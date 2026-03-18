Șeful NATO, Mark Rutte, a refuzat miercuri să comenteze cea mai recentă avertizare a lui Donald Trump, potrivit căreia acesta ar putea reconsidera rolul SUA în cadrul alianței, după ce i-a criticat pe aliați pentru că nu i-au susținut războiul împotriva Iranului. Marți, președintele SUA a calificat țările NATO drept „foarte nechibzuite” pentru că i-au ignorat cererile de sprijin militar în vederea securizării Strâmtorii Ormuz, o arteră comercială de importanță crucială, anunță Politico.

Întrebat despre ultimele critici ale lui Donald Trump la adresa statelor NATO, Rutte a ezitat: „În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, am fost în contact cu mulți aliați. Cu toții suntem de acord, desigur, că strâmtoarea trebuie să se redeschidă”, a spus el. „Ceea ce știu este că aliații colaborează pentru a discuta cum să facă acest lucru”, a declarat el reporterilor în timpul unei vizite la un exercițiu militar NATO în Norvegia.

„Care este cea mai bună modalitate de a face acest lucru? Ei lucrează împreună la acest lucru pentru a găsi o cale de urmat”, a adăugat Mark Rutte.

Remarcile subliniază echilibrul precar cu care se confruntă șeful NATO, pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel cu Iranul intră în a treia săptămână.

Secretarul general dorește să-l potolească pe Trump — un sceptic de lungă durată al NATO — evitând în același timp o susținere deplină a unui război care nu ține de aria de responsabilitate a NATO și care a fost criticat pe scară largă de alți aliați.

Cu toate acestea, ultimele declarații marchează și o schimbare de atitudine din partea lui Rutte, după ce țări precum Spania l-au criticat pe șeful alianței pentru afirmația sa de la începutul acestei luni, potrivit căreia războiul se bucura de „un sprijin larg” din partea aliaților NATO. Miercuri, fostul prim-ministru olandez a evitat să laude efortul de război și nu a făcut aluzie la sprijinul european pentru conflict.

Până în prezent, SUA nu au emis cereri specifice de ajutor din partea NATO, dar aliați individuali, precum Estonia, s-au oferit să trimită echipamente și nave pentru a ajuta la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, după ce Iranul a blocat efectiv transportul maritim în acest punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Editor : C.A.