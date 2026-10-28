Live TV

Rusia a livrat Etiopiei 12 avioane Su-35 cu un an înainte de termen. Țara africană va primi și sisteme antiaeriene S-400

Data publicării:
Ahmed Abiy
Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, la ceremonia de prezentare a avioanelor de luptă Su-35 primite din Rusia. Foto: X / Abiy Ahmed
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Etiopia a primit miercuri din Rusia primele 12 avioane de luptă Su-35, cu un an înainte de termenul stabilit, și urmează să fie dotată și cu patru baterii ale sistemului antiaerian S-400. Premierul etiopian Abiy Ahmed i-a mulțumit personal președintelui Vladimir Putin pentru accelerarea livrării și a descris achiziția drept un moment istoric pentru apărarea țării. Potrivit acestuia, noile avioane plasează Etiopia pe primul loc în Africa subsahariană în privința acestor capacități militare.

„Dotându-se cu aceste aeronave de luptă, Etiopia a preluat conducerea în rândul ţărilor din Africa subsahariană”, a spus Ahmed Abiy pe contul său de pe reţeaua socială X.

Premierul etiopian a subliniat că aceste avioane permit dotarea ţării africane cu capacităţi mai bune pentru a „descuraja” agresiunile. Totodată, a sărbătorit un „moment istoric”, care va consolida suveranitatea Etiopiei şi va servi pentru a garanta „securitatea colectivă” şi „stabilitatea regională” în viitor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mi-ar plăcea să îmi exprim recunoştinţa faţă de prietenul meu, preşedintele rus Vladimir Putin, pentru dedicarea sa în a se asigura că primim aceste avioane de luptă cu un an înainte de termenul convenit”, a încheiat Abiy.

Livrarea are loc în timp ce armata Etiopiei luptă împotriva grupurilor rebele din nordul ţării, după ce Frontul Popular de Eliberare a Tigray (FPLT) a anunţat pe 23 septembrie un „război defensiv” din această regiune nordică, după luni de escaladări şi bombardamente recurente cu drone.

Premierul etiopian Abiy Ahmed se află la Moscova pentru a participa la cel de-al treilea Summit Rusia-Africa, desfășurat în perioada 28–29 octombrie, unde se aşteaptă prezenţa a 48 de ţări africane, dintre care peste 20 vor fi reprezentate la nivel de şef de stat. Printre acestea se numără Egipt, Kenya, Mali, Niger, Burkina Faso, Mozambic sau Guineea Ecuatorială. Evenimentul va beneficia, de asemenea, de participarea liderilor principalelor organizaţii regionale, precum Uniunea Africană.

La sfârşitul summitului, preşedintele Vladimir Putin şi preşedintele Burundi, Evariste Ndayishimiye, în calitate de preşedinte în exerciţiu al Uniunii Africane, vor face declaraţii de presă pentru a prezenta rezultatele.

Potrivit Kremlinului, în ultimii trei ani, volumul comerţului dintre Rusia şi ţările africane a crescut cu o treime, de la 17,9 miliarde de dolari la 27,1 miliarde de dolari până la sfârşitul anului 2025. Ediţia anterioară a summitului Rusia-Africa a avut loc în iulie 2023 la Sankt Petersburg.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
3
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
4
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
grindeanu kelemen hunor
5
Kelemen Hunor explică restanțele bugetare: S-au adunat tocmai pentru că a fost guvern...
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Digi Sport
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andrii Sibiga profimedia
Reacția ministrului ucrainean de externe după convorbirea dintre Putin și oficialii nordici: „Nu mai avem timp”
Volodimir Zelenski
Zelenski spune că se teme de o „reîmpărţire a sferelor de influenţă” între SUA, Rusia şi China: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”
submarin nuclear rusia
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Kirill Dmitriev
Un reprezentant special al lui Putin susține că Danemarca merită să piardă Groenlanda. „Cei care instigă la război vor pierde”
Vladimir Putin
Putin continuă tactica tragerii de timp în așteptarea „furtunii perfecte”. „Kievul ar putea face compromisuri inimaginabile”
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Catastrofă feroviară în Spania, după ciocnirea a două trenuri de mare...
tren deraiat dupa ce s-a ciocnit in spania
Mesajele transmise de președintele Nicuşor Dan şi de premierul Luca...
trenul care s-a ciocnit cu un latul in spania
„O lovitură asurzitoare, de parcă s-ar fi rupt în bucăți”. Primele...
siegfried muresan inquam george calin
Siegfried Mureşan: Manipularea PSD privind finanţele ţării are...
Ultimele știri
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Când începe procesul la Curtea de Apel. Mai mulți susținători îl așteaptă pe treptele instanței
Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie. Cristian Bușoi explică ce se va întâmpla cu prețul energiei
În noiembrie, pe Film Now, se anunță un festin cinematografic cu povești și producții pentru toate gusturile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
„Șmecher!”. Planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a prelua Steaua de la Viorel Păunescu
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
Karamoko, tras pe banca de rezerve la Dinamo!? „E mult mai eficient dacă intră pe parcurs!”
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce Natalie Portman s-a ascuns ani întregi în spatele imaginii de „fată cuminte”. Ce a trăit când era doar...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
500 lei în plus la pensie, ajutor de Crăciun de la guvern. Care pensionari iau bani în plus și de la primărie
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar două pahare de alcool pe zi pot avea consecințe grave. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Ultimele mărturisiri ale lui Eric Dane, înainte de moarte. Ce a ascuns despre boală și droguri
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...