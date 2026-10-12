Un scandal uriaș a explodat astăzi în presa internațională. Cea mai mare companie de contabilitate din lume l-ar fi ajutat pe oligarhul rus, Roman Abramovici, să-și ascundă averea, și să scape, în acest fel, de taxe și impozite. Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că, prin această schemă, a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari. Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile publicației britanice.

Concluziile se bazează pe scurgerea de informații „Cyprus Confidential”, care cuprinde peste 500.000 de documente. Documentele, transmise inițial Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și analizate de organizații precum The Guardian, Biroul de Jurnalism de Investigație și BBC, sugerează că colaboratorii lui Roman Abramovici – printre care și angajați ai companiei internaționale de contabilitate Deloitte – au falsificat registrele contabile care reflectau vastul imperiu de afaceri offshore al oligarhului, ajutându-i astfel companiile să se sustragă de la plata impozitelor și să-și ascundă activele.

Urmele digitale ale tranzacțiilor ilustrează reorganizarea a miliarde de lire sterline pe care fostul proprietar al clubului Chelsea FC le-a obținut prin achiziția controversată a unor câmpuri petroliere din ținuturile înghețate ale Siberiei, pe fondul destrămării Uniunii Sovietice.

Din 1999 până cel puțin în 2013, un grup de colaboratori și contabili însărcinați cu transferul fondurilor între jurisdicții offshore a folosit tactici care, potrivit experților, ar fi putut constitui fraudă și evaziune fiscală.

Se pare că acest lucru a implicat antedatarea documentelor pentru a crea o urmă documentară convenabilă, care să arate că acordurile și tranzacțiile avuseseră loc cu ani în urmă.

Richard Bilton, reporter BBC Panorama afirmă că „Eclipse”, „superiahtul” lui Roman Abramovici, are o valoare estimată de aproximativ 700 de milioane de dolari. „Chiar alături se află un alt super iaht, Solaris, deținut tot de Abramovici”.

Deși acum locuiește în Turcia, unde nu este sancționat, o parte considerabilă din averea oligarhului rus se află în Cipru.

Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale. Printre ele se numără iahturi, avioane private și proprietăți de lux. Aici apare în schemă compania de contabilitate care ar fi verificat documentele și a închis ochii la erorile de datare. În plus ar fi oferit consultanță privind modificarea evidențelor financiare.

Avocații lui Abramovici au negat orice faptă ilegală și au afirmat că acesta s-a bazat pe sfaturile consilierilor săi și ale companiei de contabilitate din Cipru. Aceasta a declarat că „acționează în conformitate cu toate legile aplicabile” și că nu mai poate accesa materialele relevante din cauza timpului scurs.

Ancheta indică și un alt set de documente antedatate, prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

Lord Prem Sikka, prefesor de contabilitate, spune că „este o adevărată fabrică de falsuri”. „Într-o astfel de fabrică, modifici tranzacțiile, le antedatezi. Iar asta pare să se fi întâmplat în mod regulat în acest caz”.

Editor : A.C.