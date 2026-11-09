Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Comediantul britanic Russell Brand, care a fost cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori britanici și o vedetă de la Hollywood, a fost condamnat luni la 10 ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresiunea sexuală a altor trei, fapte comise în urmă cu aproximativ două decenii, transmite Reuters.



Brand – fostul soț al cântăreței pop americane Katy Perry – a fost gpsit vinovat joi pentru violarea unei femei și agresiunea sexuală a altor trei între anii 2004 și 2009. El a negat toate acuzațiile.



Bărbatul în vârstă de 51 de ani a stat în boxa acuzaților la Curtea Crown din Southwark, Londra, în timp ce judecătorul Joel Bennathan l-a condamnat la 10 ani și șase luni, precizând că va executa două treimi din pedeapsă în detenție înainte de a fi eliberat condiționat.



Brand a fost un prădător sexual care credea că „faima înseamnă că poți să te comporți cum vrei, când vrei, fără a fi împiedicat de regulile după care trăiesc oamenii decenți”, i-a spus Bennathan lui Brand.

Brand i-a șoptit „Te iubesc” soției sale înainte de a fi condus de ofițerii din boxa acuzaților și dus în celulă.



Mai devreme, una dintre victimele lui Brand, pe care acesta a violat-o anal în 2009, a declarat într-o declarație citită de procurori că trauma atacului era „ceva ce port cu mine în fiecare zi și care adesea pare să nu se mai sfârșească”.



Avocatul lui Brand, Ian Winter, a afirmat că Brand – care a vorbit pe larg despre recuperarea sa după dependența de alcool și droguri și despre noua sa credință creștină – este „o persoană fundamental diferită astăzi și așa este de foarte mult timp”.



Poliția Metropolitană din Londra a declarat că Brand este anchetat pentru alte două presupuse violuri, unul dintre ele implicând o fată care avea atunci 16 ani, iar șeful poliției a afirmat vineri că „nu ar fi surprins dacă ar mai apărea multe alte plângeri”.



Brand, care a jucat în filme precum „Forgetting Sarah Marshall”, „Get Him to the Greek” și „Arthur”, a negat că ar fi avut vreodată relații sexuale fără consimțământ. El a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune sexuală.

Editor : B.E.