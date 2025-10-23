Live TV

Fatemeh Shamkhani
Ali Shamkhani, alături de fiica sa, Fatemeh. Foto: Captură video

O tânără mireasă într-o rochie elegantă fără bretele este condusă de tatăl ei într-o sală de bal, o domnișoară de onoare aruncând petale în timp ce avansează spre mire. Mireasa zâmbește, invitații zâmbesc și, poate mai mult decât oricine altcineva, tatăl miresei zâmbește. Ali Shamkhani s-ar putea să nu mai radieze atât de mult acum. Înaltul oficial al Iranului și un apropiat al ayatollahului Khamenei, liderul suprem, se confruntă cu reacții negative din cauza rochiei de mireasă a fiicei sale, Fatemeh, potrivit The Times.

Ali Shamkhani, au reamintit criticii, a condus Consiliul Național de Securitate al Republicii islamice în 2022, când regimul a ucis și torturat protestatari care cereau mai multe drepturi și libertate pentru femei.

Videoclipul a reaprins dezbaterea în Iran despre corupția percepută a unui regim ale cărui politici sunt acuzate de sărăcirea țării, în timp ce oficialii săi adună averi.

Acest episod reflectă ipocrizia pură inerentă Republicii Islamice și elitei sale conducătoare”, a declarat Ali Fathollah-Nejad, directorul Centrului pentru Orientul Mijlociu și Ordine Globală, un grup de experți.

Scenele din videoclip contrastează cu codul vestimentar preferat de regim pentru femei, care este adesea impus violent de poliția moralității.

Masih Alinejad, un disident iranian exilat, a scris pe X: „Fiica lui Ali Shamkhani, unul dintre principalii executanți ai Republicii Islamice, a avut o nuntă fastuoasă într-o rochie fără bretele. Între timp, femeile din Iran sunt bătute pentru că își arată părul, iar tinerii nu își permit să se căsătorească.”

Se pare însă că videoclipul scurs a fost filmat de la un eveniment exclusiv feminin de la nuntă, la care nu este neobișnuit ca tatăl și mirele să facă o scurtă apariție.

Regimul a respins criticile, iar un ziar afiliat Gărzii Revoluționare a insistat că Shamkhani s-a comportat „într-o manieră demnă și cuvenită”. Acesta a dat vina pe participanți nespecificați pentru „nerespectarea decenței religioase în prezența sa”, probabil o referire la o femeie care i-a pus mâna pe spate în timp ce acesta pleca.

Shamkhani, care a supraviețuit unei tentative de asasinat israeliene în timpul războiului de 12 zile din iunie, nu s-a căit: „Sunt încă aici, nenorociților”, a declarat el pe X, scriind în persană și ebraică.

În ciuda criticilor la adresa rochiei fiicei sale, scenele din videoclip nu sunt diferite de cele de la alte nunți ale iranienilor bogați. „Chiar și acum 20 de ani, când mergeam la nunți, verișoara mea care se căsătorea purta o rochie de genul acesta”, a spus Farzan Sabet, expert în Iran și cercetător manager la grupul de experți Global Governance Centre. „Se vede puțin mai mult decolteu, dar este în conformitate cu noul stil, în special în rândul clasei de mijloc superioare.”

Deși iranienii au dezbătut oportunitatea evenimentului, chiar și apărătorii lui Shamkhani ar avea probleme în a-i explica opulența, deși nu există dovezi că el ar fi plătit pentru ea. În Iran, familia mirelui plătește în mod tradițional pentru nuntă. Însă asocierea unui birocrat de stat cu o opulență relativă a fost suficientă pentru criticii săi.

Se spune că nunta a avut loc anul trecut la unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din Teheran, Espinas, și a costat 20.000 de dolari, într-o perioadă în care țara se confrunta cu inflație și o criză economică.

„Există un element de ipocrizie în faptul că Shamkhani supraveghea represiunea tinerelor femei care luptau pentru libertăți sociale, dar familia sa beneficiază de libertățile sociale pe care și le doresc”, a spus Sabet. Celălalt aspect „este că Shamkhani și fiul său sunt destul de implicați într-o rețea majoră de eludare a sancțiunilor și se presupune că sifonează bani”, a adăugat el.

Iranul a fost plin de zvonuri despre cum s-a scurs materialul video, a spus Sabet. O ipoteză este că telefonul unui oaspete a fost furat; o alta este că un om loial al lui Javad Zarif, un fost ministru de Externe cu care Shamkhani a fost cândva apropiat, ar fi scurs materialul video pentru a-l face de râs. Alții speculează că Israelul ar fi putut pirata telefonul.

Indiferent de sursă, momentul ales nu putea fi mai prost pentru regim. În ciuda pierderii în fața Israelului și a SUA în iunie, regimul nu a arătat niciun interes în a renunța la îmbogățirea uraniului nuclear, ceea ce a dus la sancțiuni dezastruoase. Examinarea profundă pe care unii se așteptau că va face-o în urma războiului nu pare să fi dus la nicio schimbare de politică.

În schimb, a anunțat săptămâna aceasta că va introduce încă 80.000 de polițiști moraliști pentru a impune respectarea codurilor vestimentare în public, pe măsură ce un număr tot mai mare de femei din Teheran renunță la hijab. „Totul se rezumă la un regim care predică apa și bea vin - din punct de vedere sociocultural și economic”, a spus Fathollah-Nejad.

ANALIZĂ „Toamna ayatollahilor". Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă Rusie post-sovietică" la „armata cu țară"

