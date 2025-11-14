Live TV

Video&Foto Rusia curăță minele din Kursk cu geniști nord-coreeni asistați de roboți

Data actualizării: Data publicării:
coreeni rusia
Geniştii nord-coreeni sunt asistaţi de roboţi. Sursa foto: X

Geniști nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea rusă Kursk pentru a ajuta la curățarea minelor și a dispozitivelor explozive rămase după retragerea trupelor ucrainene, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Militarii, instruiți în centre ruse de specialitate și asistați de roboți de deminare, lucrează alături de forțele ruse în cadrul cooperării tot mai strânse dintre Moscova și Phenian.

Anunţul ministerului intervine după cel apărut în organul de presă al armatei ruse Krasnaia Zvezda, care relatase anterior că "după unităţi speciale ale Armatei populare nord-coreene în regiunea Kursk au fost desfăşurate şi trupe de genişti" trimise de Phenian.

Instruiţi în centre ruse pentru ingineri militari, geniştii nord-coreeni, al căror număr nu este precizat, sunt asistaţi de roboţi în această regiune unde "sute" de mine, obuze şi dispozitive explozive au rămas după retragerea forţelor ucrainene, potrivit sursei citate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ziarul, care le consacră un amplu reportaj, publică de asemenea fotografii cu genişti nord-coreeni în plină acţiune în regiunea Kursk.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La sfârşitul lunii iunie, Rusia a anunţat că Phenianul trimisese mai multe mii de genişti militari şi lucrători ai armatei nord-coreene pentru a ajuta la reconstrucţia acestei regiuni. Iar la începutul lunii noiembrie, Coreea de Sud a afirmat că circa 5.000 de soldaţi nord-coreeni fuseseră trimişi în Rusia din septembrie în acest scop, citând serviciile sale de informaţii.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, trimiţându-i soldaţi pentru a respinge forţele ucrainene care intraseră în august 2024 într-o zonă a regiunii Kursk, situată la frontiera cu Ucraina.

Rusia şi Coreea de Nord sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024 cu ocazia unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin la Phenian.

Citește și Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o...
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea...
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Peste 40% din magazine au case self-checkout. Concluziile unui raport făcut de Consiliul Concurenței
Măsura luată de Groenlanda după ce a observat interesul cetățenilor străini de a cumpăra proprietăți pe insulă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Soldați Rusia
Putin a pierdut câte 1000 de soldați în fiecare zi de război, anunță Statul Major al armatei Ucrainene
Atac masiv asupra Kievului. Foto: Serviciile de urgență ucrainene
Atac masiv rusesc, cu rachete și drone, asupra Kievului: 4 morți și 25 răniți. Aproape toate cartierele au fost lovite
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea apelor sale teritoriale
Explozie la Novorosiisk. Foto: X
Drone ucrainene au avariat o navă, locuinţe şi un depozit de petrol în Rusia
Flamingo missile
Flamingo, racheta de croazieră proiectată în Ucraina, posibilă alternativă la Tomahawk-ul american
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, "pus la colț" de fiul său. Prințul George vrea telefon cu orice preț: „A devenit o problemă...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Milionarul Dani Mocanu s-a ascuns într-un sat de meșteri olari și dormea cu 300 de lei pe noapte. Adevărul...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Impozitul pe moştenire. Cine îl plăteşte şi cât costă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur...
Pro FM
Kevin Federline dezvăluie că fiii lui încearcă să repare relația cu Britney Spears: "Își iubesc enorm mama...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii recunoaște că are 17.865 de procese cu pensionarii. Pentru ce se judecă?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Lady Gaga, adevărul nespus despre perioada A Star Is Born: tratament psihiatric, dureri și neputință. "Sunt...
UTV
Theo Rose a făcut un moment plin de emoție alături de sora ei la Sala Palatului. „Unele prietenii se...