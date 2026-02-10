Live TV

Ross „the Boss” Friedman, cofondator al The Dictators și Manowar, a anunțat că suferă de boala Lou Gehrig

Data publicării:
Ross the Boss
Solvesborg, Suedia. 10 iunie 2022. Chitaristul și muzicianul american Ross the Boss susține un concert live în cadrul festivalului de muzică suedez Sweden Rock Festival 2022 din Solvesborg. Foto: Profimedia

Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, în vârstă de 72 de ani, celebru în lumea muzicii rock pentru că este cofondator al trupelor The Dictators şi Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi drept maladia lui Lou Gehrig, transmite marţi publicaţia Rolling Stone.

Ross „the Boss” Friedman a dezvăluit diagnosticul primit luni, 9 februarie. „Este greu de ştiut ce va urma şi mă distruge faptul că nu mai pot cânta la chitară, dar revărsarea de dragoste a fost atât, atât de puternică. Sunt absolut uluit de dragostea şi sprijinul din partea familiei, prietenilor şi fanilor. Vă iubesc pe toţi”, a susţinut rockerul într-un comunicat în care a anunţat că este bolnav, notează Agerpres.

Conform comunicatului, Ross the Boss a primit acest diagnostic după mai multe luni de „simptome aparent fără legătură”, cum ar fi slăbiciune în braţe şi picioare. Schimbările de dietă, exerciţiile fizice şi diferite tipuri de terapie nu au reuşit să oprească instalarea acestor simptome şi să-i redea puterea, se arată în comunicat.

Friedman, născut în Bronx, şi-a făcut debutul pe scena punk din New York, cofondând trupa Dictators în 1973, împreună cu prietenii săi, Andy Shernoff şi Scott Kempner. Grupul a lansat trei albume, cel mai notabil fiind „Manifest Destiny” din 1977, care a reuşit să intre în topul Billboard 200 Albums.

Apoi, în 1980, Friedman şi basistul Joey DeMaio au cofondat trupa heavy metal Manowar, care a îmbrăţişat sloganul „Moarte metalului fals” şi a stabilit cândva un record mondial Guinness pentru cea mai zgomotoasă trupă din lume. Friedman a cântat cu Manowar de-a lungul anilor '80, perioadă în care au lansat şase discuri, inclusiv „Hail to England” din 1984, care a ajuns pe locul 87 în lista Rolling Stone a celor mai mari 100 de albume metal din toate timpurile.

După Manowar, Friedman a cântat într-o varietate de grupuri şi proiecte muzicale, inclusiv în propria sa trupă, Ross the Boss Band. De asemenea, a colaborat cu grupul francez Shakin' Street, precum şi cu Death Dealer, Spinatras şi Brain Surgeons. A fost inclus în Metal Hall of Fame în 2017.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
1
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
2
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
3
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cercetator inquam octav ganea
Cercetătorii israelieni au găsit indicii despre o posibilă inversare a evoluţiei unei boli care afectează milioane de oameni
Los,Angeles,-,Jun,8:,Eric,Dane,Arrives,At,The
Eric Dane, bolnav de scleroză laterală amiotrofică, nu-și poate folosi brațul drept: „În câteva luni nu voi mai avea nici mâna stângă”
eric dane
Diagnostic dur pentru actorul Eric Dane. Starul din „Euphoria” şi „Grey's Anatomy” suferă de boala cu care a trăit și Stephen Hawking
sat din Franța din Munții Alpi
O epidemie „imposibilă”: Misterul satului bântuit de o boală incurabilă a cărei apariție nimeni nu o poate explica
Roberta Flack, interpreta hit-ului „Killing Me Softly”, a fost diagnosticată cu o boală incurabilă
Roberta Flack, interpreta hit-ului „Killing Me Softly”, a fost diagnosticată cu o boală incurabilă
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Grevă în peste 1.500 de primării: tensiunile ajung la Parlament. Ilie...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
De la ger la valori de primăvară: temperaturile cresc rapid și vor...
hacker
Spionaj cibernetic coordonat de guverne: angajații din industria...
Teatrul National Bucuresti-Mediafax Foto-Silviu Matei-1
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul...
Ultimele știri
Ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din 2025 a intrat în vigoare: fermierii pot primi până la 2.000 euro/hectar
Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare
Bucureștiul are „șanse foarte mari” să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Ce spune FRF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Capricorn. Energia planetelor favorizează strategia și disciplina, dar cere și...
Cancan
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
A venit să semneze cu Steaua, a negociat cu Rapid și a ajuns la Dinamo! Povestea transferului care a zguduit...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cassano a vorbit despre Chivu și a început să înjure în direct: "Se mai ia cineva de el?"
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show