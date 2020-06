Românul de 30 de ani care a provocat în Italia un accident grav în care i-au murit părinții și cei doi copii, a fost eliberat din închisoare și a fost plasat în arest la domiciliu.

Emil C., din Bistrița-Năsăud, a fost acuzat de omucidere multiplă arestat, după ce a adormit la volanul mașinii pe autostrada A1, în Italia, și a provocat accidentul șocant. Luni, bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu în Napoli, la o rudă, acolo unde ar fi trebuit să ajungă cu familia în ziua tragediei, potrivit La Repubblica.

În timpul interogatoriului de luni, fiind vizibil șocat de cele întâmplate, bărbatul nu a vrut să răspundă la nicio întrebare. Un judecător a decis ca românul să fie plasat în arest la domiciliu, însă procurorul care coordonează ancheta a contestat eja decizia.

Cum s-a produs accidentul

Vineri, 5 iunie, Emil C. a adormit la volan și a provocat un accident teribil pe autostrada A1, între Arezzo și Monte San Savino. În mașină se aflau 8 persoane: el, soția lui, cei patru copii ai cuplului și părinții copilului, respectiv bunicii copilului.

Doi dintre copiii lui Emil - o fetiță de 8 luni și un băiețel de 10 ani -, precum și părinții acestuia, au murit pe loc după impactul mașinii cu un TIR.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere:

El a declarat că venea din România și că a condus continuu 30 de ore pentru a ajunge în Toscana.

Poliția a constatat că în mașină călătoreau opt pasageri, în loc de șapte și că, cel mai probabil, nu aveau centură de siguranță.

„Nu puteam să-mi țin ochii deschiși, eram obosit mort”, a mărturisit el, confirmând astfel declarația unui martor care, înainte de producerea accidentului, ar fi văzut mașina cum circula în zig-zag.

„Când am observat-o, am încetinit viteza și m-am distanțat de mașina care părea să fi fost scăpată de sub control”, a spus martorul.