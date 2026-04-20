Rusia își propune să testeze pentru HIV o treime din populație. Comparație cu unele țări africane. „Riscuri de infectare foarte mari”

Rusia ar trebui să testeze anual aproximativ o treime din populație pentru HIV, pentru a stopa răspândirea virusului, a declarat vineri ministrul Sănătății, Mihail Murashko, pe fondul datelor oficiale care indică o creștere continuă a numărului de infecții, informează Moscow Times.

Murashko, vorbind la o ședință a ministerului, a spus că extinderea acoperirii screeningului este esențială pentru reducerea transmiterii virusului care provoacă SIDA.

„Este necesară extinderea în continuare a testării medicale. Fiecare al treilea cetățean ar trebui testat, cu o atenție specială acordată grupurilor de risc”, l-a citat serviciul de presă al Ministerului Sănătății.

Presiunea pentru extinderea testării vine în contextul în care Rusia se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de prevalență a HIV din Europa, numărul infecțiilor continuând să crească în ciuda nivelurilor record de screening.

Potrivit agenției de stat pentru protecția consumatorilor în domeniul sănătății, Rospotrebnadzor, peste 54 de milioane de persoane — aproximativ 37% din populație — au fost testate pentru HIV în 2024, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Această cifră a fost cu 7% mai mare decât în 2023 și aproape dublă față de cele 28,3 milioane de teste efectuate în 2014.

Prevalența virusului, comparată cu cea din unele țări africane

Chiar și așa, datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că prevalența HIV în Rusia este de 890 de cazuri la 100.000 de persoane.

Aceasta este comparabilă cu cea din mai multe țări africane, precum Guineea (874), Liberia (944), Ciad (771) și Etiopia (601), și este semnificativ mai mare decât în țările europene, inclusiv Franța (358), Marea Britanie (191) și Suedia (171).

Numărul total al persoanelor care trăiesc cu HIV în Rusia a crescut cu 35.000 în 2025, ajungând la 1,25 milioane, potrivit lui Vadim Pokrovsky, directorul Centrului Federal Științific și Metodologic pentru Prevenirea și Controlul SIDA.

„Riscurile de infectare sunt foarte mari”, a spus Pokrovski. „Dacă ne uităm doar la adulții cu vârste cuprinse între 15 și 50 de ani, peste 1% sunt infectați — adică una din o sută de persoane.”

Cifra crește la aproximativ 4% în rândul bărbaților cu vârste cuprinse între 40 și 45 de ani, a adăugat el.

Pokrovski a menționat, de asemenea, că nu toate persoanele seropozitive sunt înregistrate în sistemul de sănătate. Conform datelor Ministerului Sănătății, aproximativ 900.000 de persoane se aflau oficial sub supraveghere medicală în 2025, ceea ce sugerează o discrepanță între cazurile înregistrate și cele care primesc tratament.

Murashko a afirmat că depistarea precoce prin extinderea testării este singura modalitate eficientă de a preveni răspândirea în continuare a virusului.

