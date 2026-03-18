Rusia a furnizat Iranului imagini din satelit despre poziția forțelor SUA în Orientul Mijlociu și tehnologie pentru drone

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Cooperarea s-a intensificat în primele zile ale războiului Datele furnizate provin de la o flotă de sateliți Witkoff îi crede pe ruși Cooperare strânsă, de la invazia rusă din Ucraina Asistența, deși limitată, este valoroasă pentru război și capacitatea Iranului de a lovi Kremlinul încă vede Washingtonul ca pe un adversar strategic

Moscova încearcă să-și mențină cel mai apropiat partener din Orientul Mijlociu, Iranul, în lupta împotriva puterii militare a SUA și a Israelului și să prelungească un război care îi aduce beneficii militare și economice. Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul, furnizând imagini din satelit și tehnologie îmbunătățită pentru drone, pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune, au declarat surse familiarizate cu situația, citate de The Wall Street Journal.

Tehnologia furnizată include componente ale dronelor Shahed modificate, menite să îmbunătățească comunicarea, navigația și țintirea, au spus sursele citate.

Cooperarea s-a intensificat în primele zile ale războiului

Rusia s-a bazat, de asemenea, pe experiența sa în utilizarea dronelor în Ucraina, oferind îndrumări tactice cu privire la numărul de drone care ar trebui utilizate în operațiuni și la altitudinile de la care ar trebui să lovească, au spus sursele citate, printre care se număra și un ofițer superior de informații european.

Rusia a furnizat Iranului localizările forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, precum și ale aliaților săi regionali, scrie The Wall Street Journal. Această cooperare s-a intensificat în primele zile ale războiului, Rusia furnizând recent imagini din satelit direct Iranului, au declarat două dintre surse, ofițerul și un diplomat din Orientul Mijlociu.

Asistența este similară cu informațiile pe care SUA și aliații europeni le-au furnizat Ucrainei în ultimii ani, spun analiștii. În Golf, se crede că ajutorul Moscovei a ajutat Iranul în recentele atacuri asupra sistemelor radar americane din regiune, au declarat sursele. Aceste atacuri au vizat un radar de avertizare timpurie pentru un sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) din Iordania, precum și alte ținte din Bahrain, Kuweit și Oman.

Kremlinul nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea WSJ.

Imaginile din satelit pot oferi mai multe detalii despre caracteristicile și mișcările țintelor terestre și maritime, pentru a ajuta la țintirea înainte de atac, precum și la evaluarea pagubelor după lovire.

„Dacă în imaginile furnizate de ruși există detalii, să zicem, despre tipuri specifice de aeronave, depozite de muniție, mijloace de apărare aeriană și mișcări navale, care au valoare informațională pentru iranieni, acest lucru i-ar ajuta cu adevărat”, a declarat Jim Lamson, cercetător invitat la King’s College London și fost analist CIA specializat în armata iraniană.

Datele furnizate provin de la o flotă de sateliți

Datele furnizate de Rusia provin de la o flotă de sateliți care oferă informații pentru operațiuni militare, a declarat un oficial. Flota este gestionată de Forțele Aerospatiale Ruse, mai bine cunoscute sub acronimul rus VKS.

Iranul a avut mai mult succes în atacarea obiectivelor militare ale SUA și ale statelor din Golf în acest război decât a avut în timpul războiului de 12 zile de anul trecut. Atacurile țării – folosind drone pentru a copleși radarul înainte de un atac cu rachete – seamănă foarte mult cu tacticile Rusiei în Ucraina, au spus analiștii.

„Țintele iraniene din Golf s-au concentrat mai mult pe radare și pe sistemele de comandă și control”, a spus Nicole Grajewski, profesoară la Sciences Po, universitate de cercetare din Paris. „Pachetele de lovituri ale Iranului au ajuns să semene puternic cu ceea ce face Rusia.”

Witkoff îi crede pe ruși

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a condus negocierile SUA cu Moscova, a spus că Rusia a negat că ar fi furnizat Iranului informații pentru a-l ajuta în loviturile sale. Președintele Trump a declarat că crede că Moscova ar putea ajuta Iranul „puțin”.

