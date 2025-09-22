Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova

Rusia face presiuni asupra agenției ONU pentru aviație civilă pentru a ridica sancțiunile privind livrarea de piese pentru aeronave și survolurile aeriene, avertizând că acestea ar amenința siguranța zborurilor, scrie Kyiv Independent.

Informația vine în contextul în care cea de-a 42-a Adunare a Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO), organismul ONU responsabil cu stabilirea standardelor globale de siguranță aeronautică, se desfășoară săptămâna aceasta la Montreal, între 23 septembrie și 3 octombrie. Anterior, ICAO a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian ucrainean și pentru dubla înregistrare a aeronavelor, practici care încalcă normele internaționale.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, sancțiunile internaționale au restricționat accesul companiilor aeriene rusești la piese de schimb produse în Occident, afectând capacitatea țării de a-și întreține și repara flota de aeronave comerciale. Moscova caută acum să negocieze relaxarea acestor restricții, argumentând că ele reprezintă un risc pentru siguranța zborurilor, a declarat o sursă citată de Reuters.

Moscova încearcă să obțină un loc în conducerea ICAO

Rusia și-a depus solicitarea la ICAO după ce SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene de stat belaruse Belavia, măsuri aplicate și în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit unor documente consultate de Reuters, Rusia a susținut că sancțiunile încalcă regulile internaționale ale aviației. Documentele arată, de asemenea, că Moscova încearcă din nou să obțină un loc în consiliul de conducere al ICAO, format din 36 de membri, după o tentativă eșuată în 2022.

În documentele trimise, Rusia a criticat o serie de restricții aviatice, inclusiv închiderea spațiului aerian de către 37 de țări, suspendarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele operate de Rusia și interdicțiile privind serviciile de întreținere și asigurare.

Sursele adaugă că o mare parte din flota rusă de Boeing și Airbus este îmbătrânită și că unele piese de schimb sunt disponibile acum doar prin canale neoficiale, de tip „piața gri”. „Dacă în viitorul apropiat un Boeing sau Airbus rusesc se prăbușește și mor oameni, ce se va întâmpla atunci? Oricum, vina va cădea pe sancțiuni”, susține una dintre sursele Reuters.

Sectorul aviatic rus a fost, de asemenea, afectat de atacurile frecvente ale Ucrainei, care au forțat aeroporturile aflate în raza dronelor ucrainene să amâne sau să anuleze zboruri. Totuși, Rusia a redeschis recent Aeroportul Internațional Krasnodar, unul dintre cele mai apropiate aeroporturi mari de granița cu Ucraina, după ce a fost închis încă de la începutul invaziei la scară largă.

