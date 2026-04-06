Rusia acuză Statele Unite că sunt responsabile de majoritatea atacurilor cibernetice împotriva sa

Agenţia rusă de telecomunicaţii Roskomnadzor, responsabilă cu supravegherea şi cenzurarea reţelei informaţionale din Rusia, a semnalat luni că cea mai mare parte a atacurilor cibernetice suferite de Rusia provine din Statele Unite.

„Conform datelor de monitorizare pentru perioada 16-22 martie 2026, Statele Unite continuă să fie principala sursă de atacuri cibernetice”, a precizat Roskomnadzor, conform agenţiei de ştiri TASS, preluată de EFE și Agerpres.

Potritiv Roskomnadzor, Statele Unite sunt la originea a 37,6% din toate atacurile care vizează infrastructurile digitale ruseşti, urmate de Germania (15,2%) şi Regatul Unit (11,1%).

Companiile de telecomunicaţii, furnizorii de găzduire web, serviciile de stat şi companiile dezvoltatoare de software, precum şi sectorul financiar au fost ţintele celor mai mari astfel de atacuri.

Analiştii de la Roskomnadzor susțin că au observat o legătură directă între actualitatea informaţională, care a coincis cu ştirile despre blocarea reţelei sociale Telegram în Rusia, şi intensitatea atacurilor cibernetice.

„Volumul de muncă al Roskomnadzor s-a înmulţit de zece ori”, au afirmat ei.

Editor : B.P.