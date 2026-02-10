Ross „the Boss” Friedman, cofondator al The Dictators și Manowar, a anunțat că suferă de boala Lou Gehrig

Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, în vârstă de 72 de ani, celebru în lumea muzicii rock pentru că este cofondator al trupelor The Dictators şi Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi drept maladia lui Lou Gehrig, transmite marţi publicaţia Rolling Stone.

Ross „the Boss” Friedman a dezvăluit diagnosticul primit luni, 9 februarie. „Este greu de ştiut ce va urma şi mă distruge faptul că nu mai pot cânta la chitară, dar revărsarea de dragoste a fost atât, atât de puternică. Sunt absolut uluit de dragostea şi sprijinul din partea familiei, prietenilor şi fanilor. Vă iubesc pe toţi”, a susţinut rockerul într-un comunicat în care a anunţat că este bolnav, notează Agerpres.

Conform comunicatului, Ross the Boss a primit acest diagnostic după mai multe luni de „simptome aparent fără legătură”, cum ar fi slăbiciune în braţe şi picioare. Schimbările de dietă, exerciţiile fizice şi diferite tipuri de terapie nu au reuşit să oprească instalarea acestor simptome şi să-i redea puterea, se arată în comunicat.

Friedman, născut în Bronx, şi-a făcut debutul pe scena punk din New York, cofondând trupa Dictators în 1973, împreună cu prietenii săi, Andy Shernoff şi Scott Kempner. Grupul a lansat trei albume, cel mai notabil fiind „Manifest Destiny” din 1977, care a reuşit să intre în topul Billboard 200 Albums.

Apoi, în 1980, Friedman şi basistul Joey DeMaio au cofondat trupa heavy metal Manowar, care a îmbrăţişat sloganul „Moarte metalului fals” şi a stabilit cândva un record mondial Guinness pentru cea mai zgomotoasă trupă din lume. Friedman a cântat cu Manowar de-a lungul anilor '80, perioadă în care au lansat şase discuri, inclusiv „Hail to England” din 1984, care a ajuns pe locul 87 în lista Rolling Stone a celor mai mari 100 de albume metal din toate timpurile.

După Manowar, Friedman a cântat într-o varietate de grupuri şi proiecte muzicale, inclusiv în propria sa trupă, Ross the Boss Band. De asemenea, a colaborat cu grupul francez Shakin' Street, precum şi cu Death Dealer, Spinatras şi Brain Surgeons. A fost inclus în Metal Hall of Fame în 2017.

