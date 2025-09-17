Live TV

Rusia pregătește două mari ofensive după trei campanii eșuate, avertizează Zelenski

Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images

Forțele ruse se pregătesc pentru încă două ofensive la scară largă, după trei campanii eșuate anul acesta, a avertizat președintele Volodimir Zelenski. Declarațiile vin după relatări potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, notează Kyiv Independent.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive în această toamnă”, a spus Zelenski într-un interviu acordat Sky News, publicat marți. „Au fost deja trei dintre ele și mai urmează două campanii ofensive grele.”

Declarațiile vin după relatări potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin le-ar fi spus oficialilor americani că intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, în estul Ucrainei, până la sfârșitul lui 2025. Conform surselor Reuters, Putin crede că forțele sale „câștigă”, în ciuda progreselor limitate.

Din noiembrie 2022, Moscova a câștigat mai puțin de 1% teritoriu ucrainean suplimentar, deși ofensiva din vara lui 2025 a avansat într-un ritm considerat printre cele mai rapide de la sfârșitul lui 2024.

Zelenski a atribuit eșecurile militare ruse pierderilor semnificative de personal și echipamente. „Au pierdut pentru că au existat foarte multe victime în rândul militarilor și un număr mare de echipamente distruse”, a adăugat el. „Ce le-am spus europenilor și ce am spus la Casa Albă: rușii nu vor putea cuceri estul nostru.”

Zelenski a respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora Rusia ar putea captura orașe precum Sumî, în nord-est, calificându-le drept „minciuni și manipulări”.

La începutul acestui an, armata rusă a deschis un nou front în regiunea Sumî, ocupând mai multe sate în mai și iunie. La începutul lui septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost „complet zădărnicită”. „Cred că rușii se descurcă mai prost decât se așteptau”, a adăugat el. „Se descurcă mult mai prost decât i-au spus lui Putin. El nu știe asta.”

The Economist a estimat că Rusia a pierdut aproximativ 31.000 de soldați între 1 mai și 9 iulie, în timp ce Statul Major al Ucrainei apreciază pierderile totale ale Rusiei, de la începutul invaziei la scară largă din 2022, la aproximativ 1.100.000.

Zelenski a spus în august că Rusiei i-ar mai trebui patru ani pentru a cuceri în întregime Donbasul, o regiune din estul Ucrainei formată în mare parte din oblastul Luhansk ocupat și oblastul Donețk ocupat parțial.

