Rusia oferă Iranului sprijin cibernetic și imagini cu instalații militare pentru a-și perfecționa atacurile, susține Ucraina

Sateliții ruși au realizat zeci de imagini detaliate ale unor instalații militare și obiective strategice din Orientul Mijlociu pentru a ajuta Iranul să lovească forțele americane și alte ținte, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații ucrainene, relatează Reuters.

Concluziile, analizate de sursa citată, au relevat, de asemenea, că hackerii ruși și iranieni colaborau în domeniul cibernetic. Acestea reprezintă cea mai detaliată descriere de până acum a modului în care Rusia a oferit sprijin secret Iranului de când Israelul și SUA au lansat atacul lor pe 28 februarie.

Conform evaluării nedatate, sateliții ruși au efectuat cel puțin 24 de misiuni de supraveghere în zone din 11 țări din Orientul Mijlociu, în perioada 21-31 martie, acoperind 46 de „obiective”, printre care baze militare americane și ale altor țări, precum și aeroporturi și câmpuri petroliere.

La câteva zile după ce au fost supravegheate, bazele militare și cartierele generale au fost ținta rachetelor balistice și a dronelor iraniene, se arată în evaluare, într-un context descris ca fiind un model clar.

O sursă militară occidentală și o altă sursă din domeniul securității regionale au declarat pentru Reuters că informațiile lor indicau, de asemenea, o activitate intensă a sateliților ruși în regiune și au precizat că imaginile au fost transmise Iranului.

Nouă misiuni de supraveghere au acoperit anumite zone din Arabia Saudită, inclusiv cinci deasupra orașului militar King Khalid, situat lângă Hafar Al-Batin, într-o acțiune care părea să vizeze localizarea unor componente ale sistemului de apărare aeriană THAAD, de fabricație americană, se arată în evaluarea ucraineană.

Anumite zone din Turcia, Iordania, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au fost, de asemenea, supravegheate prin satelit de două ori, în timp ce anumite locații din Israel, Qatar, Irak, Bahrain și baza navală Diego Garcia au fost supravegheate o singură dată, se arată în raport.

Raportul a adăugat că, într-o tendință emergentă, sateliții ruși supravegheau activ Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru o cincime din fluxurile globale de petrol și GNL, unde Iranul a impus un blocaj de facto tuturor navelor, cu excepția celor „neostile”.

Agenția Reuters nu a putut confirma în mod independent conținutul evaluării ucrainene.

Canal permanent de comunicații

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că niciun sprijin extern acordat Iranului de către vreo țară nu afectează succesul operațional al Statelor Unite. Ministerul iranian de Externe nu a făcut niciun comentariu imediat. Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Liderii europeni l-au presat pe secretarul de stat american Marco Rubio cu privire la această chestiune în cadrul unei reuniuni a G7 de luna trecută. Doi diplomați au declarat că Rubio nu a răspuns la acuzații, deși a calificat public ajutorul acordat de Rusia Iranului drept nesemnificativ.

Conform evaluării ucrainene, schimbul de imagini satelitare era organizat prin intermediul unui canal permanent de comunicații utilizat de Rusia și Iran și ar putea fi facilitat și de spioni militari ruși staționați la Teheran.

O sursă din domeniul securității regionale a confirmat un incident specific descris în raportul ucrainean, care a fost făcut public de președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută.

Conform raportului, în cadrul acelui incident, un satelit rus a capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca Iranul să lanseze un atac asupra bazei, pe 27 martie, lovind o aeronavă sofisticată AWACS de tip E-3 Sentry a Statelor Unite.

Potrivit raportului, un satelit rus a survolat aceeași zonă pe 28 martie pentru a evalua impactul atacului.

Rusia și Iranul și-au consolidat relațiile militare de când președintele rus Vladimir Putin a ordonat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

În special, Ucraina și Occidentul susțin că Iranul a furnizat Rusiei drone de atac Shahed cu rază lungă de acțiune, pe care aceasta le-a folosit pentru a bombarda Ucraina, dezvoltând în același timp propriile variante, mai sofisticate. Iranul neagă că ar fi furnizat arme folosite împotriva Ucrainei.

Vladimir Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat apoi, în ianuarie anul trecut, un Tratat privind parteneriatul strategic global.

Articolul 4 al tratatului prevede că „în scopul consolidării securității naționale și al combaterii amenințărilor comune, serviciile de informații și de securitate ale părților contractante fac schimb de informații și de experiență”.

Asistență în domeniul cibernetic

Potrivit unei surse din cadrul serviciilor de informații ucrainene și din domeniul securității regionale, se pare că Rusia oferă asistență Iranului în domeniul cibernetic.

Grupurile de hackeri controlate de Iran și-au intensificat operațiunile începând cu sfârșitul lunii februarie, vizând în principal infrastructura critică și companiile de telecomunicații din regiunea Golfului, au afirmat sursele menționate.

Conform evaluării ucrainene, grupurile de hackeri ruși și iranieni interacționau prin intermediul aplicației Telegram, fiind semnalată o colaborare între grupurile rusești „Z-Pentest Alliance”, „NoName057(16)” și „DDoSia Project” și grupul iranian „Handala Hack”.

De exemplu, luna trecută, se menționează că grupuri precum Handala Hack au publicat pe Telegram un avertisment cu privire la atacuri asupra sistemelor informatice și de comunicații ale companiilor energetice israeliene.

Grupurile ruse au publicat simultan datele de autentificare pentru sistemele de control ale unor infrastructuri critice din Israel, se arată în raport. Grupurile de hackeri iranieni au folosit, de asemenea, unele tehnici în operațiuni care indicau faptul că le-au obținut de la hackeri ai serviciilor de informații militare ruse, se arată în raport.

De exemplu, se menționează că grupurile de hackeri iranieni „Homeland Justice” (UAC-0074) și „Karmabelow80” au folosit ProfitServer, un furnizor rus de VPS din Chelyabinsk, pentru a înregistra domenii.

Citește și:

Rusia a transmis Iranului coordonatele a 55 de obiective energetice israeliene

Cum ar putea Europa să-și reducă dependența economică de SUA și de ce războiul din Orientul Mijlociu complică și mai mult lucrurile