„Nimic din ceea ce i-a fost furnizat Iranului de către orice altă țară nu afectează succesul nostru operațional”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales. „Armata Statelor Unite a lovit peste 7.000 de ținte și a distrus peste 100 de nave militare iraniene, ceea ce a dus la o scădere cu 90% a atacurilor lor cu rachete și cu 95% a atacurilor cu drone.”

Cooperare strânsă, de la invazia rusă din Ucraina

Rusia și Iranul nu au o alianță militară oficială, dar Teheranul este cel mai apropiat partener al Moscovei în Orientul Mijlociu. Rusia este unul dintre principalii furnizori militari ai Iranului. Relația a avut suișuri și coborâșuri de la căderea Uniunii Sovietice, dar s-a adâncit considerabil de când Rusia a lansat invazia din Ucraina.

Cele două țări au format comisii și grupuri de lucru pentru a împărtăși cunoștințe militare și de apărare. Delegațiile militare s-au vizitat reciproc în mod regulat, în timp ce soldații lor se antrenau împreună.

Rusia a construit și a lansat chiar unul dintre cele mai recente sisteme de sateliți ale Iranului.

Dar cel mai important este că Iranul a furnizat Moscovei dronele sale Shahed pentru războiul împotriva Ucrainei.

Când Rusia a început să folosească dronele Shahed pe câmpul de luptă, o delegație formată din câteva zeci de ofițeri iranieni s-a adunat în Crimeea pentru a urmări imagini cu efectele asupra orașelor ucrainene și a pozițiilor de pe linia frontului. Ucraina afirmă că Rusia a folosit peste 57.000 de drone de tip Shahed de la începutul războiului.

De atunci, Moscova a început să le producă pe plan intern și le-a adaptat pentru a naviga și a ținti mai precis, precum și pentru a rezista la bruiajul din războiul electronic. Acum împărtășește unele dintre aceste inovații cu Iranul.

Asistența, deși limitată, este valoroasă pentru război și capacitatea Iranului de a lovi

Ajutorul pe care Rusia îl poate oferi Iranului a fost limitat nu numai de propriul conflict în curs din Ucraina, ci și de reticența Kremlinului de a-l supăra pe Trump. Deși Moscova ar putea face mult mai mult pentru a-și intensifica asistența, ajutorul său actual joacă un rol important, deși limitat, în sprijinirea efortului de război al Iranului, a spus Lamson.

„Categoriile de asistență – inclusiv datele satelitare și sfaturile privind tacticile cu drone – pe care Rusia le oferă sunt limitate, dar totuși valoroase pentru război și pentru capacitatea Iranului de a lovi anumite obiective militare”, a spus el.

Kremlinul încă vede Washingtonul ca pe un adversar strategic

Războiul a jucat în avantajul Rusiei în anumite privințe, reducând stocurile americane de rachete de interceptare de care Ucraina are nevoie pentru apărarea sa aeriană. Închiderea Strâmtorii Hormuz, pe unde tranzitează o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat al lumii, a determinat creșterea prețului petrolului, elementul vital al economiei ruse. Administrația Trump a relaxat restricțiile privind achizițiile de petrol rusesc pentru a reduce prețurile.

Războiul are și dezavantaje pentru Rusia, mai ales dacă regimul din Iran este răsturnat, dar Moscova vede totuși o șansă de a ajuta un partener și de a lovi SUA. În ciuda relației lui Putin cu Trump, Kremlinul încă vede Washingtonul ca pe un adversar strategic, a spus Samuel Charap, președinte distins în politica Rusiei și Eurasiei la Rand, un think tank de apărare cu sediul în SUA.

„Este o oportunitate de a ne da o lecție cu propriile noastre arme în ceea ce privește sprijinul în materie de informații pe care SUA îl oferă Ucrainei”, a spus el.

Editor : Marina Constantinoiu

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
5
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026