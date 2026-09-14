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Rusia întrerupe livrările de gaze către Armenia pentru „lucrări de întreținere programate”, pe fondul tensiunilor dintre cele două țări

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Putin și Pașinian la Moscova
Vladimir Putin și Nikol Pașinian. Foto: Profimedia Images
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Gazprom Armenia a anunțat că Rusia va opri temporar furnizarea de gaze naturale către Armenia pentru „lucrări de întreținere programate” și reparații în Rusia. Echipele vor efectua lucrările la conducta de gaze Caucazul de Nord-Transcaucazia, iar livrările vor fi suspendate în perioada 15-25 septembrie, potrivit Meduza.

Compania a declarat că rezervele interne și volumele suplimentare de gaze naturale din Iran vor asigura că, în această perioadă, „o furnizare neîntreruptă și fiabilă de gaze către consumatorii din republică va fi asigurată fără restricții”.

Livrările de gaze naturale rusești către Armenia au fost, de asemenea, suspendate pentru lucrări de reparații programate cu un an mai devreme, în a doua jumătate a lunii septembrie.

Relațiile dintre Moscova și Erevan s-au deteriorat brusc cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din Armenia de la începutul lunii iunie. Rusia îl acuză pe prim-ministrul Nikol Pașinian că urmează o cale pro-occidentală și a început să restricționeze importurile de bunuri armenești ca răspuns la deschiderile Erevanului către Europa. Rusia, Belarus, Kazahstanul și Kârgâzstanul cer, de asemenea, ca Armenia să organizeze un referendum privind rămânerea în Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA) sau continuarea aderării la UE.

Pe 11 septembrie, Pașinian a declarat că Armenia caută alternative la gazul rusesc. „Gazul nu este ieftin în Armenia. Comparativ cu alte țări, Armenia înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor de la graniță până la consumator. Gazprom Armenia înregistrează profituri mari, iar acesta este, de asemenea, un fapt pe care trebuie să-l remarcăm”, a spus el. Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, declarase anterior că Rusia ar putea oferi Armeniei un preț preferențial la gaze pe bază de piață, dacă Erevanul decide să părăsească UEEA.

Editor : Ș.R.

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