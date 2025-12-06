Live TV

Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS

Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
Rusia a anulat acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat căderii URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată prin decret de Moscova, semnalează ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an și tensiunile geopolitice continuă să se amplifice.

Rusia a denunțat acorduri de cooperare militară în vigoare de zeci de ani cu Portugalia, Franța și Canada, printr-un decret publicat vineri, potrivit presei de stat ruse.

Cele trei acorduri, semnate între 1989 și 2000, nu mai sunt relevante din punct de vedere strategic, au declarat autoritățile ruse. Acordurile au fost semnate într-o perioadă de îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia și Occident, după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, scrie Euronews.

De la „o rețea de pace” în Europa la tensiuni deschise cu NATO

Acordul cu Canada a fost semnat la doar câteva săptămâni după căderea Zidului Berlinului, în 1989, care a marcat practic sfârșitul Războiului Rece, când liderul sovietic Mihail Gorbaciov încerca să reconstruiască punți cu națiunile occidentale.

Acordul cu Franța din 1994 a venit în urma efortului mai amplu al președintelui rus Boris Elțîn de a integra Rusia în structurile europene de securitate.

Inițial, Elțîn sperase ca Rusia să se poată alătura NATO sau să dezvolte un parteneriat special cu Alianța, semnând tratate cu Franța prin care ambele țări se angajau să se consulte în timpul crizelor și să construiască „o rețea de pace și solidaritate” în Europa.

Acordul cu Portugalia din 2000 a fost semnat în ceea ce cercetătorii descriu drept cea mai fructuoasă perioadă pentru relațiile ruso-portugheze din anii 1990 și 2000, când vizitele la nivel înalt erau frecvente în pofida apartenenței Portugaliei la NATO.

De atunci, Kremlinul și președintele rus Vladimir Putin au adoptat o poziție tot mai ostilă față de NATO, susținând că acestea se apropie deliberat de granițele Rusiei și dând parțial vina pe Occident pentru războiul total dus de Moscova în Ucraina, fără a furniza dovezi.

Crește presiunea asupra Ucrainei

Opoziția Rusiei față de potențiala aderare a Ucrainei la NATO a fost una dintre cerințele-cheie din acordul americano-rus în 28 de puncte, apărut în presă, pentru a pune capăt războiului, acord pe care atât Kievul, cât și analiștii l-au considerat ca lăsând deschisă posibilitatea unei noi invazii a Ucrainei în viitor.

Decizia de vineri urmează unei mișcări similare din iulie, când premierul Mihail Mișustin a anulat un acord din 1996 privind cooperarea militaro-tehnică cu Germania. Ministerul de Externe a acuzat Berlinul că urmărește o „politică deschis ostilă” și „aspirații militariste din ce în ce mai agresive”.

Portugalia și Franța susțin propunerile Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei. Aproximativ 210 miliarde de euro din activele statului rus sunt înghețate în Uniunea Europeană, majoritatea fiind deținute la Euroclear în Belgia.

UE dezbate modalitățile de utilizare a acestor fonduri imobilizate pentru a ajuta Ucraina, care se confruntă cu un deficit bugetar de aproximativ 65 de miliarde de dolari în următorii doi ani, potrivit Fondului Monetar Internațional. Ucraina depinde de sprijinul financiar și militar al aliaților occidentali de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

