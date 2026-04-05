Roberto Mazzarella, unul dintre șefii mafiei italiene, care era unul dintre cei mai periculoși fugari din Italia, a fost arestat sub acuzația de crimă după mai bine de un an de fugă, a anunțat sâmbătă poliția italiană, potrivit The Guardian.

Roberto Mazzarella era șeful notoriului clan Mazzarella din Camorra – gruparea de crimă organizată cu sediul în Napoli.

Bărbatul a fost arestat vineri seara într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi, cu o chirie de 1.000 de euro pe noapte, unde se afla împreună cu soția și cei doi copii.

El „nu a opus rezistență la arestare” în timpul unei descinderi în orașul Vietri sul Mare din Salerno, a declarat poliția într-un comunicat.

Mazzarella ocupa locul patru pe lista celor mai periculoși fugari a Ministerului de Interne italian.

Bărbatul de 48 de ani era fugar din 28 ianuarie 2025, când urma să fie arestat sub acuzația de omor pentru uciderea lui Antonio Maione în 2000, la San Giovanni a Teduccio. Fratele lui Maione, Ivan, a mărturisit uciderea tatălui lui Mazzarella, Salvatore, în 1995.

Un videoclip difuzat de poliție cu raidul a arătat ofițeri înarmați până în dinți în vila de pe malul mării. Operațiunea a implicat unitatea de investigații a Carabinieri (poliția militară națională a Italiei), forțele aeriene italiene și nava de patrulare a pazei de coastă din Salerno, care supraveghea apele din jur.

Poliția a declarat că a găsit 20.000 de euro în numerar și trei ceasuri de lux în timpul raidului, alături de telefoane mobile și documente de identitate falsificate.

Familia Mazzarella controlează o mare parte din contrabandă și traficul de droguri din Napoli, fiind implicată și în falsificarea de bani și spălarea veniturilor prin Milano și nordul Italiei.

Arestarea a fost salutată de parlamentari.

Într-o declarație, prefectul din Napoli, Michele di Bari, a calificat operațiunea drept „un succes al anchetei”. El a adăugat: „Rezultatul muncii de teren neobosite și al profesionalismului extraordinar al sistemului judiciar și al carabinierilor, care reafirmă cu tărie prezența statului pe teritoriu. Acest rezultat aduce în fața justiției o persoană cu un grad ridicat de pericol criminal și redă cetățenilor un profund sentiment de siguranță și legalitate.”

Președinta comisiei antimafia, Chiara Colosimo, a scris pe X: „Îmi exprim satisfacția enormă pentru operațiunea strălucită desfășurată.” Pina Picierno, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat că este o „mare victorie pentru stat și un semnal clar în lupta împotriva mafiei”.

