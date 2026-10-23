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Ryu Murakami, scriitorul japonez care a șocat lumea literară cu romane despre sex, droguri și alienare, a murit la 74 de ani

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Ryu Murakami
Ryu Murakami. Foto: Profimedia
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Scriitorul japonez Ryu Murakami, ale cărui romane, marcate de sex, droguri, alienare şi violenţă, au fost traduse în întreaga lume, a decedat la vârsta de 74 de ani, a anunţat vineri editura Gentosha, citată de AFP.

„Suntem profund îndureraţi de aflarea veştii despre moartea lui Ryu Murakami, care şi-a dedicat cariera publicării neîncetate a unor opere provocatoare, destinate unui public mai tânăr", a declarat editura Gentosha într-un comunicat.

Printre cele mai cunoscute opere ale lui Ryu Murakami se numără primul său roman, „Albastru nemărginit, aproape transparent” („Almost Transparent Blue”), care descrie decăderea, cufundată în droguri şi sex, a unor tineri rebeli care trăiesc în apropierea unei baze militare americane. Romanul i-a adus, în 1976, premiul Akutagawa, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din Japonia.

Un alt roman emblematic, „Copii de aruncat” („Coin Locker Babies”), din 1980, pune în scenă destinul distrus al unor nou-născuţi abandonaţi în boxele pentru bagaje din gări, relatând întâmplările prin care trec în căutarea identităţii lor printre marginalizaţii din cartierele sărace ale metropolei Tokyo.

Cartea „În supa miso” („Miso Soup”) din 1997, relatează peripeţiile unui turist în cartierul roşu al capitalei nipone. Mai melancolic, „Raffles Hotel” (1989) reuneşte, în celebra clădire colonială din Singapore, personaje aflate în plină tulburare emoţională.

„Ne rugăm pentru odihna sufletului lui Murakami, care a străbătut viaţa cu viteză maximă, un precursor al epocii sale”, a precizat Gentosha.

Originar din prefectura Nagasaki, Murakami a decedat acasă şi a fost înmormântat sâmbătă, în cadrul unei ceremonii private, potrivit agenţiei de presă Kyodo.

Ryu Murakami, care a fost, de asemenea, regizor de film şi scenarist, era cunoscut pe scară largă în Japonia şi pentru prezentarea unei emisiuni de televiziune în cadrul căreia intervieva personalităţi de seamă din lumea afacerilor.

Editor : Sebastian Eduard

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