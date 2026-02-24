Live TV

Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc

Data publicării:
petrolierul Vernadski Prospect
Vernadski Prospect, unul din multele petroliere folosite de Rusia pentru a transporta țiței către India și celelalte state care continuă să importe petrol rusesc și după ce Rusia a invadat Ucraina. Captură foto: Marine Traffic

Exporturile de petrol brut ale Rusiei au depășit nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei, arată un raport finlandez, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident. China, India și Turcia absorb aproape în totalitate țițeiul rusesc livrat pe piețele externe.

Rusia exportă mai mult petrol brut decât exporta înainte să invadeze Ucraina în 2022, în pofida unei scăderi anul trecut, arată un raport al unui grup de reflecţie finlandez publicat marţi, relatează News.ro.

Volumul exporturilor de brut rusesc este mai mare cu 6% decât înainte de război, în pofida sancţiunilor impuse de Occident „flotei fantomă”, arată Centrul de Cercetare a Energiei şi Aerului Curat (CREA).

Flota fantomă rusă, care are între 600 şi 1.400 de vapoare potrivit unor estimări, este folosită de către Moscova pentru a ocoli sancţiunile impuse de Occident vânzărilor ruseşti de petrol.

Însă veniturile din petrol al Moscovei, care-i alimentează maşina de război, au scăzut sub nivelul dinaintea invaziei Ucrainei, din cauză că Rusia a fost nevoită să aplice rabaturi de preţ, se arată în raport.

Aceste venituri au scăzut cu 18% în decurs de un an - la 85,5 miliarde de dolari -, în timp ce volumele au scăzut cu 6% şi s-au stabilizat la 215 milioane de tone în ultimele 12 luni înainte de 24 februarie. Aproximativ 93% din brutul rusesc a fost exportat către China, India şi Turcia.

„Am constatat o scădere semnificativă a veniturilor generate de exporturile ruseşti de combustibili fosili, din cauza noilor măsuri şi unei aplicări mai stricte a sanţciunilor”, declară AFP un analist de la CREA, Isaac Levi, coautor al raportului. Însă „există în continuare lacune importante şi domenii care nu au fost luate în calcul de către ţările care au impus sanţciuni”, ceea ce permite volumelor în circulaţie să rămână mari.

Între acestea se află falsa înmatriculare a navelor şi reexportarea de carburant rafinat rezultat din petrolul brut rusesc, care ajung în ţări ce impun sancțiuni. „Noi propunem să se interzică importurile provenind de la orice rafinărie sau terminal de stocare care a primit o încărcătură de petrol rusesc în ultimele şase luni”, declară Isaac Levi.

Autorii raportului cer Uniunii Europene (UE) şi Regatului Unit să imobilizeze ”navele flotei fantomă ruseşti care reprezintă ameninţări la adresa mediului şi siguranţei coastelor europene şi britanice”.

UE înregistrează 598 de presupuse nave care fac parte din aceastpă flotă, cărora le este interzis accesul în porturile şi la serviciile maritime europene. CREA cere ca Ungaria şi Slovacia să-şi înceteze importurile de petrol rusesc.

Cele două ţări, scutite de la sancţiuni europene impuse importurlor de petrol rusesc, au crescut aceste importuri cu 11% în primele zece luni ale lui 2025, faţă de aceeaşi perioadă a lui 2024, se arată în raport.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra
gloante ucraina arme
Canada acordă Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni
oana toiu volodimir zelenski
Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”
Russia conducts nuclear triad drills involving ground, naval, air forces
Rusia amenință SUA că reluarea testelor nucleare poate declanșa un „efect de domino” periculos
Ionuț Stroe
Lecțiile României la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern cu polițiștii în stradă pentru tăierile din...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației...
vlad gheorghe 3
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar...
Ultimele știri
La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit într-o piață, doi piloți și doi vânzători pierzându-și viața
Parlamentul se reunește în plen pentru alegerea noului Avocat al Poporului. Vor fi numiri și la CNCD şi Curtea de Conturi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...