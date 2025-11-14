Geniști nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk pentru a ajuta la curățarea minelor și a dispozitivelor explozive rămase după retragerea trupelor ucrainene, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Militarii, instruiți în centre ruse de specialitate și asistați de roboți de deminare, lucrează alături de forțele ruse în cadrul cooperării tot mai strânse dintre Moscova și Phenian.

Anunţul ministerului intervine după cel apărut în organul de presă al armatei ruse Krasnaia Zvezda, care relatase anterior că "după unităţi speciale ale Armatei populare nord-coreene în regiunea Kursk au fost desfăşurate şi trupe de genişti" trimise de Phenian.

Instruiţi în centre ruse pentru ingineri militari, geniştii nord-coreeni, al căror număr nu este precizat, sunt asistaţi de roboţi în această regiune unde "sute" de mine, obuze şi dispozitive explozive au rămas după retragerea forţelor ucrainene, potrivit sursei citate.

Ziarul, care le consacră un amplu reportaj, publică de asemenea fotografii cu genişti nord-coreeni în plină acţiune în regiunea Kursk.

La sfârşitul lunii iunie, Rusia a anunţat că Phenianul trimisese mai multe mii de genişti militari şi lucrători ai armatei nord-coreene pentru a ajuta la reconstrucţia acestei regiuni. Iar la începutul lunii noiembrie, Coreea de Sud a afirmat că circa 5.000 de soldaţi nord-coreeni fuseseră trimişi în Rusia din septembrie în acest scop, citând serviciile sale de informaţii.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, trimiţându-i soldaţi pentru a respinge forţele ucrainene care intraseră în august 2024 într-o zonă a regiunii Kursk, situată la frontiera cu Ucraina.

Rusia şi Coreea de Nord sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024 cu ocazia unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin la Phenian.

Editor : M.I.