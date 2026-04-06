Rusia afirmă că întregul Orient Mijlociu este „în flăcări”: „Nivelul tensiunilor din regiune crește și continuă să crească”

Kremlinul a declarat luni că războiul împotriva Iranului se intensifică atât din punct de vedere geografic, cât și al impactului economic, și că întreaga regiune a Orientului Mijlociu este „în flăcări” din cauza atacurilor SUA și ale Israelului asupra Republicii Islamice, relatează Reuters.

Într-o postare publicată duminică pe rețelele sociale, președintele american Donald Trump a amenințat că va ataca centralele electrice și podurile Iranului marți, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

Întrebat de agenția Reuters despre declarațiile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Rusia a luat cunoștință de acestea, dar că Kremlinul a preferat să nu comenteze direct.

„Constatăm că nivelul tensiunilor din regiune crește și continuă să crească”, a spus Peskov. „De fapt, întreaga regiune este în flăcări. Acestea sunt consecințe foarte periculoase și negative ale agresiunii declanșate împotriva Iranului.”

„Geografia acestui conflict s-a extins, iar acum suntem cu toții conștienți de consecințele pe care le avem, inclusiv consecințe foarte, foarte negative pentru economia globală.”

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”. Iranul și SUA au primit un plan pentru încetarea ostilităților (Reuters)

Iranul anunță că și-a formulat răspunsul la propunerile de încetare a focului: „Nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis”

Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
