Live TV

Video Rusia și-a prezentat versiunea de export a avionului invizibil Su-57 la Dubai Airshow 2025

Data actualizării: Data publicării:
SUKHOI Su-57 Russian stealth fighter. Photo: Xinhua
Su-57 este proiectat pentru misiuni de superioritate aeriană și atac. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum se poziționează Su-57 față de F-35 Su-57 în Ucraina

Rusia a prezentat la Dubai Airshow 2025 versiunea de export a avionului său de generația a cincea, Su-57, într-o încercare de a atrage interesul potențialilor cumpărători din Orientul Mijlociu. Debutul internațional al modelului are loc pe fondul presiunilor economice generate de război și al controverselor privind dovezile că avionul ar fi fost folosit în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Su-57, operat în prezent doar de Rusia, este un avion multirol stealth de generația a cincea, proiectat pentru misiuni de superioritate aeriană și atac, iar varianta destinată exportului urmărește probabil să concureze cu avioanele invizibile americane F-35 și chineze J-20.

TASS a relatat că avionul, pilotat de pilotul-șef al producătorului, Serghei Bogdan, a fost prezentat luni în cadrul Dubai Airshow 2025, ce se desfășoară între 17 și 21 noiembrie. Numărul „509” era vizibil pe avionul Su-57 expus la Dubai. Agenția rusă de stat a precizat că avionul fusese prezentat anterior în India și China.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

India a participat anterior la dezvoltarea avionului, dar s-a retras în 2018 din cauza performanțelor nesatisfăcătoare, în timp ce vizitatorii chinezi au ironizat performanțele avionului în cadrul Zhuhai Air Show din noiembrie 2024.

Cum se poziționează Su-57 față de F-35

RIA Novosti, un alt canal media de stat, a menționat că Su-57 a fost prezentat la Dubai alături de elicopterul Kazan Ansat, echipat cu motorul rusesc VK-650V, și de o versiune modernizată a aeronavei de antrenament Yak-130M.

Publicația militară Army Recognition a remarcat că, deși Su-57 oferă performanțe cinetice mai bune decât F-35, rămâne în urmă în ceea ce privește avionică modernă și „maturitatea software-ului” american.

Statele Unite limitează strict exporturile tehnologiei lor militare avansate, eliminând chiar Turcia din programul F-35 din motive de securitate națională, după ce Ankara a decis să achiziționeze sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400.

Astfel, publicația a scris că Su-57 poate fi atractiv pentru cumpărători care caută alternative independente, care să nu implice o dependență ridicată de SUA, Moscova oferind „drepturi de utilizare suverană deplină, un pachet de avionică personalizabil și lipsa restricțiilor privind integrarea armamentului”.

Su-57 în Ucraina

Deși Ministerul britanic al Apărării a afirmat în ianuarie 2023 că Rusia a folosit „aproape sigur” avionul pentru a ataca ținte din Ucraina, anumiți analiști militari consideră că este probabil ca avioanele să fi lansat rachete de la mare distanță de linia frontului, pentru a evita doborârea lor și capturarea resturilor de către Occident.

Ucraina a confirmat că a lovit un Su-57 pe un aerodrom din regiunea Astrakhan, Rusia, în iunie 2024. Până în prezent, nu au existat observații confirmate privind prezența Su-57 în Ucraina.

Numărul precis de Su-57 aflat în serviciul Rusiei rămâne neclar. Deși Moscova a comandat 76 de unități cu livrare până în 2027, livrările confirmate până acum nu depășesc trei duzini.

Sancțiunile occidentale au complicat și mai mult logistica necesară pentru obținerea componentelor destinate acestor avioane, punând sub semnul întrebării capacitatea Rusiei de a produce și exporta aeronavele către clienți externi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
4
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
spor de hemoroizi
Guvernul blochează detașările și transferurile între instituții până...
Ultimele știri
Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați”
Andrius Kubilius
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate
Un ciocan de judecator în prim plan, cu un steag al Rusiei pe fundal.
Trei ani de închisoare pentru 20 de euro. Un rus a fost condamnat pentru o donație trimisă unui fond pentru combaterea corupției
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
Nicolas Maduro ar putea urma calea bătătorită de alți dictatori în cazul în care ar pierde puterea pentru a scăpa cu viață
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
David Popovici, surprins într-o ipostază neașteptată. La ce eveniment a participat marele campion olimpic
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
La ce vârstă ies la pensie cadrele militare: câţi ani trebuie să fi muncit pentru stat
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu