Live TV

Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova

Data publicării:
Moscow'S Sheremetyevo International Airport
ICAO a condamnat Rusia pentru dubla înregistrare a aeronavelor. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Moscova încearcă să obțină un loc în conducerea ICAO

Rusia face presiuni asupra agenției ONU pentru aviație civilă pentru a ridica sancțiunile privind livrarea de piese pentru aeronave și survolurile aeriene, avertizând că acestea ar amenința siguranța zborurilor, scrie Kyiv Independent.

Informația vine în contextul în care cea de-a 42-a Adunare a Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO), organismul ONU responsabil cu stabilirea standardelor globale de siguranță aeronautică, se desfășoară săptămâna aceasta la Montreal, între 23 septembrie și 3 octombrie. Anterior, ICAO a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian ucrainean și pentru dubla înregistrare a aeronavelor, practici care încalcă normele internaționale.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, sancțiunile internaționale au restricționat accesul companiilor aeriene rusești la piese de schimb produse în Occident, afectând capacitatea țării de a-și întreține și repara flota de aeronave comerciale. Moscova caută acum să negocieze relaxarea acestor restricții, argumentând că ele reprezintă un risc pentru siguranța zborurilor, a declarat o sursă citată de Reuters.

Moscova încearcă să obțină un loc în conducerea ICAO

Rusia și-a depus solicitarea la ICAO după ce SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene de stat belaruse Belavia, măsuri aplicate și în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit unor documente consultate de Reuters, Rusia a susținut că sancțiunile încalcă regulile internaționale ale aviației. Documentele arată, de asemenea, că Moscova încearcă din nou să obțină un loc în consiliul de conducere al ICAO, format din 36 de membri, după o tentativă eșuată în 2022.

În documentele trimise, Rusia a criticat o serie de restricții aviatice, inclusiv închiderea spațiului aerian de către 37 de țări, suspendarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronavele operate de Rusia și interdicțiile privind serviciile de întreținere și asigurare.

Sursele adaugă că o mare parte din flota rusă de Boeing și Airbus este îmbătrânită și că unele piese de schimb sunt disponibile acum doar prin canale neoficiale, de tip „piața gri”. „Dacă în viitorul apropiat un Boeing sau Airbus rusesc se prăbușește și mor oameni, ce se va întâmpla atunci? Oricum, vina va cădea pe sancțiuni”, susține una dintre sursele Reuters.

Sectorul aviatic rus a fost, de asemenea, afectat de atacurile frecvente ale Ucrainei, care au forțat aeroporturile aflate în raza dronelor ucrainene să amâne sau să anuleze zboruri. Totuși, Rusia a redeschis recent Aeroportul Internațional Krasnodar, unul dintre cele mai apropiate aeroporturi mari de granița cu Ucraina, după ce a fost închis încă de la începutul invaziei la scară largă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
intrarea in sala CCR
4
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
5
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
viorel cernauteanu face declaratii
Serviciile secrete și polițiștii din Republica Moldova au reținut 74...
Diana buzoianu in parlament
Diana Buzoianu, la moțiunea AUR: „O încercare de marketing politic...
Proteste violente în Italia.
Proteste violente în Italia și grevă generală împotriva războiului...
drapelul republicii moldova
Valeriu Stoica: Nu e nimic surprinzător în strategia Rusiei pentru a...
Ultimele știri
Viktor Orban respinge aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană: „Ungaria nu va permite UE să meargă la război”
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru întreaga regiune
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medic in cabinet
O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri
putin la birou
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei
militari columbieni
Columbianul acuzat că voia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie campania electorală din Republica Moldova (nordnews)
Partenerii noștri
Pe Roz
Lucrul pe care prințul Louis îl ascunde „peste tot” prin casă. Kate Middleton l-a dat de gol pe mezinul...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Temperaturile scad brusc, vine toamna cu adevărat! Surprize mari de la meteo până pe 6 octombrie
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Simona Halep a recunoscut, după ce americanii au scris că ”se confruntă cu dificultăți”: ”A existat o singură...
Pro FM
Priscilla Presley rupe tăcerea despre zvonurile că Elvis trăiește. Ce spune fosta soție a artistului după...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026