„Rusia este un tărâm al fărădelegii”: Reacția Ucrainei după retragerea Moscovei din convenția anti-tortură

Retragerea Rusiei din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii dovedește că Moscova consideră că „viața și demnitatea umană nu valorează nimic”, a transmis miercuri Ministerul de Externe ucrainean, care acuză Kremlinul de crime de război și tortură sistematică.

Decizia Rusiei de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii reprezintă, în esență, „o recunoaștere a vinovăției” și o tentativă de a evita răspunderea, a declarat Ministerul de Externe al Ucrainei, miercuri, potrivit Kyiv Independent.

„Rusia modernă este un tărâm al fărădelegii și al degradării demnității umane”, se arată în declarația ministerului. „Decizia de a se retrage din Convenția pentru Prevenirea Torturii nu face decât să întărească această realitate și să plaseze ferm Rusia printre țările în care viața și demnitatea umană nu valorează nimic.”

Crimele de război comise de Rusia și torturarea civililor și militarilor ucraineni în timpul războiului din Ucraina au fost documentate pe larg, în ciuda faptului că Moscova este în prezent semnatară a convenției.

La începutul acestei săptămâni, premierul rus Mihail Mișustin a semnat o rezoluție prin care solicită retragerea Moscovei din tratat. Convenția stabilește un mecanism preventiv care permite Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante să efectueze vizite regulate și neanunțate în centrele de detenție pentru a evalua condițiile și tratamentul persoanelor deținute.

Potrivit Ministerului de Externe al Ucrainei, Rusia a subminat în mod constant acest mecanism, refuzând să coopereze cu comitetul și interzicând accesul experților săi pe teritoriul țării.

„Aceasta face parte dintr-un tipar mai larg al Federației Ruse de a bloca accesul independent, inclusiv refuzurile repetate de a acorda Comitetului Internațional al Crucii Roșii acces deplin la centrele de detenție, în special la cele unde sunt deținuți prizonieri de război (POW)”, a spus ministerul.

Anul trecut, Avocatul Poporului al Ucrainei, Dmytro Lubineț, a declarat că majoritatea prizonierilor de război ucraineni care au fost eliberați nu au fost niciodată vizitați de reprezentanți ai Crucii Roșii în timpul captivității lor în Rusia. Potrivit Associated Press, peste 200 de soldați ucraineni au murit în închisorile rusești de la începutul invaziei.

Luna trecută, Parchetul General al Ucrainei a mai declarat că a documentat cel puțin 273 de prizonieri de război ucraineni care au fost executați de Rusia în timpul captivității lor, aceasta fiind o crimă de război conform Convențiilor de la Geneva. Kievul a cerut activarea imediată a mecanismelor internaționale pentru tragerea Rusiei la răspundere, îndemnând la acțiune „fermă și fără întârziere.”

