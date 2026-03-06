Robert F. Kennedy Jr. a promis să restabilească încrederea în sănătatea publică. Un sondaj arată că nu reușește

Un nou sondaj citat de NBC arată că mai puțin de 40% dintre americani îl consideră de încredere pe secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., în timp ce 86% spun că au încredere în propriii medici pentru informații despre sănătatea publică.

Americanii își pierd încrederea în agențiile de sănătate publică, potrivit unui sondaj realizat de Annenberg Public Policy Center al Universității Pennsylvania. Cercetarea, condusă luna trecută pe un eșantion de 1.650 de adulți, arată că, în chestiuni de sănătate, majoritatea americanilor spun că au mult mai multă încredere în propriii medici, pediatri și în cercetătorii de carieră din agențiile federale decât în persoanele numite politic care supraveghează activitatea acestor specialiști.

Rezultatele apar în contextul în care secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și-a apărat unele dintre deciziile controversate susținând că acestea sunt necesare pentru a restabili încrederea în sănătatea publică.

Citește și Noile recomandări nutriționale din SUA: un consum mai mare de proteine și mai puține alimente procesate. Ce spun experții

După ce a demis-o pe Susan Monarez din funcția de director al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) la doar o lună după numire, Kennedy a scris într-un editorial publicat în Wall Street Journal că agenția „a risipit încrederea publicului” și că misiunea sa este să o restabilească.

De asemenea, după ce a concediat vara trecută toți membrii unui influent comitet consultativ pentru vaccinuri, el a declarat că Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) „prioritizează restabilirea încrederii publicului mai presus de orice agendă pro sau anti-vaccin”.

Cu toate acestea, potrivit sondajului, încrederea în agențiile de sănătate publică a scăzut în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. În timpul administrației Biden, încrederea în CDC, Food and Drug Administration (FDA) și National Institutes of Health (NIH) se situa în jurul valorii de 75%. De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, aceasta a scăzut la puțin peste 60%.

Totuși, 67% dintre adulți au declarat că au încredere în cercetătorii de carieră din agenții precum CDC, NIH și FDA pentru a oferi informații credibile despre sănătatea publică.

„Publicul face diferența între credibilitatea cercetătorilor de carieră din CDC, NIH și FDA și cea a liderilor acestor agenții”, a declarat Ken Winneg, directorul departamentului de cercetare a sondajelor, într-un comunicat de presă.

Citește și SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală

Mai puțin de jumătate dintre respondenți spun că au încredere în unii dintre cei mai importanți oficiali ai sănătății publice din SUA, inclusiv în Kennedy și în Dr. Mehmet Oz, șeful Centers for Medicare and Medicaid Services.

Doar 38% dintre americani spun că au încredere în Kennedy pentru a oferi informații fiabile despre sănătatea publică, în timp ce 42% spun același lucru despre Oz.

Aceste procente sunt sub nivelul de 54% dintre americani care au declarat că au avut încredere în Dr. Anthony Fauci, fostul director al National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Fauci a fost o figură centrală, dar și controversată, în răspunsul Statelor Unite la pandemia de COVID-19, lucrând atât în administrația Trump, cât și în cea Biden.

Pe lângă AAP, organizații medicale majore precum American Heart Association și American Medical Association se bucură de mai multă încredere decât agențiile federale în ceea ce privește informațiile despre sănătatea publică.

„Cea mai bună veste este că există un nivel ridicat de încredere în propriul medic”, a declarat Dr. Richard Besser, președintele Robert Wood Johnson Foundation și membru al American Academy of Pediatrics. „Acest lucru arată cât de important este ca oamenii să își întrebe medicii pentru a înțelege mai bine tot zgomotul care circulă în jurul sănătății în America.”

Citește și Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei”

Editor : M.I.