Romeo și Julieta și o pisică. Ce se întâmplă când o felina decide că ea e pesonajul principal în opera lui Shakespeare

S-a întâmplat în Turcia, la Izmir. Scena finală, dramatică, a baletului „Romeo și Julieta” a avut un participant în plus, o felină.

Este cunoscută dragostea turcilor pentru pisici, zeci de mii de clipuri fac înconjurul lumii și sunt dovada acestui lucru.

S-a întâmplat zilele trecute , la Izmir, unde avea loc o reprezentație a spectacolului de balet a lui Serghei Prokofiev, „Romeo și Julieta”, după celebra operă a lui William Shakespeare.

O pisică a decis că ea este personajul principal în scena finală a spectacolului „Romeo și Julieta”, pus în scenă de Compania Imperială de Balet Rusă la Izmir, în Turcia. Pisica s-a întins pe jos, s-a lins și s-a jucat cu părul lui Romeo, în timp ce artiștii și-au continuat spectacolul fără să se lase deranjați, iar spectatorii chicoteau în fundal, informează The Guardian.

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Editor : Sebastian Eduard