Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc

Exporturile de petrol brut ale Rusiei au depășit nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei, arată un raport finlandez, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident. China, India și Turcia absorb aproape în totalitate țițeiul rusesc livrat pe piețele externe.

Rusia exportă mai mult petrol brut decât exporta înainte să invadeze Ucraina în 2022, în pofida unei scăderi anul trecut, arată un raport al unui grup de reflecţie finlandez publicat marţi, relatează News.ro.

Volumul exporturilor de brut rusesc este mai mare cu 6% decât înainte de război, în pofida sancţiunilor impuse de Occident „flotei fantomă”, arată Centrul de Cercetare a Energiei şi Aerului Curat (CREA).

Flota fantomă rusă, care are între 600 şi 1.400 de vapoare potrivit unor estimări, este folosită de către Moscova pentru a ocoli sancţiunile impuse de Occident vânzărilor ruseşti de petrol.

Însă veniturile din petrol al Moscovei, care-i alimentează maşina de război, au scăzut sub nivelul dinaintea invaziei Ucrainei, din cauză că Rusia a fost nevoită să aplice rabaturi de preţ, se arată în raport.

Aceste venituri au scăzut cu 18% în decurs de un an - la 85,5 miliarde de dolari -, în timp ce volumele au scăzut cu 6% şi s-au stabilizat la 215 milioane de tone în ultimele 12 luni înainte de 24 februarie. Aproximativ 93% din brutul rusesc a fost exportat către China, India şi Turcia.

„Am constatat o scădere semnificativă a veniturilor generate de exporturile ruseşti de combustibili fosili, din cauza noilor măsuri şi unei aplicări mai stricte a sanţciunilor”, declară AFP un analist de la CREA, Isaac Levi, coautor al raportului. Însă „există în continuare lacune importante şi domenii care nu au fost luate în calcul de către ţările care au impus sanţciuni”, ceea ce permite volumelor în circulaţie să rămână mari.

Între acestea se află falsa înmatriculare a navelor şi reexportarea de carburant rafinat rezultat din petrolul brut rusesc, care ajung în ţări ce impun sancțiuni. „Noi propunem să se interzică importurile provenind de la orice rafinărie sau terminal de stocare care a primit o încărcătură de petrol rusesc în ultimele şase luni”, declară Isaac Levi.

Autorii raportului cer Uniunii Europene (UE) şi Regatului Unit să imobilizeze ”navele flotei fantomă ruseşti care reprezintă ameninţări la adresa mediului şi siguranţei coastelor europene şi britanice”.

UE înregistrează 598 de presupuse nave care fac parte din aceastpă flotă, cărora le este interzis accesul în porturile şi la serviciile maritime europene. CREA cere ca Ungaria şi Slovacia să-şi înceteze importurile de petrol rusesc.

Cele două ţări, scutite de la sancţiuni europene impuse importurlor de petrol rusesc, au crescut aceste importuri cu 11% în primele zece luni ale lui 2025, faţă de aceeaşi perioadă a lui 2024, se arată în raport.

Editor : M.I.