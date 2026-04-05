Roberto Mazzarella, șeful unui clan mafiot al grupării Camorra, a fost prins pe Coasta Amalfi: era căutat de peste un an pentru crimă

roberto mazzarella

Roberto Mazzarella, unul dintre șefii mafiei italiene, care era unul dintre cei mai periculoși fugari din Italia, a fost arestat sub acuzația de crimă după mai bine de un an de fugă, a anunțat sâmbătă poliția italiană, potrivit The Guardian.

Roberto Mazzarella era șeful notoriului clan Mazzarella din Camorra – gruparea de crimă organizată cu sediul în Napoli.

Bărbatul a fost arestat vineri seara într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi, cu o chirie de 1.000 de euro pe noapte, unde se afla împreună cu soția și cei doi copii.

El „nu a opus rezistență la arestare” în timpul unei descinderi în orașul Vietri sul Mare din Salerno, a declarat poliția într-un comunicat.

Mazzarella ocupa locul patru pe lista celor mai periculoși fugari a Ministerului de Interne italian.

Bărbatul de 48 de ani era fugar din 28 ianuarie 2025, când urma să fie arestat sub acuzația de omor pentru uciderea lui Antonio Maione în 2000, la San Giovanni a Teduccio. Fratele lui Maione, Ivan, a mărturisit uciderea tatălui lui Mazzarella, Salvatore, în 1995.

Un videoclip difuzat de poliție cu raidul a arătat ofițeri înarmați până în dinți în vila de pe malul mării. Operațiunea a implicat unitatea de investigații a Carabinieri (poliția militară națională a Italiei), forțele aeriene italiene și nava de patrulare a pazei de coastă din Salerno, care supraveghea apele din jur.

Poliția a declarat că a găsit 20.000 de euro în numerar și trei ceasuri de lux în timpul raidului, alături de telefoane mobile și documente de identitate falsificate.

Familia Mazzarella controlează o mare parte din contrabandă și traficul de droguri din Napoli, fiind implicată și în falsificarea de bani și spălarea veniturilor prin Milano și nordul Italiei.

Arestarea a fost salutată de parlamentari.

Într-o declarație, prefectul din Napoli, Michele di Bari, a calificat operațiunea drept „un succes al anchetei”. El a adăugat: „Rezultatul muncii de teren neobosite și al profesionalismului extraordinar al sistemului judiciar și al carabinierilor, care reafirmă cu tărie prezența statului pe teritoriu. Acest rezultat aduce în fața justiției o persoană cu un grad ridicat de pericol criminal și redă cetățenilor un profund sentiment de siguranță și legalitate.”

Președinta comisiei antimafia, Chiara Colosimo, a scris pe X: „Îmi exprim satisfacția enormă pentru operațiunea strălucită desfășurată.” Pina Picierno, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat că este o „mare victorie pentru stat și un semnal clar în lupta împotriva mafiei”.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion
Alertă pe 4 aeroporturi din Italia. Au fost anunțate raționalizări de combustibil
orasul vallecrosia
Un oraş italian îşi schimbă numele pentru a atrage mai mulţi turişti
giorgia meloni
Giorgia Meloni a început un turneu neanunțat în Golf. E prima vizită în regiune a unui oficial UE sau NATO de la începutul războiului
Laura Napolitano
Directorul Institutului Cultural Italian din București: Cultura este întotdeauna despre politică, ideologii, societate
laborator microbiologie virusi virus
Primul caz european de gripă aviară H9N2 la om, semnalat în Italia: ce e de știut și de ce nu sunt, deocamdată, motive de îngrijorare
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”