceeași expresie întrebărilor insistente ale personajului jucat de Charles Grodin.

Unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump din industria cinematografică americană, De Niro a comparat apoi patriotismul promovat de actuala administrație cu relația dintre o victimă și agresorul său.

„Nu-mi place să o spun, dar a iubi ţara noastră începe să sune ca şi cum un soţ abuzat ar spune că îl iubeşte pe agresorul său”, a afirmat actorul.

Acesta a continuat cu un atac amplu la adresa politicilor administrației americane. „Nu pot iubi o ţară care porneşte războaie stupide şi inumane, ucigând mii de nevinovaţi şi provocând indirect moartea şi suferinţa a încă milioane de oameni. Nu pot iubi o ţară care le ia asistenţa medicală a milioane de oameni şi foloseşte acei bani pentru a-şi îmbogăţi prietenii din clasa Trump-Epstein. Nu pot iubi o ţară care trimite miliţii mascate să împuşte cetăţeni pe străzi, să tortureze vecinii şi să separe familiile”, a spus De Niro.

„Nu pot iubi o ţară condusă de un tiran rasist, misogin şi xenofob. Şi permiteţi-mi să spun clar: nu pot iubi ţara condusă de Donald Trump şi de Congresul său servil”, a adăugat actorul, înainte de a încheia cu mesajul: „Vreau să-mi iubesc din nou ţara. Îmi vreau ţara înapoi”.

Schimbul de replici dintre Robert De Niro și Donald Trump durează de mai mulți ani. La începutul acestui an, actorul l-a numit pe președintele american „un idiot” și a afirmat într-un podcast realizat de Nicole Wallace că „trebuie să scăpăm de el” deoarece „o să distrugă ţara”.

Trump a reacționat ulterior, catalogându-l pe actor drept „deranjat mintal”, „bolnav şi dement” și susținând că acesta are „un IQ extrem de scăzut”.

Editor : M.I.