Rusia a participat la „cupa mondială a groparilor” cu doi angajați ai crematoriului din Novosibirsk. Unde are loc competiția anuală

Exclusă din majoritatea evenimentelor sportive internaționale, Rusia a primit permisiunea de a înscrie o echipă la „cupa mondială de săpat morminte” din acest an, care se desfășoară în orașul Szekszárd, din sudul Ungariei, informează Kyiv Post.

Cea de-a optsprezecea ediție a competiției internaționale anuale de săpat morminte organizată de Asociația Maghiară a Operatorilor și Furnizorilor de Servicii Cimitire (MTFE) a avut loc weekendul trecut în orașul maghiar Szekszárd, la aproximativ 130 de kilometri sud de Budapesta.

Orașul găzduiește evenimentul din 2016, iar anul acesta au participat peste 20 de echipe formate din câte doi membri. Pentru prima dată, o pereche din Rusia – angajați ai crematoriului Novosibirsk din Siberia – a participat alături de ungurii înarmați cu lopeți și de concurenți din Serbia și Croația.

În ce constă concursul

Regulile sunt destul de simple: concurenții au la dispoziție maximum două ore pentru a construi o groapă „standard” de 1,6 metri adâncime, 80 de centimetri lățime și 2 metri lungime, adică un total de 2,5 metri cubi de pământ. Odată ce gropile rezultate au fost măsurate cu atenție, echipele au la dispoziție 15 minute pentru a le umple la loc.

Rezultatele se bazează pe o combinație între viteza cu care este finalizată sarcina, precizia dimensiunilor finale și aspectul mormântului – pereții acestuia trebuie să fie perfect verticali, iar fundul perfect orizontal.

Premiul cel mare

Câștigătorii din acest an au fost echipa maghiară formată din László Kiss și Róbert Nagy de la compania funerară Hajdúböszörmény, care a câștigat titlul pentru a treia oară cu un timp total de 1 oră și 33 de minute – „argintul și bronzul” au revenit, de asemenea, săpătorilor maghiari.

Echipa rusă, care s-a luptat cu un sol argilos greu, a terminat pe ultimul loc.

