Rușii s-au instalat în fosta bază militară aeriană a Statelor Unite din Siria: „Am preluat controlul”

Ministerul rus de Apărare a anunțat vineri instalarea trupelor ruse și aterizarea elicopterelor acestora la baza militară aeriană a Statelor Unite din Siria, în urma eliberării acesteia de către americani, conform postului de televiziune deținut de instituție, Zvezda TV, citat de agenția Reuters.

Forțele ruse au aterizat la baza Statelor Unite din nordul provinciei Aleppo, în apropierea graniței cu Turcia, după ce președintele american Donald Trump a decis, în urmă cu o lună, retragerea trupelor americane de pe teritoriul sirian.

„Noi am intrat în baza și am preluat perimetrele interioare și exterioare sub control”, a declarat, pentru Zvezda, un inspector de poliție din Rusia.

Conform imaginilor surprinse în regiunea siriană și transmise de postul rus de televiziune, forțe de poliție militarizată ale Rusiei au ajuns la baza americanilor și au început securizarea zonei. Locul va fi utilizat ca centru pentru furnizarea ajutorului umanitar către locuitorii din regiune și ca aerodrom militar, sub controlul autorităților siriene, aliate cu cele ruse.

Același post rus de televiziune a anunțat joi demersul Moscovei de construire a unei baze militare pentru elicoptere în nord-estul orașului sirian Qamishli, mișcare văzută ca o încercare a liderilor ruși de a-și extinde influența în statul sirian.

Forțele militare ale Turciei și Rusiei execută patrule colective în regiunea de-a lungul graniței turco-siriene, ca urmare a acordului încheiat de liderii celor două state, pentru eliberarea teritoriului de prezența milițiilor kurde.

Moscova deține două baze militare permanente în Siria, o bază aeriană în provincia Latakia și una navală în orașul Tartus, de la Marea Mediterană, ambele folosite cu scopul de a contracara mișcarea militantă a rebelilor care se împotrivesc regimului de la Damasc.