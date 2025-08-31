Live TV

Cele două femei au fost arestate. Sursa foto: X/Futuro Vegetal
Catedrala Sagrada Familia din Barcelona a fost stropită, duminică, cu vopsea roşie de către două femei, în semn de protest faţă de criza climatică care a favorizat, în opinia ecologiştilor, mai multe incendii de pădure care au devastat recent Spania, relatează AFP, preluat de News.ro. Femeile au fost imediat arestate de forțele de ordine.

Într-o înregistrare video postată de Futuro Vegetal pe reţeaua socială X, se vede cum cele două femei sunt arestate de către agenţii de securitate, după ce stropesc cu vopsea roşie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale din Barcelona.

Protestatarele au strigat „Dreptate climatică!”, în timp ce au aruncat cu vopsea pe una dintre cele mai faimoase catedrale din lume, Sagrada Familia.

„Prin acest protest, colectivul ecologist denunţă lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice şi repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devastat peninsula şi o mare parte a Europei vara aceasta”, a anunţat într-un comunicat asociația în care sunt înscrise cele două femei. 

Sagrada Familia, concepută de către arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926) este una dintre principalele atracţii ale oraşului turistic Barcelona și una dintre cele mai cunoscute catedrale din lume.

Revolta activistelor de mediu: tot mai multe incendii de pădure în Spania

Futuro Vegetal, asociația activiștilor de mediu în care sunt înscrise cele două femei care au stropit cu vopsea catedrala Sagrada Familia, a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, denunţate drept vandalim de către numeroase muzee.

Duminică, femeile au protestat privind incendiile de pădure care au devastat recent Spania.

În 2022, activişti din cadrul organizaţiei şi-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale maestrului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado, la Madrid.

Spania a fost afectată în august de un val de incendii de pădure extrem de puternice, soldate cu patru morţi şi care au devastat peste 350.000 de hectare.

Incendiile de vegetaţie record au pârjolit peste un milion de hectare de teren anul acesta în UE

Incendiile de vegetaţie au ars peste un milion de hectare de teren în Uniunea Europeană până acum anul acesta, cea mai mare suprafaţă înregistrată în vreun an de la începutul înregistrărilor, în 2006, potrivit datelor UE, informează Reuters.

Un total de 1.028.000 hectare de pe teritoriul Uniunii Europene au fost devastate de incendii până marţi - o suprafaţă mai mare decât cea a Ciprului şi decât suprafaţa totală din oricare din anii anteriori, potrivit datelor Sistemului de Infomaţii privind Incendiile de Pădure al Uniunii Europene analizate de Reuters.

Spania şi Portugalia au fost cele mai grav afectate state, iar împreună au constituit circa două treimi din suprafaţa arsă pe teritoriul Uniunii Europene. Datele EFFIS arată o creştere accentuată a incendiilor forestiere în perioada 5-19 august - perioadă care coincide cu valul de caniculă de 16 zile din Peninsula Iberică.

 

 

 

