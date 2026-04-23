Rusia amenință că statele europene care găzduiesc bombardiere nucleare franceze vor deveni ținte

Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Gruşko.

Rusia a avertizat joi că orice ţară europeană care acceptă desfăşurarea de bombardiere strategice franceze cu capacitate nucleară se va transforma într-o ţintă a atacurilor forţelor Moscovei în cazul unui conflict, relatează Reuters.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat în martie planuri de extindere a arsenalului nuclear al ţării şi a declarat că Franţa ar putea permite partenerilor săi europeni să găzduiască temporar aeronavele sale dotate cu arme nucleare.

Adjunctul ministrului rus de externe, Aleksandr Gruşko, a declarat într-un interviu publicat joi că aceasta face parte dintr-o „consolidare necontrolată” a potenţialului nuclear al NATO, care reprezintă o ameninţare strategică pentru Rusia.

El a subliniat îngrijorarea Moscovei cu privire la potenţialele desfăşurări de avioane franceze cu capacitate nucleară în alte ţări europene. Macron a declarat că Parisul discută astfel de aranjamente cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca.

„Evident, armata noastră va fi obligată să acorde o atenţie deosebită acestei probleme în contextul actualizării listei de ţinte prioritare în cazul unui conflict major”, a declarat Gruşko pentru Russia Today.

„Prin urmare, în loc de consolidarea declarată de către Franţa a apărării aliaţilor săi, cărora, apropo, nu le oferă garanţii ferme, securitatea acestor ţări este, de fapt, slăbită”, a mai spus el.

Iniţiativa lui Macron face parte dintr-un efort al statelor europene membre NATO de a-şi asuma o mai mare responsabilitate pentru propria apărare, după criticile frecvente la adresa Alianţei Nord-Atlantice lansate de preşedintele american Donald Trump şi în lumina ameninţărilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO.

Gruşko a declarat că orice viitor dialog privind armele nucleare va trebui să ia în considerare capacităţile combinate ale NATO, inclusiv arsenalele francez şi britanic, precum şi cel al SUA.

NATO a criticat săptămâna aceasta Rusia şi China pentru politicile lor privind armele nucleare şi a îndemnat ambele ţări să colaboreze cu SUA pentru a stabili o mai mare stabilitate şi transparenţă la o conferinţă care se va deschide săptămâna viitoare la ONU, la New York, pentru a revizui funcţionarea tratatului de neproliferare nucleară.

Editor : M.I.

