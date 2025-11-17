Rusia a prezentat la Dubai Airshow 2025 versiunea de export a avionului său de generația a cincea, Su-57, într-o încercare de a atrage interesul potențialilor cumpărători din Orientul Mijlociu. Debutul internațional al modelului are loc pe fondul presiunilor economice generate de război și al controverselor privind dovezile că avionul ar fi fost folosit în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Su-57, operat în prezent doar de Rusia, este un avion multirol stealth de generația a cincea, proiectat pentru misiuni de superioritate aeriană și atac, iar varianta destinată exportului urmărește probabil să concureze cu avioanele invizibile americane F-35 și chineze J-20.

TASS a relatat că avionul, pilotat de pilotul-șef al producătorului, Serghei Bogdan, a fost prezentat luni în cadrul Dubai Airshow 2025, ce se desfășoară între 17 și 21 noiembrie. Numărul „509” era vizibil pe avionul Su-57 expus la Dubai. Agenția rusă de stat a precizat că avionul fusese prezentat anterior în India și China.

India a participat anterior la dezvoltarea avionului, dar s-a retras în 2018 din cauza performanțelor nesatisfăcătoare, în timp ce vizitatorii chinezi au ironizat performanțele avionului în cadrul Zhuhai Air Show din noiembrie 2024.

Cum se poziționează Su-57 față de F-35

RIA Novosti, un alt canal media de stat, a menționat că Su-57 a fost prezentat la Dubai alături de elicopterul Kazan Ansat, echipat cu motorul rusesc VK-650V, și de o versiune modernizată a aeronavei de antrenament Yak-130M.

Publicația militară Army Recognition a remarcat că, deși Su-57 oferă performanțe cinetice mai bune decât F-35, rămâne în urmă în ceea ce privește avionică modernă și „maturitatea software-ului” american.

Statele Unite limitează strict exporturile tehnologiei lor militare avansate, eliminând chiar Turcia din programul F-35 din motive de securitate națională, după ce Ankara a decis să achiziționeze sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400.

Astfel, publicația a scris că Su-57 poate fi atractiv pentru cumpărători care caută alternative independente, care să nu implice o dependență ridicată de SUA, Moscova oferind „drepturi de utilizare suverană deplină, un pachet de avionică personalizabil și lipsa restricțiilor privind integrarea armamentului”.

Su-57 în Ucraina

Deși Ministerul britanic al Apărării a afirmat în ianuarie 2023 că Rusia a folosit „aproape sigur” avionul pentru a ataca ținte din Ucraina, anumiți analiști militari consideră că este probabil ca avioanele să fi lansat rachete de la mare distanță de linia frontului, pentru a evita doborârea lor și capturarea resturilor de către Occident.

Ucraina a confirmat că a lovit un Su-57 pe un aerodrom din regiunea Astrakhan, Rusia, în iunie 2024. Până în prezent, nu au existat observații confirmate privind prezența Su-57 în Ucraina.

Numărul precis de Su-57 aflat în serviciul Rusiei rămâne neclar. Deși Moscova a comandat 76 de unități cu livrare până în 2027, livrările confirmate până acum nu depășesc trei duzini.

Sancțiunile occidentale au complicat și mai mult logistica necesară pentru obținerea componentelor destinate acestor avioane, punând sub semnul întrebării capacitatea Rusiei de a produce și exporta aeronavele către clienți externi.

Editor : M.I.