Saloanele de înfrumusețare clandestine din Afganistan, vânate de talibani. Femeile au termen de o lună să le închidă

Data publicării:
salon frumusete afganistan
Oficial, toate saloanele de înfrumusețare au fost închise de talibani în august 2023. Sursa foto: Profimedia Images

Talibanii au emis un ordin prin care vizează saloanele de înfrumusețare clandestine care funcționează în secret în Afganistan, avertizând femeile care le conduc că au la dispoziție o lună pentru a le închide, în caz contrar riscând arestarea.

Oficial, toate saloanele de înfrumusețare au fost închise de către talibani în august 2023, ceea ce a dus la închiderea a 12.000 de afaceri și la pierderea a peste 50.000 de locuri de muncă pentru femei cosmeticieni. Cu toate acestea, saloane clandestine au continuat să funcționeze în comunități din întreaga țară, relatează The Guardian.

Acum, talibanii au anunțat că intenționează să elimine aceste afaceri subterane, transmițând ordine liderilor comunităților și bătrânilor din întreaga țară să identifice saloanele clandestine și să raporteze persoanele care le conduc poliției pentru „virtute și moralitate”.

Frestha, o mamă de 38 de ani cu trei copii mici, a povestit că și-a desfășurat în secret activitatea de înfrumusețare de când au fost interzise saloanele, în 2023, pentru că nu avea altă opțiune de a câștiga bani.

„Când talibanii ne-au închis saloanele, eu eram singura care aducea bani în familie; soțul meu era bolnav și aveam trei copii pe care trebuia să-i întrețin”, a spus ea. „Dar am continuat să lucrez și pentru că mă simțeam bine când aduceam frumusețea înapoi pe chipul unei femei.

„Când o femeie se privea în oglindă și zâmbea, fericirea ei devenea și fericirea mea. Acum nu cred că mai pot continua, pentru că riscul este prea mare, dar nu știu să fac altă muncă. Situația noastră este foarte rea”, a mai adăugat aceasta, completând că:

În această lume nu există nimeni care să ne audă vocea sau să ne sprijine.

De când talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului, în august 2021, femeile au fost excluse din majoritatea formelor de muncă plătită, iar fetelor le-a fost interzis accesul la școala secundară și la universitate.

Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că talibanii conduc un sistem de facto de apartheid de gen, împiedicând femeile să participe la viața publică.

Pe lângă închiderea saloanelor de frumusețe, a sălilor de sport și a altor spații comunitare, femeile nu au voie nici să se plimbe în parcuri publice, nici să călătorească fără un însoțitor bărbat, trebuie să fie complet acoperite atunci când ies din casă și nu au voie să fie auzite vorbind în public.

